Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
Az ukrán halálbrigád mindent tud róluk.
„UKRAJNA, ELÉG.
A ukrán titkosszolgálat tábornoka azzal fenyegette meg Orbán Viktort és családját, hogy az ukrán halálbrigád mindent tud róluk – mindezt azért, mert a magyar miniszterelnök kiállt a magyarok érdeke mellett az ukrán követelésekkel szemben. Nem engedünk a zsarolásnak!”
