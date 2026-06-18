Kriminális helyzet Ukrajnában: toborzókat vettek őrizetbe kínzás, nemi erőszak és zsarolás miatt

A gyanú szerint toborzóközponti tisztviselők és civil aktivisták egy egész rendszert építettek ki a hadköteles férfiak megfélemlítésére, kizsákmányolására és kifosztására Odesszában – írta meg az Állami Nyomozó Iroda és az Odesszai Regionális Ügyészség jelentése alapján az ukrán TSN hírportál.

A kiszo.net szemléje kiemeli: az ukrán nyomozóhatóságok szerint a csoport tagjai hadköteles férfiakat hurcoltak be erőszakkal a toborzóközpontok épületeibe, ahol jogellenesen fogva tartották őket.