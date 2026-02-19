Kemény üzenet a kapitánynak: nem csatlakozik a válogatotthoz a magyar játékos

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Golovin Vlagyimir keretet hirdetett a dánok elleni Eurokupa-mérkőzésekre. Fodor Csenge nem csatlakozik a válogatotthoz, mert nem érzi a bizalmat.
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány kihirdette a magyar női kézilabda-válogatott keretét a dánok elleni, márciusban esedékes Eurokupa-csoportmérkőzésekre, melyekről hiányozni fog Fodor Csenge és a sérült Márton Gréta.
A magyarok októberben Nagykanizsán a törököket 43–30-ra, majd Prágában a cseheket 31–20-ra verték meg, a folytatásban pedig március 5-én Tatabányán Dániát fogadják, majd három nappal később Svendborgban ismét a dánok ellen lépnek pályára.
A szövetség honlapján vezetett blogjában a kapitány elsőként a decemberi világbajnokságról tette közzé véleményét:
„December 10. óta volt időnk elemezni a vb-t, összehasonlítottuk az egy évvel korábbi Eb-vel is, amelyen harmadikok lettünk. Persze tisztában vagyunk vele, hogy ott kimagasló eredményt értünk el, ezért is mondtam a vb előtt, hogy ha a hatodik hely környékén maradunk, azzal megmutatja a csapat az erejét. Hetedikek lettünk, ami a hatodik hely környéke, de nyilvánvaló, nem minden működött úgy, mint egy évvel azelőtt. Úgyhogy a folyamatos fejlődés érdekében néhány dolgot ki kell javítanunk.”
Ami az Eurokupát illeti, Golovin Vlagyimir úgy vélekedett, hogy mivel a magyarok kijutottak a decemberi Eb-re, nem kell selejtezőt játszaniuk, ezért kifejezetten jól jön ez a torna, egy csoportban a dánok mellett a csehekkel és a törökökkel.
„A keret kijelölésében kényszermegoldások, sérülések befolyásolták a döntéseimet, de nem drasztikusan.
Fodor Csengét azért említem külön, mert telefonon beszéltem vele, és elmondta, nem tervezi, hogy csatlakozzon a kerethez, mert nem érzi a bizalmat. Kérdeztem, miért nem, azt felelte, azért, mert nem vittük ki a vb-re. De hát sérült volt, az orvosi vélemények szerint december 10-től végezhetett volna komoly munkát, a mi vb-szereplésünk pedig éppen akkor ért véget. Azóta szerencsére meggyógyult, szívesen láttuk volna a válogatottban, de Csenge nem akar jönni, én pedig ezzel nem tudok mit tenni”
– tette hozzá. A nemzeti csapat másik hiányzója Márton Gréta lesz, az FTC balszélsője sérülés miatt nem áll rendelkezésre.
Az Eurokupában a 2024-es kontinensviadal három érmese, illetve az idei Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vesznek részt az Eb selejtezősorozatában. A másik kvartettben Norvégia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerepel. A csoportok első két helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, szeptemberi négyes döntőbe.
A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Bukovszky Anna (MOL Esztergom), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)
Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Kovács Anett (MOL Esztergom)
Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)
Irányítók: Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
Beállók: Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szmolek Apollónia (MOL Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER)
Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (MOL Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC-Rail Cargo Hungaria), Petrus Mirtill (DVSC SCHSEFFLER)
Nyitókép: MTI / Krizsán Csaba