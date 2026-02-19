Kemény üzenet a kapitánynak: nem csatlakozik a válogatotthoz a magyar játékos

Golovin Vlagyimir tehetetlen maradt Fodor Csenge döntése után (Fotó: MTI / Hegedüs Róbert)

Ami az Eurokupát illeti, Golovin Vlagyimir úgy vélekedett, hogy mivel a magyarok kijutottak a decemberi Eb-re, nem kell selejtezőt játszaniuk, ezért kifejezetten jól jön ez a torna, egy csoportban a dánok mellett a csehekkel és a törökökkel.

„A keret kijelölésében kényszermegoldások, sérülések befolyásolták a döntéseimet, de nem drasztikusan.

Fodor Csengét azért említem külön, mert telefonon beszéltem vele, és elmondta, nem tervezi, hogy csatlakozzon a kerethez, mert nem érzi a bizalmat. Kérdeztem, miért nem, azt felelte, azért, mert nem vittük ki a vb-re. De hát sérült volt, az orvosi vélemények szerint december 10-től végezhetett volna komoly munkát, a mi vb-szereplésünk pedig éppen akkor ért véget. Azóta szerencsére meggyógyult, szívesen láttuk volna a válogatottban, de Csenge nem akar jönni, én pedig ezzel nem tudok mit tenni”

– tette hozzá. A nemzeti csapat másik hiányzója Márton Gréta lesz, az FTC balszélsője sérülés miatt nem áll rendelkezésre.