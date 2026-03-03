Ft
magyar válogatott Kovacevic Ferencváros Horvátország FTC

Eldőlt, magyar válogatott lesz-e a Fradi horvát játékosa

2026. március 03. 17:56

Franko Kovacevic válaszolt Marco Rossi meghívójára. A Ferencváros gólerős támadója elárulta, hogyan döntene, ha a magyar és a horvát válogatott között kellene választania.

2026. március 03. 17:56
null

Alaposan felkavarta az állóvizet Marco Rossi néhány napja, amikor arról nyilatkozott, nem titkolt célja meggyőzni a Ferencváros horvát csatárát, Franko Kovacevicet, hogy lehetőség esetén fogadja el a magyar válogatott meghívót. A szövetségi kapitány szavai Horvátországba is eljutottak, az egyik helyi portál nem is volt rest megkérdezni a támadót, mit gondol Rossi nem mindennapi ajánlatáról. 

 

Kovacevic Fradi magyar válogatott
Franko Kovacevicet virágnyelven a magyar válogatottba invitálta Marco Rossi (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Lehetne magyar válogatott, de...

A Germanijak interjúját a Csakfoci szemlézte, ez alapján Kovacevic diplomatikusan, de határozottan elutasította a magyar válogatott meghívót. Mint mondta:

Természetesen megtiszteltetést jelentenek az ilyen szavak, és nagyon köszönöm is, de a szívem Horvátországért dobog. Látom magam a horvát mezben, és ez az a célom, amelynek mindent alárendelek.”

A 26 éves, horvát utánpótlás-válogatott játékos honosítása azért vetődhetett fel, mert a nagymamája révén magyar felmenőkkel is rendelkezik. És bár mostani kinyilatkoztatása alapján a magyar válogatottsága aligha fog megvalósulni, a Fradinak azért kapóra jön, hiszen ha Kovacevic megkapja a magyar útlevelet is, úgy az NB I-ben hazai játékosnak számítana, vagyis megfelelne az MLSZ magyarszabályának.

A nagymamám Magyarországon született, így megfelelek a kritériumoknak. Mindent megteszek, hogy alkalmazkodjak a klub igényeihez, ezért beleegyeztem az állampolgárságba, hogy megkönnyítsem az edző dolgát.

Sok külföldi van a Ferencvárosban, és egyértelmű, hogy ez felszabadít egy helyet. Végső soron ez a klub iránti tisztelet kérdése is, amelyik fizet nekem, és amelyik bizalommal fogadott”

– magyarázta az FTC-ben idén hat bajnokin négy gólnál járó Kovacevic, aki bízik abban, hogy idővel megkapja a lehetőséget Zlatko Dalic szövetségi kapitánytól, aki a horvát válogatott történetének legsikeresebb szövetségi kapitányaként a 2018-as világbajnokságon ezüst-, négy évvel később pedig bronzéremig vezette a nemzeti együttest. 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Polly_neni
2026. március 03. 18:31
Nem baj...
rugbista
2026. március 03. 18:29
Őszinte gyerek, de nem sok esélye van a horvát válogatottban játszani.
Velencei Vitorlás
2026. március 03. 18:18
Ne legyen magyar válogatott, de ne számítson magyarnak a Fradiban sem. Szigorítani kell a magyar szabályt. Semmi szükség erre a simliskedésre. Kontraproduktív.
