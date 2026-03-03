A szövetségi kapitány autóba ült, és Fodor Csengéhez utazott, hogy kezelje konfliktusát játékosával

Kőkeményen beleszálltak a magyar válogatott szövetségi kapitányába, hazudozónak nevezték
„Egy ilyen ember még az egy százalékát sem érdemli annak, aki te vagy.”
A magyar női kézilabda-válogatott a Dánia elleni dupla mérkőzéssel kezdi meg a 2026-os esztendőt. A Fodor Csenge-ügyet már Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány és az MKSZ is lezártnak tekinti, de azért a Mandiner egy-két érdekességet még kiderített.
A 7. helyezéssel véget ért világbajnokság óta először találkoztak egymással a magyar női kézilabda-válogatott tagjai. Golovin Vlagyimir együttese az elkövetkező napokban kétszer is megmérkőzik Dániával – mivel bronzérmesként Európa-bajnoki selejtezőt nem kell vívnia, így az Eurokupa keretében. A csapat Felcsúton edzőtáborozik, a Magyar Kézilabda-szövetség itt tartotta meg szokásos Kézikeddjét, ahol sok minden szóba került – többek közt Fodor Csenge is.
„Egy dánok elleni mérkőzés akkor is fontos, ha nincs nagy tétje, nem hinném, hogy púp a lányok hátán – mondta el az MKSZ alelnöke, Pálinger Katalin. – Abban hiszek, hogy minél többet van együtt a válogatott, annál jobb lesz. A távlati cél az olimpia, most már minden meccset és edzést ennek fényében tölt el a csapat, szerintem jó meccs vár ránk csütörtökön is.”
A hangulatra biztosan nem lesz panasz, hiszen az MKSZ szerint már több mint 4 ezer jegy elkelt a tatabányai mérkőzésre, így telt házra számítanak.
„Kielemeztem és összehasonlítottam, mi volt a különbség a bronzéremmel véget ért Európa-bajnokság és a vb között – vette át a szót Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. – Az Eb-csapattal két és fél évig dolgozunk együtt kevés változással a keretben, az Eb előtti olimpiára négy hétig készültünk. A vébén volt kilenc újoncunk, előtte elmentünk egy norvégiai tornára, ahol erősek voltak az ellenfeleink, de több időt töltöttünk utazással, mint edzéssel. A rendszert pedig csak az edzéseken lehet gyakorolni. Utólag a videókon is látszott, akik régen játszottak egymás mellett, majdnem tökéletesen hajtották végre egymással a dolgokat, akik keveset voltak velünk, azok a klubokból hozott automatizmusokat hajtották végre.
A hetedik hely így nem kudarc, mint sokan mondták, ebben a csapatban most egyszerűen ennyi volt.
Most jön egy Eb, aztán egy vb, mind a kettő fontos lesz az olimpiai kvalifikáció szempontjából.”
Ráadásul az idei Eb könnyen lehet hazai pálya számunkra, hiszen 5 ország (Románia, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Törökország) lesz a házigazda, és
a józan ész szerint a magyar válogatott a csoportkört Nagyváradon, míg a középdöntőt Kolozsváron játszhatja – ha tényleg így lesz, a két erdélyi helyszínen rengeteg magyar szurkolóra számíthatunk.
(Ez hivatalosan majd akkor dőlhet el, ha kialakul a kontinenstorna mezőnye).
„Az Eb és a vébé közötti nagy különbség volt szintén, hogy előbbit hazai pályán játszhattuk – folytatta a kapitány. – Úgyhogy reméljük, Erdélyben is olyan lesz a hangulat, mint Debrecenben, és akkor bármi megtörténhet. Sokat ugyan most sem leszünk együtt, idén összesen ötven napot, de
az egyik erőssége ennek a csapatnak, hogy gyengének lenni szégyennek számít a lányok között.
Mindenki próbálja kihozni magából a maximumot, így tolják egymást a lányok, és ennek biztosan meglesz az eredménye.”
Golovin még egy konkrét esettel magyarázta meg, miért nem bánják, hogy Dániával most két, gyakorlatilag tét nélküli találkozót kell játszaniuk.
„Lehet, hogy fogunk velük találkozni valamelyik világversenyen is. Ott van például a franciák esete: az Eb előtt kétszer is játszottunk velük felkészülési meccset, az egyiken legyőztük őket. Az Eb-n is kétszer találkoztunk, az elsőn kikaptunk, de akkor az belefért. A második a bronzmeccs volt, addigra pedig már tudtuk tapasztalatból, hogy legyőzhetőek, ezért elhittük, és sikerült is nyernünk ellenük.”
A szakember azzal kapcsolatban is kapott kérdést, hogy Fodor Csenge esetét, aki lemondta a válogatottságot, megbeszélte-e külön a csapat tagjaival.
A csapatmegbeszélésen nem Csengéről volt szó. Az az ügy lezárult, mi pedig nem a múltról beszélgettünk, hanem arról, hogy honnan, hová szeretnénk eljutni.”
Ennyivel azért nem elégedtünk meg, a Mandiner így az esemény után külön is megkérdezte Pálinger Katalint a Fodor Csenge-ügyről.
„Szerintem ezt az ügyet teljesen lezártnak tekinti már mindenki – válaszolta nekünk az MKSZ-alelnök. – Én egyértelműen annak vagyok a híve, hogy a tiszta, nyílt kommunikáció mindent megold, és a konfliktus éppen a rossz kommunikációból fakad.
A szövetség, a szövetségi kapitány részéről ez meg is történt, amikor Golovon Vlagyimir tavaly nyáron úgy próbálta kezelni a meglévő konfliktust, hogy beült az autóba és elutazott Fodor Csengéhez, ahol személyes megbeszélést folytattak, ami nagyon jól zárult mindkét fél részéről. Egyértelmű volt az, hogy pozitívan tudnak utána együtt dolgozni.
Arról, ami azután történt, nem szeretnék beszélni. Én egyértelműen a social média hatásának tudom be, hogy tulajdonképpen mindenki posztolhat valaki által megfogalmaztatva bármit hirtelen vagy nem hirtelen felindulásból. Sajnos egy picit túl lett fújva ez a lufi, ami szerintem egyik félnek sem jó. Azt viszont nem érzem, hogy ennek az ügynek bármilyen hatása lenne a csapatra, hiszen a válogatott edzőtáborban mindenki megjelent, ide mindenki be akar kerülni.”
Ami még az eseményen kiderült: a válogatott legjobb védőjátékosa, Papp Nikoletta csak a csütörtöki mérkőzésen tud pályára lépni.
„Miután csapatának, a romániai Nagybányának nem sikerült továbbjutnia az El-ben, bekeményítettek, és behívták hétfő délelőtt tizenegyre – mesélte Golovin. – Hivatalosan nem mondhattunk nemet, sumákolni nem akartunk. Megkeresték hivatalosan is a szövetséget, és akárhogy számolgattunk, nem tudtuk volna megoldani, hogy a meccs után visszaérjen Dániából, így elengedtük. Próbáljuk megtartani a jó kapcsolatot a klubokkal, úgyhogy ott lesz hétfőn Nagybányán.”
A magyar válogatott
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A MÁRCIUSI EUROKUPA-MÉRKŐZÉSEKRE
Kapusok: Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Győri ETO)
Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball – Franciaország), Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia)
Irányítók: Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)
Beállók: Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)
A MAGYAR VÁLOGATOTT PROGRAMJA AZ EUROKUPÁBAN
2025. október 16., csütörtök
Magyarország–Törökország 43–30 (19–15)
2025. október 19., vasárnap
Csehország–Magyarország 20–31 (9–15)
Március 5., csütörtök
Tatabánya, 18.00: Magyarország–Dánia
Március 8., vasárnap
Svendborg, 16.00: Dánia–Magyarország
Április 8., szerda
Aksaray: Törökország–Magyarország
Április 11., szombat
Érd: Magyarország–Csehország
* * *
Nyitókép: MTI/Purger Tamás