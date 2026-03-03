A szövetségi kapitány autóba ült, és Fodor Csengéhez utazott, hogy kezelje konfliktusát játékosával

A 7. helyezéssel véget ért világbajnokság óta először találkoztak egymással a magyar női kézilabda-válogatott tagjai. Golovin Vlagyimir együttese az elkövetkező napokban kétszer is megmérkőzik Dániával – mivel bronzérmesként Európa-bajnoki selejtezőt nem kell vívnia, így az Eurokupa keretében. A csapat Felcsúton edzőtáborozik, a Magyar Kézilabda-szövetség itt tartotta meg szokásos Kézikeddjét, ahol sok minden szóba került – többek közt Fodor Csenge is.

A Győr klasszisa, Fodor Csenge egyelőre biztosan nem tér vissza a válogatottba. Fotó: MTI/Illyés Tibor

„Egy dánok elleni mérkőzés akkor is fontos, ha nincs nagy tétje, nem hinném, hogy púp a lányok hátán – mondta el az MKSZ alelnöke, Pálinger Katalin. – Abban hiszek, hogy minél többet van együtt a válogatott, annál jobb lesz. A távlati cél az olimpia, most már minden meccset és edzést ennek fényében tölt el a csapat, szerintem jó meccs vár ránk csütörtökön is.”