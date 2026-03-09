Milliárdos lett a magyar válogatott játékos, az egész város örül neki

Mindez már feltűnt a mértékadónak tartott Transfermarktnak is, a portál becslére szerint ugyanis Varga értéke 1 millió euróval, azaz 399 millió forinttal nőtt – szúrta ki a Blikk.

A korábbi fradista értékét így már 4 millió euróra, azaz nagyjából 1.6 milliárd forintra becsülik.

Varga Barnabás a hétvégén is kivette a részét a győztes gólból. Fotó: Instagram/aekfc_official

Varga Barnabás értéke a négyszeresére nőtt

Érdekesség, hogy kevesebb mint 3 évvel ezelőtt, a Paks játékosaként még mindössze 900 euróra taksálták Vargát, vagyis