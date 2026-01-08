Orbánnal ellentétben a Tisza-vezér láthatóan kezdi elveszíteni a talajt

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Lutri brüsszeli hátszéllel, nulla politikai tapasztalattal és egy láthatóan narcisztikus, terhelt vezetővel – lássuk be, elég kockázatos az ellenzéki ajánlat.
„Ugyanazt a csatát kell megvívnunk, csak a tét nagyobb” – jellemezte hétfőn az áprilisi választásig tartó, előttünk álló időszakot évindító nemzetközi sajtótájékoztatóján Orbán Viktor. Az immár hagyományosnak számító esemény egyúttal a belpolitikai szezonkezdetet is jelentette az ünnepek után, a kormányfő pedig két és fél órán keresztül válaszolt az újságírói kérdésekre.
Az érdeklődés nagyságát mutatta, hogy hatvanhárom hazai és külföldi médium képviseltette magát.
Az idézett mondat lényege: a jobboldali kormány ismét egy külföldi céloknak alárendelt politikai ellenféllel áll szemben, akárcsak 2022-ben vagy az ismét fel-feltűnő Bajnai Gordon próbálkozása idején, csak az orosz–ukrán háborúba való sodródás veszélye miatt még a korábbi időszakhoz képest is meghatározóbb, milyen irányultságú kormány áll az ország élén.
A minket körülvevő világ forrongásának pedig váratlan nyomatékot adott Donald Trump, illetve az Egyesült Államok akciója Venezuelában. Ismeretes: az amerikai különleges erők egy kifogástalanul kivitelezett katonai művelet során begyűjtötték és kivitték az országból a népét elnyomó Nicolás Maduro elnököt és feleségét. Az USA kőkeményen érvényesítette az érdekeit, s hiába vitatható a lépés,
a jelek szerint a kiaknázatlan lehetőségek miatt nyomorgó, egyébként kiváló adottságokkal bíró ország népe örvend a fejleménynek.