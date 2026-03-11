„UKRAJNA, ELÉG.

A ukrán titkosszolgálat tábornoka azzal fenyegette meg Orbán Viktort és családját, hogy az ukrán halálbrigád mindent tud róluk – mindezt azért, mert a magyar miniszterelnök kiállt a magyarok érdeke mellett az ukrán követelésekkel szemben. Nem engedünk a zsarolásnak!”