Orbán Viktor: Nyilvánosságra hozzuk a brüsszeli tervet – ezt akarják a magyarok nyakába varrni

Ukrajna annyi pénzt kér a következő 10 évre, amiből 40 éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat, vagy 60 éven át az összes családtámogatást – kezdte csütörtök reggeli bejegyzését Orbán Viktor miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy „ennyit jelent az a 800 milliárd dollár, amit az ukrán miniszterelnök akar bevasalni Brüsszeltől, ők pedig tőlünk”.

„A tegnapi kormányülésen meghallgattuk Bóka János jelentését arról, hogy ezt a 800 milliárd dollárt hogyan osztanák szét a brüsszeliek és miből teremtenék meg hozzá a fedezetet. Az eredmény egészen rémisztő” – hangsúlyozta Orbán Viktor.