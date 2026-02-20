Kőkeményen beleszálltak a magyar válogatott szövetségi kapitányába, hazudozónak nevezték

Kemény üzenet a kapitánynak: nem csatlakozik a válogatotthoz a magyar játékos
Hiába hívták, ő nem akar jönni, mert nem érzi a bizalmat.
Fodor Csenge kimaradt a válogatottból. Brazil párja hazudozónak nevezte a szövetségi kapitányt.
Ahogyan arról beszámoltunk, Golovin Vlagyimir kihirdette a magyar női kézilabda-válogatott keretét a dánok elleni, márciusban esedékes Eurokupa-csoportmérkőzésekre, melyekről Fodor Csenge hiányozni fog, mivel a szövetségi kapitány szerint nem akar jönni. Szavaira Instagram-történetben brazil klubtársa és párja, Bruna de Paula reagált.
Golovin így indokolta Fodor kimaradását:
„A keret kijelölésében kényszermegoldások, sérülések befolyásolták a döntéseimet, de nem drasztikusan. Fodor Csengét azért említem külön, mert telefonon beszéltem vele, és elmondta, nem tervezi, hogy csatlakozzon a kerethez, mert nem érzi a bizalmat. Kérdeztem, miért nem, azt felelte, azért, mert nem vittük ki a világbajnokságra. De hát sérült volt, az orvosi vélemények szerint december 10-től végezhetett volna komoly munkát, a mi vébészereplésünk pedig éppen akkor ért véget. Azóta szerencsére meggyógyult, szívesen láttuk volna a válogatottban, de Csenge nem akar jönni, én pedig ezzel nem tudok mit tenni.”
Bruna de Paula Golovin szavaira reagált a közösségi oldalán:
Én mindig melletted állok! Ismerem a tartásodat és a jellemedet. Egy ilyen ember még az egy százalékát sem érdemli annak, aki te vagy. Egy ilyen embernek nincsenek veled közös értékei. Főleg egy ekkora hazudozónak, mint amilyen ő. Nagyon sajnálom, hogy le kell mondanod egy álomról, arról, hogy a hazádat képviselhesd – egy ilyen ember miatt”
– olvasható a 24 órán át látható történetében, amelynek hátterében Fodor Csenge van, azt pedig nem nehéz kikövetkeztetni, hogy az „ember” alatt kire céloz Bruna de Paula.
Hozzátette: reméli, egy nap majd újra képviselheti a magyar színeket, és nem választja helyette a brazil válogatottat.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA