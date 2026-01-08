Ft
Ft
-2°C
-5°C
Ft
Ft
-2°C
-5°C
01. 08.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bóka jános orosz-ukrán háború ukrajna miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor: Nyilvánosságra hozzuk a brüsszeli tervet – ezt akarják a magyarok nyakába varrni

2026. január 08. 08:07

Döbbenetes mennyiségű pénzt kér Ukrajna a következő tíz évre.

2026. január 08. 08:07
null

Ukrajna annyi pénzt kér a következő 10 évre, amiből 40 éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat, vagy 60 éven át az összes családtámogatást – kezdte csütörtök reggeli bejegyzését Orbán Viktor miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy „ennyit jelent az a 800 milliárd dollár, amit az ukrán miniszterelnök akar bevasalni Brüsszeltől, ők pedig tőlünk”.

„A tegnapi kormányülésen meghallgattuk Bóka János jelentését arról, hogy ezt a 800 milliárd dollárt hogyan osztanák szét a brüsszeliek és miből teremtenék meg hozzá a fedezetet. Az eredmény egészen rémisztő” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A brüsszeli ukázok megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, kivezetnék a családtámogatásokat és progresszív jövedelemadóval terhelnék a magyar adófizetőket

– sorolta a miniszterelnök, aki kiemelte: 

„Mindezt azért, hogy legyen miből kifizetni az ukrán rezsit.”

Orbán Viktor leszögezte, hogy ez az, amiből a magyarok nem kérnek, majd hozzátette: Bóka miniszter jelentését nyilvánosságra hozzuk, mert a magyar családoknak joga van tudni, milyen tervet akarnak Brüsszelben a nyakukba varrni. 

Áprilisban pedig választhatnak a brüsszeli út és a béke útja között”

 – emlékeztetett végül a miniszterelnök.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 110 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mlotta
2026. január 08. 10:26
Kinek mit intézett a kormánya Sátánista térnyerés Magyarországon "Allah segítségével" mecsetet nyitnak Szombathelyen Mecsetet nyitnak várhatóan már a jövő hónapban Szombathelyen – közölte a Magyar Iszlám Közösség szerdán a közösségi médiában. A Magyar Iszlám Közösség egy nagy lépést tett előre: Szombathelyen megvásároltunk egy bezárt vendéglátó helyiséget, amelyet – Allah segítségével – mecsetté és közösségi térré szeretnénk alakítani.
Válasz erre
0
0
zseblámpa
2026. január 08. 10:22
Ha elosztom az összeget egyenletesen minden EU állampolgárra, akkor mindenkire 592.000 Ft jut. Mivel a népesség kb. fele eltartott, mindenkire, aki dolgozik kb. 1.184.000 Ft jut.
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
•••
2026. január 08. 10:19 Szerkesztve
Néhányszor - elsősorban a lopásvádak megválaszolatlansága okán - "bántom" Orbánt. Talán igazságtalanul, szerintem nem. De: amit végez ez ellen az eszement EU ellen, az: nem írom, hogy embertelen mennyiség, csak annyit: ezért minden, MINDEN elismerést, tiszteletet kiérdemelt, az európai emberektől, függetlenül attól, megkapja-e... De tudjuk: a prófétákat leginkább a sajátjai "nem szeretik." Talán, mert pontosan érzik?, mennyire igaza van Viktornak. Jó egészséget, további optimizmust. És ha lehet: választ a gyalázkodásokra. Pl. ezzel: Ahol a pénz el van lopva, ott négyszeres reálbér-növekedés 15 év alatt: lehetetlen. Legolcsóbb energia szintén : lehetetlen. Ezért, akik lopásoznak, önmagukról állítják ki a bizonyítványt, az intőt és bukást... De emellett: a sportklubokat önkormányzati tulajdonba, ha csak pár %-ban is, de a helyi erőnek is! - elnökség, igazgatótanács stb. - kell reprezentánsnak lennie. Így lehetnek önazonosak, ami mindennek alapja. Tulaj, szponzor bárki lehet e mellett...
Válasz erre
2
1
kistv
2026. január 08. 10:17
„ennyit jelent az a 800 milliárd euró, amit az ukrán miniszterelnök akar bevasalni Brüsszeltől, ők pedig tőlünk”. Érdekes módon ennek semmi nyoma sincs az interneten a fidesz médiát kivéve. Epekedve várjuk az aláírásokkal hitelesített uniós tervet, amit a cikk szerint nyilvánosságra fognak hozni. De valószínűleg ez is csak egy újabb kamu, amivel a birkákat kell etetni.
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!