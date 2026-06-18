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odessza erőszak Ukrajna

Kriminális helyzet Ukrajnában: toborzókat vettek őrizetbe kínzás, nemi erőszak és zsarolás miatt

2026. június 18. 08:36

Egy egész rendszert építettek ki a hadköteles férfiak megfélemlítésére, kizsákmányolására és kifosztására – gumibotokat, kalapácsokat és más, kínzásokhoz használt eszközöket foglaltak le tőlük.

2026. június 18. 08:36
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A gyanú szerint toborzóközponti tisztviselők és civil aktivisták egy egész rendszert építettek ki a hadköteles férfiak megfélemlítésére, kizsákmányolására és kifosztására Odesszában – írta meg az Állami Nyomozó Iroda és az Odesszai Regionális Ügyészség jelentése alapján az ukrán TSN hírportál. 

A kiszo.net szemléje kiemeli: az ukrán nyomozóhatóságok szerint a csoport tagjai hadköteles férfiakat hurcoltak be erőszakkal a toborzóközpontok épületeibe, ahol jogellenesen fogva tartották őket.

Az áldozatokat megverték, folyamatos pszichológiai nyomás alatt tartották, megfenyegették, 

egyes esetekben pedig szexuális jellegű erőszakot is alkalmaztak velük szemben

– írja a lap.

 A házkutatások során 

a nyomozók gumibotokat, kalapácsokat és más, kínzásokhoz használt eszközöket foglaltak le.

A nyomozás kitér arra is, hogy a csoport nem csak erőszakkal tartotta rettegésben az embereket, hanem pénzt is zsarolt ki tőlük.

Lapunk korábban is kiemelt figyelmet szentelt a hadkiegészítő parancsnokságok (TCK-k) túlkapásainak bemutatásának, most maguk az ukrán szervek bizonyították, hogy mindez igaz: mint írják, egy 2026 januárjában történt esetben egy hadköteles korú férfit erőszakkal tuszkoltak be egy Mercedes-Benz Vito kisbuszba Odesszában, akit fenyegettek és pénzt követeltek tőle; végül 6000 dollárért voltak csak hajlandóak elengedni.

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A nyomozók megerősítették, a gyanúsítottak emellett egy másik rendszert is működtettek: pénzért cserébe azt ígérték a hadköteleseknek, hogy kapcsolataik révén „el tudják intézni” a mozgósítás elkerülését. 

Egy férfitől 1500 dollárt vettek át, majd átadtak neki egy civil szervezet által kiállított tagsági igazolványt, amely állítólag védelmet jelentett volna a behívás ellen.

Az ügyben eddig kilenc embert vettek őrizetbe. A hatóságok szervezett bűnözői csoportban elkövetett kínzással, jogellenes fogva tartással és rablással gyanúsítják őket. A bíróság valamennyi gyanúsított esetében elrendelte az előzetes letartóztatást, óvadék lehetősége nélkül.

A TCK-sok bánásmódjára jellemző, hogy rendszeresen érkeznek hírek a központokban gyanús körülmények között elhunyt személyekről; legutóbb szerdán tudósítottunk egy alig 29 éves kárpátaljai férfiről, aki a volóci járási toborzóközpontban lett rosszul, majd kórházba került, ahol később meghalt.

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A legtöbb atrocitás a hírek alapján egyébként két régiót érint: a sokat panaszolt Odessza mellett Kárpátalját. A két régiónak egy közös vonása van: mindkettőben viszonylag magas arányban élnek nemzeti kisebbségek.

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Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Összesen 5 komment

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sanya55-2
2026. június 18. 09:41
Teljesen nyugatérettek, ott ugyan ez történik a migránsok ( színesek és ukrik) részéről, de onnan panasz még nem érkezett
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0
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Dixtroy
2026. június 18. 08:52
"toborzóközponti tisztviselők és civil aktivisták egy egész rendszert építettek ki a hadköteles férfiak megfélemlítésére, kizsákmányolására és kifosztására Odesszában" Azonnal fel kell őket venni az euba, totális a jogállam, teljes szavazati joggal, hiszen kiérdemelték. A csatlakozási feltételek meg a hülyéknek van, akiket hatospikkelyezni kell.
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5
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Bicsike
•••
2026. június 18. 08:48 Szerkesztve
EU érettek az ukik mint a mellékelt példa mutatja. Azonnal mindenféle tárgyalás nélkül kell felvenni őket az unioba. Minden európai embernek ez az érdeke! Nincs kétségem afelől, hogy példás tagjai lesznek eme szövetségnek!
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johannluipigus
2026. június 18. 08:40
És ezeket a barbár állatokat akarják betuszkolni az Unióba.
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4
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