03. 09.
hétfő
AEK Athén Varga Barnabás Ferencváros

Milliárdos lett a magyar válogatott játékos, az egész város örül neki

2026. március 09. 10:33

Két évvel és kilenc hónappal ezelőtt egy millió eurót sem ért, most pedig már elérte a 4 milliót. Varga Barnabás története eddig sikersztori az AEK Athénban.

2026. március 09. 10:33
null

Mondhatjuk, hogy Varga Barnabás gyorsan beváltotta a hozzá fűzött reményeket Görögországban. A télen a Ferencvárosból az AEK Athénba igazoló magyar válogatott csatár eddig 9 bajnoki mérkőzésen lépett pályára új klubjában, ezeken szerzett 4 gólt és adott 2 gólpasszt is – nem csoda, hogy a görög fővárosban a szurkolók nagyon örülnek a teljesítményének.

És ezekben a statisztikákban azok a találatok benne sincsenek, melyekben más módon működött közre. Például az elmúlt hétvégén, amikor az AEL Larissza elleni bajnokin a magyar csatár erős fejesét csak kiütni tudta, így Moukoudi lecsapott a labdára és a hálóba lőtte az athéniak győztes gólját.

Mindez már feltűnt a mértékadónak tartott Transfermarktnak is, a portál becslére szerint ugyanis Varga értéke 1 millió euróval, azaz 399 millió forinttal nőtt – szúrta ki a Blikk

A korábbi fradista értékét így már 4 millió euróra, azaz nagyjából 1.6 milliárd forintra becsülik.

Varga Barnabás
Varga Barnabás a hétvégén is kivette a részét a győztes gólból. Fotó: Instagram/aekfc_official

Varga Barnabás értéke a négyszeresére nőtt

Érdekesség, hogy kevesebb mint 3 évvel ezelőtt, a Paks játékosaként még mindössze 900 euróra taksálták Vargát, vagyis 

több mint megnégyszerezte értékét 2 év és 9 hónap alatt.

Varga a héten a nemzetközi porondon is bemutatkozhat az AEK színeiben, ugyanis a Konferencialigában a szlovén Celje lesz a görög csapat ellenfele. Egyébként az FTC éppen ebből az együttesből szerződtetett egy másik gólvágót, Franko Kovacevicet Varga pótlására.

***

Nyitókép: AEK FC / ΠΑΕ ΑΕΚ/Facebook

