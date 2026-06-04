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eszenyi enikő alföldi róbert erőszak színész

„Hányszor találkoztunk például egy ilyen helyzetben Alföldi Róbert nevével?" – Molnár „noÁr" Áron kiborította a bilit

2026. június 04. 13:54

A mai napig vannak színházak, színházi vezetők vagy idősebb színészek, akik tanúi akár Alföldi Róbert, akár Zsótér Sándor agressziójának, munkamoráljának, attitűdjének, és nem állnak ki a fiatalabb generációért, akiket éppen megaláz a színpadon – hangzott el a Magyarország Kedvenc Reggeli Műsora YouTube-csatorna legújabb adásában.

2026. június 04. 13:54
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Nem csak Eszenyi Enikő bántalmazott embereket verbálisan és fizikailag, Alföldi Róbert is számos színésszel szemben lépett fel agresszívan – derült ki a Magyarország Kedvenc Reggeli Műsora YouTube-csatorna legújabb adásából – írta meg az Index. A portál összegzéséből kiderül,  a műsorvezetők – Lengyel Tamás, Molnár Áron és Rainer-Micsinyei Nóra – az Eszenyi Enikő-ügy kapcsán történeteket meséltek a volt színházigazgatóról, amikor verbálisan és fizikailag is bántalmazott embereket. 

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Ekkor került szóba az, hogy nemcsak ő alázza meg a színészeket a szakmában, hanem például Alföldi Róbert is. Molnár Áron azt mondta az adásban: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Összeszorul a torkom, mert visszaemlékszem arra, hogyan alázott meg.

A műsorban elhangzott, hogy a színházi szakmában is változásra van szükség, mert nincsenek egyértelműen lefektetve a határok, hogy egy rendező vagy színházi vezető részéről mi engedhető meg és mi nem. „Őrült nagy szükség lenne most, a rendszerváltások közepette a színházi szférában is arra, hogy tisztázzuk végre azt, legyen kimondva pontosan, hogy mit lehet és mit nem. 

Mert pontosan tudjuk, hogy nemcsak az Eszenyi Enikő van, hanem mindenki tudja a szakmában, hogy vannak, akik ugyanígy bánnak emberekkel, rendezők, tévés producer-rendezők, akik úgy beszélnek a színészekkel, mint a kutyákkal

 – mondta Rainer-Micsinyei Nóra, aki szerint nem lehet, hogy vannak emberek, akik még mindig megengedik maguknak ezt a stílust.

(Az idézett rész a videóban 1 óra 03 perctől hallható.)

„Az agresszió nem munkamódszer, az erőszak nem eszköz” – vette át a szót Molnár Áron, majd az így kialakuló mintázatra utalva, ami legitimálja ezt a működést, így folytatta: 

Hányszor találkoztunk például egy ilyen helyzetben Alföldi Róbert nevével? Hányszor lett kimondva bizonyos próbafolyamatoknál, hogy hogyan tett tönkre embereket? Hányszor hallgattuk végig büfépultoknál, hogy hogyan alázta meg ezeket az embereket?” – tette fel a kérdéseket.

„Én dolgoztam vele egyszer, és iszonyú megalázó volt, engem nagyon sokszor alázott meg. Úgy érzem magam, mintha 22 éves lennék, b.zmeg, és összeszorul a torkom, mert visszaemlékszem arra, hogyan alázott meg” – mondta Molnár Áron.

Forrás: Facebook

A baloldali véleményvezér azt is mondta, nem tudja elfogadni, hogy 

a mai napig vannak színházak, színházi vezetők vagy idősebb színészek, akik tanúi akár Alföldi Róbert, akár Zsótér Sándor agressziójának, munkamoráljának, attitűdjének, és nem állnak ki a fiatalabb generációért, akiket éppen megaláz a színpadon. Mert az erőszak és a megalázás nem lehet munkamódszer, és nem eszköz. És amíg ezek a dolgok nincsenek kimondva, amíg nekünk kell ezt kimondani, addig baj van a szakmánkban. […] Egy színháznak az saját döntése, hogy újra foglalkoztat-e egy abuzív embert, vagy azt mondja, nem, megállunk.

 Ismert, Eszenyi Enikő Kossuth-díjas színésznő bocsánatot kért mindenkitől, aki valaha megalázva érezte magát a munkamódszerei miatt.

Kálomista Gábor: „Itt a nagy rendcsinálás ideje”

A Mandiner Kálomista Gáborral készített interjút a napokban. A Thália Színház igazgatója többek között arról is elmondta a véleményét, hogy Lengyel Tamás színész nemrég kemény kritikát fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy Eszenyi Enikő visszaéléseit, amelyeket a Vígszínház vezetőjeként követett le, nem vizsgálták ki rendesen.

Kálomista úgy fogalmazott: 

az a morál, ami a színházi és művészvilágban évtizedek óta uralkodik, valami egészen bestiális.” 

A színházigazgató 

azt javasolta, vizsgálják ki az elmúlt tizenöt-húsz év nagy színházi botrányait, 

amikről az egész szakma beszél, mégsem kaptak nagyobb nyilvánosságot, mert az érintetteket megfélemlítették.

„Itt a nagy rendcsinálás ideje” – jelentette ki Kálomista.

„Számtalan olyan történet van, hogy a színházigazgató abuzált fiatal színésznőket, majd megmondta nekik, ha egyet mukkannak erről, örökre el lesznek tüntetve a szakmából, elsüllyesztik, eltemetik őket” – mondta.

A teljes interjú hamarosan megjelenik a Mandiner hetilapban.

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Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI

 

Összesen 93 komment

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angeleye
2026. június 04. 16:26
A csepűrágók egymást marják. Egy kávé rendel.
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ben2
2026. június 04. 16:26
1. Molnár Áront senki sem tudja jobban megalázni saját magánál. Minden pofon jó helyre ment. Pont ő az utolsó ebben az országban, aki áldozatpózba vághatja magát. 2. "Őrült nagy szükség lenne most, a rendszerváltások közepette a színházi szférában is arra, hogy tisztázzuk végre azt, legyen kimondva pontosan, hogy mit lehet és mit nem. " És ezt vajon miért nem lehetett meglépni az elmúlt 16 vagy akár 30 évben? Milyen kormányzati intézkedések akadályozták az amúgy jellemzően önkormányzati üzemeltetésű színházakban a "rendszerváltást"? Vagy talán Alföldi Róbert és Zsótér Sándor is érinthetetlen NER kitartott lett volna?
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catalina11
2026. június 04. 16:25
Bessenyei mesélte interjúban. A Madáchban azt mondta a rendező: -Nyúlj a nadrágodhoz, és húzogasd a cipzáradat. -Miért kell ezt nekem csinálni? -Hogy elvegyük a történelmi arcodat. Bessenyei azonnal nyugdíjba vonult. Akkor írta a naplójában: -Jönni fog egy színházi nemzedék, akikkel bármit meg lehet majd csinálni." hiába no, nem véletlenül mondta valamelyik színházi híresség, hogy csak a zsidók tudnak színházat csinálni. Szerintem a főfő rendező Magyar Péter nem lesz partner ebben.
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kobi40
2026. június 04. 16:23
Most kik járnak az Ascher - Jordán Caféba bele? Ki kapja a Nemzeti Színházat? A liberálisok imádott IFJÚ Vidnyánszkyja?
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