Brutális kényszersorozások: aki engedély nélkül akar kijönni Ukrajnából, azt akár egyből vihetik a frontra
Hol máshol szigorítanák az ellenőrzést, mint Kárpátalján.
Méltatlan helyzet.
Súlyos vádak ütötték fel a fejüket Ukrajnában: egy elkeseredett krivij rihi lakos azt állítja, a Területi Toborzó és Szociális Támogató Központ (TCK) munkatársai 12 ezer dollár kenőpénzt követeltek tőle férje szabadon bocsátásáért. Mint hozzátette, a mentális betegséggel küzdő férfit annak ellenére sorozták be, hogy rendelkezett a katonai szolgálat alóli mentességet igazoló dokumentummal – írja a Kárpáthír.
A nő a közösségi médiában számolt be a rendkívül méltatlan esetről: a férjét egy építkezésen vették őrizetbe a Pokrovszko-Ternivszkij kerületi toborzóiroda emberei.
Mint mesélte, a hatóságok figyelmen kívül hagyták a mentális betegséget igazoló dokumentumot, a katonai szolgálatra való alkalmatlanságot tanúsító úgynevezett „fehér jegyet”.
Ezt követően a katonai orvosi bizottság (VVK) a férfit szolgálatra alkalmasnak minősítette, egy másik toborzóiroda munkatársai azonban egészen elképesztő módon felajánlották, hogy pénzért cserébe elengedik a férfit.
Fizessenek 12 ezer dollárt. Hogyan? Honnan vegyünk 12 ezer dollárt?”
– tette fel a kérdést a videóban a nő, aki tart tőle, hogy fizetés esetén sem kapná vissza férjét. Sőt, azt is hozzátette, az orvosi bizottság meghamisította a végzést, amelyet a szükséges dokumentumok (útlevél, adóazonosító jel, „fehér jegy”) és a mozgósított személy aláírása nélkül állítottak ki. Az eset példátlan felháborodást váltott ki a környéken, noha nem ez az első botrány, amely rámutat az ukrán hadsereg embertelen módszereire.
Bár Sebestyén József halálát elmismásolták, az utóbbi két hétben óriási változások indultak meg.
A kép illusztráció. Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka
