Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs fenyegetés Ukrajna

UKRAJNA, ELÉG

2026. március 11. 15:30

Az ukrán halálbrigád mindent tud róluk.

2026. március 11. 15:30
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„UKRAJNA, ELÉG.

A ukrán titkosszolgálat tábornoka azzal fenyegette meg Orbán Viktort és családját, hogy az ukrán halálbrigád mindent tud róluk – mindezt azért, mert a magyar miniszterelnök kiállt a magyarok érdeke mellett az ukrán követelésekkel szemben. Nem engedünk a zsarolásnak!”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Képernyőfotó

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
RigbyMordecai
2026. március 11. 16:06
Pont most olvasom, hol vannak a zselés ürgelukak. Ki kellene őt önteni mindegyikből. És mindegyik ingatlanjának a címét közzétenni ... Megtettek mindent ezek a férgek, hogy egyre többen megutálják őket. És remélem, hogy az egész EU-vezetést, akik ezt az elmeháborodottat pénzelik, simogatják, becézgetik, kitüntetgetik, azokat hamarosan minimum egy börtöncellába fogjuk küldeni. Vagyonelkobzással!
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. március 11. 15:47
ORBÁN BALÁZS ORBÁN VIKTOR ELÉG!!!
Válasz erre
0
6
maximalista
•••
2026. március 11. 15:45 Szerkesztve
Kik azok, akik magyarnak mondják magukat és Ukrajnával szövetkeznek? Tényleg magyarok?
Válasz erre
2
0
borsos-2
2026. március 11. 15:39
Az összes EU-ba csempészett uki vagyont, - a Monaco hadtest vagyonát is - le kell foglalni és háborús jóvátételként Oroszországnak kell átutalni!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!