Orbánnal ellentétben a Tisza-vezér láthatóan kezdi elveszíteni a talajt

„Ugyanazt a csatát kell megvívnunk, csak a tét nagyobb” – jellemezte hétfőn az áprilisi választásig tartó, előttünk álló időszakot évindító nemzet­közi sajtótájékoztatóján Orbán Viktor. Az immár hagyományosnak számító esemény egyúttal a belpolitikai szezonkezdetet is jelentette az ünnepek után, a kormányfő pedig két és fél órán keresztül válaszolt az újságírói kérdésekre.

Az érdeklődés nagyságát mutatta, hogy hatvanhárom hazai és külföldi médium képviseltette magát.

Az idézett mondat lényege: a jobboldali kormány ismét egy külföldi céloknak alárendelt politikai ellenféllel áll szemben, akárcsak 2022-ben vagy az ismét fel-feltűnő Bajnai Gordon próbálkozása idején, csak az orosz–ukrán háborúba való sodródás veszélye miatt még a korábbi időszakhoz képest is meghatározóbb, milyen irányultságú kormány áll az ország élén.