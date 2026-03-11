Robbie Keane máris elszomorította a portugálokat: egyáltalán nem emlékszik a Braga ellen rúgott két góljára

Elárulta: még a Ferencvárosba igazolása előtt sem játszott nagyon portugál csapatokkal, egyedül a Porto ellen egy felkészülési meccset, de azt pontosan tudják, hogy nagyon kemény feladat előtt állnak, és mint olyan sokszor ebben az idényben, ismét borítaniuk kell a papírformát.

FTC–Braga: O’Dowda még nem játszott tétmeccset portugál csapat ellen. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

FTC–Braga: Robbie Keane sajtótájékoztatója

Robbie Keane-től azt kérdezték először: mennyire lesz nehéz egy olyan csapat ellen játszani, amelyiknek a labdatartásra épül a játéka, és edzője, Carlos Vicens ezt a filozófiát személyesen Pep Guardiolától tanulta a Manchester City stábjában.

„Jó csapat lesz az ellenfelünk, nagyon technikás labdarúgókkal, akik valóban szeretik tartani és kontrollálni a labdát” – kezdte a Fradi vezetőedzője. – „A mi dolgunk az lesz, hogy megakadályozzuk őket ebben. Tudjuk, hogy nehéz lesz, de már korábban is elég jól teljesítettünk a sorozatban papíron erősebb ellenfelekkel szemben. Reméljük, csütörtökön is így lesz.”