„Hányszor találkoztunk például egy ilyen helyzetben Alföldi Róbert nevével?" – Molnár „noÁr" Áron kiborította a bilit

Nem csak Eszenyi Enikő bántalmazott embereket verbálisan és fizikailag, Alföldi Róbert is számos színésszel szemben lépett fel agresszívan – derült ki a Magyarország Kedvenc Reggeli Műsora YouTube-csatorna legújabb adásából – írta meg az Index. A portál összegzéséből kiderül, a műsorvezetők – Lengyel Tamás, Molnár Áron és Rainer-Micsinyei Nóra – az Eszenyi Enikő-ügy kapcsán történeteket meséltek a volt színházigazgatóról, amikor verbálisan és fizikailag is bántalmazott embereket.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Ekkor került szóba az, hogy nemcsak ő alázza meg a színészeket a szakmában, hanem például Alföldi Róbert is. Molnár Áron azt mondta az adásban: