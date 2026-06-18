Kriminális helyzet Ukrajnában: toborzókat vettek őrizetbe kínzás, nemi erőszak és zsarolás miatt

Súlyos vádak: hatalmas botrányt kavart Ukrajnában a legújabb, megalázó kényszersorozási ügy
Méltatlan helyzet.
Egy egész rendszert építettek ki a hadköteles férfiak megfélemlítésére, kizsákmányolására és kifosztására – gumibotokat, kalapácsokat és más, kínzásokhoz használt eszközöket foglaltak le tőlük.
A gyanú szerint toborzóközponti tisztviselők és civil aktivisták egy egész rendszert építettek ki a hadköteles férfiak megfélemlítésére, kizsákmányolására és kifosztására Odesszában – írta meg az Állami Nyomozó Iroda és az Odesszai Regionális Ügyészség jelentése alapján az ukrán TSN hírportál.
A kiszo.net szemléje kiemeli: az ukrán nyomozóhatóságok szerint a csoport tagjai hadköteles férfiakat hurcoltak be erőszakkal a toborzóközpontok épületeibe, ahol jogellenesen fogva tartották őket.
Az áldozatokat megverték, folyamatos pszichológiai nyomás alatt tartották, megfenyegették,
egyes esetekben pedig szexuális jellegű erőszakot is alkalmaztak velük szemben
– írja a lap.
A házkutatások során
a nyomozók gumibotokat, kalapácsokat és más, kínzásokhoz használt eszközöket foglaltak le.
A nyomozás kitér arra is, hogy a csoport nem csak erőszakkal tartotta rettegésben az embereket, hanem pénzt is zsarolt ki tőlük.
Lapunk korábban is kiemelt figyelmet szentelt a hadkiegészítő parancsnokságok (TCK-k) túlkapásainak bemutatásának, most maguk az ukrán szervek bizonyították, hogy mindez igaz: mint írják, egy 2026 januárjában történt esetben egy hadköteles korú férfit erőszakkal tuszkoltak be egy Mercedes-Benz Vito kisbuszba Odesszában, akit fenyegettek és pénzt követeltek tőle; végül 6000 dollárért voltak csak hajlandóak elengedni.
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Méltatlan helyzet.
A nyomozók megerősítették, a gyanúsítottak emellett egy másik rendszert is működtettek: pénzért cserébe azt ígérték a hadköteleseknek, hogy kapcsolataik révén „el tudják intézni” a mozgósítás elkerülését.
Egy férfitől 1500 dollárt vettek át, majd átadtak neki egy civil szervezet által kiállított tagsági igazolványt, amely állítólag védelmet jelentett volna a behívás ellen.
Az ügyben eddig kilenc embert vettek őrizetbe. A hatóságok szervezett bűnözői csoportban elkövetett kínzással, jogellenes fogva tartással és rablással gyanúsítják őket. A bíróság valamennyi gyanúsított esetében elrendelte az előzetes letartóztatást, óvadék lehetősége nélkül.
A TCK-sok bánásmódjára jellemző, hogy rendszeresen érkeznek hírek a központokban gyanús körülmények között elhunyt személyekről; legutóbb szerdán tudósítottunk egy alig 29 éves kárpátaljai férfiről, aki a volóci járási toborzóközpontban lett rosszul, majd kórházba került, ahol később meghalt.
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Belső szolgálati ellenőrzés és hivatalos nyomozás is zajlik egy 29 éves személy ügyében.
A legtöbb atrocitás a hírek alapján egyébként két régiót érint: a sokat panaszolt Odessza mellett Kárpátalját. A két régiónak egy közös vonása van: mindkettőben viszonylag magas arányban élnek nemzeti kisebbségek.
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Vizsgálat indult az odeszai hadkiegészítő parancsnokság munkatársai ellen, miután egy videofelvétel tanúsága szerint erőszakosan léptek fel egy nemrég orosz fogságból kiszabadult ukrán katonával szemben. Az incidens hatalmas felháborodást váltott ki, tovább szítva a toborzási módszerekkel kapcsolatos társadalmi feszültséget.
Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan