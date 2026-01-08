Ft
01. 08.
csütörtök
háború európai unió Kínai Népköztársaság egyesült államok donald trump orbán viktor

Orbánnal ellentétben a Tisza-vezér láthatóan kezdi elveszíteni a talajt

2026. január 08. 05:58

Lutri brüsszeli hátszéllel, nulla politikai tapasztalattal és egy láthatóan narcisztikus, terhelt vezetővel – lássuk be, elég kockázatos az ellenzéki ajánlat.

2026. január 08. 05:58
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

„Ugyanazt a csatát kell megvívnunk, csak a tét nagyobb” – jellemezte hétfőn az áprilisi választásig tartó, előttünk álló időszakot évindító nemzet­közi sajtótájékoztatóján Orbán Viktor. Az immár hagyományosnak számító esemény egyúttal a belpolitikai szezonkezdetet is jelentette az ünnepek után, a kormányfő pedig két és fél órán keresztül válaszolt az újságírói kérdésekre.

Az érdeklődés nagyságát mutatta, hogy hatvanhárom hazai és külföldi médium képviseltette magát.

Az idézett mondat lényege: a jobboldali kormány ismét egy külföldi céloknak alárendelt politikai ellenféllel áll szemben, akárcsak 2022-ben vagy az ismét fel-feltűnő Bajnai Gordon próbálkozása idején, csak az orosz–ukrán háborúba való sodródás veszélye miatt még a korábbi időszakhoz képest is meghatározóbb, milyen irányultságú kormány áll az ország élén.

A minket körülvevő világ forrongásának pedig váratlan nyomatékot adott Donald Trump, illetve az Egyesült Államok akciója Venezuelában. Ismeretes: az amerikai különleges erők egy kifogástalanul kivitelezett katonai művelet során begyűjtötték és kivitték az országból a népét elnyomó Nicolás Maduro elnököt és feleségét. Az USA kőkeményen érvényesítette az érdekeit, s hiába vitatható a lépés,

a jelek szerint a kiaknázatlan lehetőségek miatt nyomorgó, egyébként kiváló adottságokkal bíró ország népe örvend a fejleménynek.

nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 08. 07:05 Szerkesztve
Robert-N 2026. január 08. 07:03 nyolcadikutasagyozo ••• 2026. január 08. 06:58 • Szerkesztve Orbánnal ellentétben a Tisza-vezér láthatóan kezdi elveszíteni a talajt" A kevlármalac mást fog elveszíteni. 👏👏👏Legalább könyebben fog tudni beszállni a rabszállító autóba. ----- Slavaukrááányijááájjjjj te barom." Tőlem ezt imádsz akit akarsz köcsög.😁😁👏👏👏👏Viktorodnak már elkészült a kaloda.👍👍👍
Robert-N
2026. január 08. 07:03
nyolcadikutasagyozo ••• 2026. január 08. 06:58 • Szerkesztve Orbánnal ellentétben a Tisza-vezér láthatóan kezdi elveszíteni a talajt" A kevlármalac mást fog elveszíteni. 👏👏👏Legalább könyebben fog tudni beszállni a rabszállító autóba. ----- Slavaukrááányijááájjjjj te barom.
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 08. 06:58 Szerkesztve
Orbánnal ellentétben a Tisza-vezér láthatóan kezdi elveszíteni a talajt" A kevlármalac mást fog elveszíteni. 👏👏👏Legalább könyebben fog tudni beszállni a rabszállító autóba.😁😁😁😁👍👍👍👍
vip era
2026. január 08. 06:50
Ez nem kockázatos,hanem elfogadhatatlan ajánlat. Mint eddig mindig.
