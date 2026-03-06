Nagy változások a magyar BL-csapatnál: az újabb vereség után kulcsember távozik a klubtól

A változtatást annak másnapján jelentették be, hogy a Szeged hazai környezetben 37–34-re kikapott a dán GOG-tól a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó előtti, 13. fordulójában, ezzel visszacsúszott csoportjában a hatodik helyre. A szurkolók részéről a meccs végi füttyszó talán nemcsak a vereségnek szólt, hanem annak is, hogy az utolsó percekben a csapat magyar játékosai a kispadról figyelték, ahogy a szegedi légiósokat lerohanják a dán fiatalok – fejtegeti cikkében a Magyar Nemzet.
Hozzáteszik, a helyi drukkerek egyik kedvence, Bodó Richárd körön kívülre került Michael Apelgren vezetőedzőnél, akinek a szerződését ősszel 2028-ig meghosszabbította a klub. A svéd szakember ennek ellenére nem dőlhet hátra, különösen a friss fejlemények után, hiszen Szűcs Ernő Péter távozásával, aki lényegében a klubigazgató is volt, Apelgren is új főnököt kap majd.