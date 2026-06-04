„Hányszor találkoztunk például egy ilyen helyzetben Alföldi Róbert nevével?" – Molnár „noÁr" Áron kiborította a bilit

„Az agresszió nem munkamódszer, az erőszak nem eszköz” – vette át a szót Molnár Áron, majd az így kialakuló mintázatra utalva, ami legitimálja ezt a működést, így folytatta:
Hányszor találkoztunk például egy ilyen helyzetben Alföldi Róbert nevével? Hányszor lett kimondva bizonyos próbafolyamatoknál, hogy hogyan tett tönkre embereket? Hányszor hallgattuk végig büfépultoknál, hogy hogyan alázta meg ezeket az embereket?” – tette fel a kérdéseket.
„Én dolgoztam vele egyszer, és iszonyú megalázó volt, engem nagyon sokszor alázott meg. Úgy érzem magam, mintha 22 éves lennék, b.zmeg, és összeszorul a torkom, mert visszaemlékszem arra, hogyan alázott meg” – mondta Molnár Áron.