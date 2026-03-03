Eldőlt, magyar válogatott lesz-e a Fradi horvát játékosa

A Germanijak interjúját a Csakfoci szemlézte, ez alapján Kovacevic diplomatikusan, de határozottan elutasította a magyar válogatott meghívót. Mint mondta:

Természetesen megtiszteltetést jelentenek az ilyen szavak, és nagyon köszönöm is, de a szívem Horvátországért dobog. Látom magam a horvát mezben, és ez az a célom, amelynek mindent alárendelek.”

A 26 éves, horvát utánpótlás-válogatott játékos honosítása azért vetődhetett fel, mert a nagymamája révén magyar felmenőkkel is rendelkezik. És bár mostani kinyilatkoztatása alapján a magyar válogatottsága aligha fog megvalósulni, a Fradinak azért kapóra jön, hiszen ha Kovacevic megkapja a magyar útlevelet is, úgy az NB I-ben hazai játékosnak számítana, vagyis megfelelne az MLSZ magyarszabályának.

A nagymamám Magyarországon született, így megfelelek a kritériumoknak. Mindent megteszek, hogy alkalmazkodjak a klub igényeihez, ezért beleegyeztem az állampolgárságba, hogy megkönnyítsem az edző dolgát.

Sok külföldi van a Ferencvárosban, és egyértelmű, hogy ez felszabadít egy helyet. Végső soron ez a klub iránti tisztelet kérdése is, amelyik fizet nekem, és amelyik bizalommal fogadott”