Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Braga Ferencváros

Robbie Keane máris elszomorította a portugálokat: egyáltalán nem emlékszik a Braga ellen rúgott két góljára

2026. március 11. 14:30

Robbie Keane szerint a Ferencváros portugál ellenfele nem favorit, még ha nagyobb is a költségvetése. Az ír vezetőedző megtartotta az FTC–Braga előtti sajtótájékoztatóját.

2026. március 11. 14:30
null
Nagy-Pál Tamás

Hazai pályán folytatja szereplését a Ferencváros az Európa-ligában. A magyar bajnok csütörtök este a portugál Bragát fogadja a nyolcaddöntő első felvonásán a Groupama Arénában. Az FTC–Braga előtt egy nappal a Fradi megtartotta ilyenkor szokásos sajtótájékoztatóját, amin Robbie Keane vezetőedző mellett honfitársa, Callum O’Dowda vett részt.

Ezt is ajánljuk a témában

Remek formában várja magyar csapat a meccset, hiszen a bolgár Ludogorec ellen, szintén az El-ben rendezett párharc első felvonásán elszenvedett vereség óta lejátszott 5 mérkőzésén hibátlan maradt, miközben rúgott 15 gólt és csupán 3-at kapott, így nem csak a Magyar Kupában jutott be az elődöntőbe és az El-ben a legjobb 16 közé, hanem az első helyet is visszavette az NB I tabelláján. Persze a Braga más kávéház, mint az MTK, a Kazincbarcika és a Nyíregyháza, de még a Ludogoreccel sem hasonlítható össze a játékereje. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„Eddig nagyon jól teljesítettünk a nemzetközi porondon, és összességében a bajnokságban is megálltuk a helyünket” – kezdte a sajtóeseményt Callum O’Dowda. – „Ha megnézzük, az El-ben milyen büdzséjű csapatok ellen játszottunk, megérdemelten hoztuk ezeket az eredményeket. Sok mindenen változtatni nem tudunk, ebbe a két meccsbe is úgy megyünk bele, hogy pozitív eredményeket szeretnénk kihozni belőle.”

Elárulta: még a Ferencvárosba igazolása előtt sem játszott nagyon portugál csapatokkal, egyedül a Porto ellen egy felkészülési meccset, de azt pontosan tudják, hogy nagyon kemény feladat előtt állnak, és mint olyan sokszor ebben az idényben, ismét borítaniuk kell a papírformát.

FTC–Braga
FTC–Braga: O’Dowda még nem játszott tétmeccset portugál csapat ellen. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

FTC–Braga: Robbie Keane sajtótájékoztatója

Robbie Keane-től azt kérdezték először: mennyire lesz nehéz egy olyan csapat ellen játszani, amelyiknek a labdatartásra épül a játéka, és edzője, Carlos Vicens ezt a filozófiát személyesen Pep Guardiolától tanulta a Manchester City stábjában.

„Jó csapat lesz az ellenfelünk, nagyon technikás labdarúgókkal, akik valóban szeretik tartani és kontrollálni a labdát” – kezdte a Fradi vezetőedzője. – „A mi dolgunk az lesz, hogy megakadályozzuk őket ebben. Tudjuk, hogy nehéz lesz, de már korábban is elég jól teljesítettünk a sorozatban papíron erősebb ellenfelekkel szemben. Reméljük, csütörtökön is így lesz.”

Ezután egy portugál újságíró felvetette neki, hogy a tapasztalatot nézve ki lehet-e mondani, hogy a Braga a párharc esélyese.

„Ha a költségvetést nézzük, természetesen igen. De játszottunk mi a Fenerbahce ellen, a török csapatnak egyetlen játékosa drágább volt, mint a mi egész keretünk. Most hasonló a helyzet. Én nem erre gondolok, csak azt nézem, hogy aki előttem van, azt meg szeretném verni, ez nem változott most sem. 

Ha más ülne itt, lehet, azt mondaná, a Braga a favorit, de én edzőként mindig azt mondom, hogy nyerni fogok, nekem ez a természetes.”

Ezután felelevenítették neki, hogy a Tottenham színeiben játszott már annak idején a Braga ellen, ráadásul két gólt is rúgott a 3–2-es londoni győzelemmel véget ért találkozón.

Emlékszem, hogy játszottunk a Braga ellen, de arra már nem, hogy mi történt a meccsen. Ha látnám a gólokat, biztosan eszembe jutna, de azért nem tudom, hányszáz meccset játszottam, nem emlékszem mindre.

Ha nem lennének ennyire rosszak a lábaim, felhúznám a futballcipőt és újra játszanék. Edzőként és játékosként is mindenki ezen a szinten akar szerepelni, a legjobb csapatok ellen szeretnénk játszani, a Braga pedig azok közé tartozik. Mindig mondom a fiúnak, menjenek ki, adjanak bele mindent, és élvezzék, hogy itt lehetnek.”

Arról már magyar kolléga kérdezte Keane-t, hogy mennyire jó a hangulat a csapaton belül amiatt, hogy az NB I-ben ismét a tabella élére álltak.

„Lenyűgöző, de igazából mindig is jó volt, mert hiszünk magunkban. Viszont most a bajnokságra egy másodpercre sem gondolok, csak a csütörtöki meccs jár a fejemben, a liga majd két hét múlva. Egyébként is az a fontos, hogy majd a végén legyünk a tabella elején.”

Végül arról is beszélt az ír szakember, kell-e külön készülni olyan játékosokra, mint 

  • a 20 millió eurót érő Rodrigo Zalazar 
  • vagy akár a veterán Európa-bajnok, Joao Moutinho.

„Természetesen figyelni kell rájuk, de attól még tartani kell magunkat az alapvető struktúrához. Ezek az egyének nyilván változtatni tudnak a másodperc tört része alatt is a meccsen, ezért is érnek ennyit, de mi akkor is a csapat ellen készülünk. Tartjuk magunkat a taktikához és a tervhez, ami reméljük, be is fog jönni.”

A Ferencváros csütörtök este 9 órától fogadja a Braga csapatát.

 

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
macskusz-4
2026. március 11. 15:47
Igazi férfi.
Válasz erre
0
0
grenki-2
2026. március 11. 14:58
Nagyon helyes, jól beszél! Ez kell a csapatnak a lelkesítés! Reméljük meg lesz az eredménye.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!