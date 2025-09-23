Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború sorozás ukrajna

Súlyos vádak: hatalmas botrányt kavart Ukrajnában a legújabb, megalázó kényszersorozási ügy

2025. szeptember 23. 20:19

Méltatlan helyzet.

2025. szeptember 23. 20:19
Ukrán katonák. Ukrajna katonai erővel képtelen visszaszerezni az elvesztett területeket.

Súlyos vádak ütötték fel a fejüket Ukrajnában: egy elkeseredett krivij rihi lakos azt állítja, a Területi Toborzó és Szociális Támogató Központ (TCK) munkatársai 12 ezer dollár kenőpénzt követeltek tőle férje szabadon bocsátásáért. Mint hozzátette, a mentális betegséggel küzdő férfit annak ellenére sorozták be, hogy rendelkezett a katonai szolgálat alóli mentességet igazoló dokumentummal – írja a Kárpáthír.

Ezt is ajánljuk a témában

A nő a közösségi médiában számolt be a rendkívül méltatlan esetről: a férjét egy építkezésen vették őrizetbe a Pokrovszko-Ternivszkij kerületi toborzóiroda emberei.

Mint mesélte, a hatóságok figyelmen kívül hagyták a mentális betegséget igazoló dokumentumot, a katonai szolgálatra való alkalmatlanságot tanúsító úgynevezett „fehér jegyet”.

Ezt követően a katonai orvosi bizottság (VVK) a férfit szolgálatra alkalmasnak minősítette, egy másik toborzóiroda munkatársai azonban egészen elképesztő módon felajánlották, hogy pénzért cserébe elengedik a férfit.

Fizessenek 12 ezer dollárt. Hogyan? Honnan vegyünk 12 ezer dollárt?”

– tette fel a kérdést a videóban a nő, aki tart tőle, hogy fizetés esetén sem kapná vissza férjét. Sőt, azt is hozzátette, az orvosi bizottság meghamisította a végzést, amelyet a szükséges dokumentumok (útlevél, adóazonosító jel, „fehér jegy”) és a mozgósított személy aláírása nélkül állítottak ki. Az eset példátlan felháborodást váltott ki a környéken, noha nem ez az első botrány, amely rámutat az ukrán hadsereg embertelen módszereire.

Ezt is ajánljuk a témában

A kép illusztráció. Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dermedve
2025. szeptember 23. 20:49
Hogy a rih rágja le a börüket.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. szeptember 23. 20:41
A "botrány" meg a "példátlan felháborodás" már kevés. Nagyon kevés. Aki (túl)élni akar ő harcoljon! Lehet, hogy nem fog sikerülni, de ha nem harcol, akkor vagy agyonverik még kiképzés közben vagy hősi halottá válik a fronton.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!