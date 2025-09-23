Súlyos vádak: hatalmas botrányt kavart Ukrajnában a legújabb, megalázó kényszersorozási ügy

A nő a közösségi médiában számolt be a rendkívül méltatlan esetről: a férjét egy építkezésen vették őrizetbe a Pokrovszko-Ternivszkij kerületi toborzóiroda emberei.

Mint mesélte, a hatóságok figyelmen kívül hagyták a mentális betegséget igazoló dokumentumot, a katonai szolgálatra való alkalmatlanságot tanúsító úgynevezett „fehér jegyet”.

Ezt követően a katonai orvosi bizottság (VVK) a férfit szolgálatra alkalmasnak minősítette, egy másik toborzóiroda munkatársai azonban egészen elképesztő módon felajánlották, hogy pénzért cserébe elengedik a férfit.