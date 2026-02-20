Kőkeményen beleszálltak a magyar válogatott szövetségi kapitányába, hazudozónak nevezték

„A keret kijelölésében kényszermegoldások, sérülések befolyásolták a döntéseimet, de nem drasztikusan. Fodor Csengét azért említem külön, mert telefonon beszéltem vele, és elmondta, nem tervezi, hogy csatlakozzon a kerethez, mert nem érzi a bizalmat. Kérdeztem, miért nem, azt felelte, azért, mert nem vittük ki a világbajnokságra. De hát sérült volt, az orvosi vélemények szerint december 10-től végezhetett volna komoly munkát, a mi vébészereplésünk pedig éppen akkor ért véget. Azóta szerencsére meggyógyult, szívesen láttuk volna a válogatottban, de Csenge nem akar jönni, én pedig ezzel nem tudok mit tenni.”