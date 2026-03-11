Robbie Keane máris elszomorította a portugálokat: egyáltalán nem emlékszik a Braga ellen rúgott két góljára

„Fradi, ma újra győzni kell…” – az FTC légiósai magyarul szavalták el a Ferencváros indulóját (VIDEÓ)
Ilyet még biztosan nem láttak a szurkolók.
Robbie Keane szerint a Ferencváros portugál ellenfele nem favorit, még ha nagyobb is a költségvetése. Az ír vezetőedző megtartotta az FTC–Braga előtti sajtótájékoztatóját.
Hazai pályán folytatja szereplését a Ferencváros az Európa-ligában. A magyar bajnok csütörtök este a portugál Bragát fogadja a nyolcaddöntő első felvonásán a Groupama Arénában. Az FTC–Braga előtt egy nappal a Fradi megtartotta ilyenkor szokásos sajtótájékoztatóját, amin Robbie Keane vezetőedző mellett honfitársa, Callum O’Dowda vett részt.
Ezt is ajánljuk a témában
Ilyet még biztosan nem láttak a szurkolók.
Remek formában várja magyar csapat a meccset, hiszen a bolgár Ludogorec ellen, szintén az El-ben rendezett párharc első felvonásán elszenvedett vereség óta lejátszott 5 mérkőzésén hibátlan maradt, miközben rúgott 15 gólt és csupán 3-at kapott, így nem csak a Magyar Kupában jutott be az elődöntőbe és az El-ben a legjobb 16 közé, hanem az első helyet is visszavette az NB I tabelláján. Persze a Braga más kávéház, mint az MTK, a Kazincbarcika és a Nyíregyháza, de még a Ludogoreccel sem hasonlítható össze a játékereje.
„Eddig nagyon jól teljesítettünk a nemzetközi porondon, és összességében a bajnokságban is megálltuk a helyünket” – kezdte a sajtóeseményt Callum O’Dowda. – „Ha megnézzük, az El-ben milyen büdzséjű csapatok ellen játszottunk, megérdemelten hoztuk ezeket az eredményeket. Sok mindenen változtatni nem tudunk, ebbe a két meccsbe is úgy megyünk bele, hogy pozitív eredményeket szeretnénk kihozni belőle.”
Elárulta: még a Ferencvárosba igazolása előtt sem játszott nagyon portugál csapatokkal, egyedül a Porto ellen egy felkészülési meccset, de azt pontosan tudják, hogy nagyon kemény feladat előtt állnak, és mint olyan sokszor ebben az idényben, ismét borítaniuk kell a papírformát.
Robbie Keane-től azt kérdezték először: mennyire lesz nehéz egy olyan csapat ellen játszani, amelyiknek a labdatartásra épül a játéka, és edzője, Carlos Vicens ezt a filozófiát személyesen Pep Guardiolától tanulta a Manchester City stábjában.
„Jó csapat lesz az ellenfelünk, nagyon technikás labdarúgókkal, akik valóban szeretik tartani és kontrollálni a labdát” – kezdte a Fradi vezetőedzője. – „A mi dolgunk az lesz, hogy megakadályozzuk őket ebben. Tudjuk, hogy nehéz lesz, de már korábban is elég jól teljesítettünk a sorozatban papíron erősebb ellenfelekkel szemben. Reméljük, csütörtökön is így lesz.”
Ezután egy portugál újságíró felvetette neki, hogy a tapasztalatot nézve ki lehet-e mondani, hogy a Braga a párharc esélyese.
„Ha a költségvetést nézzük, természetesen igen. De játszottunk mi a Fenerbahce ellen, a török csapatnak egyetlen játékosa drágább volt, mint a mi egész keretünk. Most hasonló a helyzet. Én nem erre gondolok, csak azt nézem, hogy aki előttem van, azt meg szeretném verni, ez nem változott most sem.
Ha más ülne itt, lehet, azt mondaná, a Braga a favorit, de én edzőként mindig azt mondom, hogy nyerni fogok, nekem ez a természetes.”
Ezután felelevenítették neki, hogy a Tottenham színeiben játszott már annak idején a Braga ellen, ráadásul két gólt is rúgott a 3–2-es londoni győzelemmel véget ért találkozón.
Emlékszem, hogy játszottunk a Braga ellen, de arra már nem, hogy mi történt a meccsen. Ha látnám a gólokat, biztosan eszembe jutna, de azért nem tudom, hányszáz meccset játszottam, nem emlékszem mindre.
Ha nem lennének ennyire rosszak a lábaim, felhúznám a futballcipőt és újra játszanék. Edzőként és játékosként is mindenki ezen a szinten akar szerepelni, a legjobb csapatok ellen szeretnénk játszani, a Braga pedig azok közé tartozik. Mindig mondom a fiúnak, menjenek ki, adjanak bele mindent, és élvezzék, hogy itt lehetnek.”
Arról már magyar kolléga kérdezte Keane-t, hogy mennyire jó a hangulat a csapaton belül amiatt, hogy az NB I-ben ismét a tabella élére álltak.
„Lenyűgöző, de igazából mindig is jó volt, mert hiszünk magunkban. Viszont most a bajnokságra egy másodpercre sem gondolok, csak a csütörtöki meccs jár a fejemben, a liga majd két hét múlva. Egyébként is az a fontos, hogy majd a végén legyünk a tabella elején.”
Végül arról is beszélt az ír szakember, kell-e külön készülni olyan játékosokra, mint
„Természetesen figyelni kell rájuk, de attól még tartani kell magunkat az alapvető struktúrához. Ezek az egyének nyilván változtatni tudnak a másodperc tört része alatt is a meccsen, ezért is érnek ennyit, de mi akkor is a csapat ellen készülünk. Tartjuk magunkat a taktikához és a tervhez, ami reméljük, be is fog jönni.”
A Ferencváros csütörtök este 9 órától fogadja a Braga csapatát.
***
Ezt is ajánljuk a témában
A lap szerint Kijev és az Európai Bizottság is arra játszik, hogy elmozdítsák Orbán Viktort, és újra folyhasson Ukrajnába az uniós pénz.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert