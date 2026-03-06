Ft
OTP Bank-Pick Szeged Szűcs Ernő Péter Szeged kézilabda

Nagy változások a magyar BL-csapatnál: az újabb vereség után kulcsember távozik a klubtól

2026. március 06. 19:08

Nem maradt következmények nélkül a Bajnokok Ligájában elszenvedett újabb vereség. Befejezte elnöki tevékenységét Szűcs Ernő Péter a szegedi kézilabdaklubnál.

2026. március 06. 19:08
Új szakmai megbízásaira tekintettel befejezte igazgatósági elnöki tevékenységét Szűcs Ernő Péter az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdaklubnál. Pénteki közleményükben a szegediek emlékeztettek rá, hogy Szűcs az elmúlt 15 évben meghatározó szerepet vállalt a klub működésének stabilizálásában és hosszú távú fejlődésének megalapozásában. Az OTP Bank-Pick Szeged történetének legnagyobb sportsikerei és szakmai megerősödése az ő ténykedésének idejére esett, ebben az időszakban vált Európa egyik vezető kézilabdaklubjává.

A tájékoztatás szerint a vezetői átmenet a klub stabil működését biztosítva valósul meg, és hamarosan tájékoztatást adnak az igazgatóság új elnökének személyéről.

A változtatást annak másnapján jelentették be, hogy a Szeged hazai környezetben 37–34-re kikapott a dán GOG-tól a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó előtti, 13. fordulójában, ezzel visszacsúszott csoportjában a hatodik helyre. A szurkolók részéről a meccs végi füttyszó talán nemcsak a vereségnek szólt, hanem annak is, hogy az utolsó percekben a csapat magyar játékosai a kispadról figyelték, ahogy a szegedi légiósokat lerohanják a dán fiatalok – fejtegeti cikkében a Magyar Nemzet.

Hozzáteszik, a helyi drukkerek egyik kedvence, Bodó Richárd körön kívülre került Michael Apelgren vezetőedzőnél, akinek a szerződését ősszel 2028-ig meghosszabbította a klub. A svéd szakember ennek ellenére nem dőlhet hátra, különösen a friss fejlemények után, hiszen Szűcs Ernő Péter távozásával, aki lényegében a klubigazgató is volt, Apelgren is új főnököt kap majd.

APELGREN, Michael
Michael Apelgren tavaly ősszel 2028-ig meghosszabbította a szerződését Szegeden / Fotó: MTI / Hegedüs Róbert

A Szeged a Bajnokok Ligájában már biztosan továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba, jelenleg a hatodik a csoportjában, és ha az utolsó fordulóban nem javít a pozícióján, akkor a másik nyolcas harmadik helyezettjével, jó eséllyel a lengyel Kielcével játszana a legjobb nyolc közé kerülésért.

Nyitókép: pickhandball.hu

A Szeged–GOG mérkőzés összefoglalója

Ezt is ajánljuk a témában

ELÉG az ukrán zsarolásból – TÜNTETÉS a budapesti nagykövetségnél!

Videó

Pénteken, március 6-án tüntetést szervez a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Ukrajna budapesti nagykövetsége elé, ahol Szijjártó Péter is felszólal. Mi hangzik el a demonstráción, és milyen üzeneteket küldenek a felszólalók a kialakult helyzetben? Kövesse velünk ÉLŐBEN az eseményeket.

 

Onurisz
2026. március 07. 01:19
Rossz volt nézni, ahogy csikicsukiztak velük a minden támadásból gólt szerző 18-20 éves dán fiúk. El is kapcsoltam. Ez a svéd edző vagy nagyon gyenge, vagy nagy baj van az öltözőben. De az is kérdés, Veszprémben mikor lesz elnökváltás, mert a sztáredző és az egyiptomiasítás enyhén szólva nem jön be. Mégis micsoda dolog már ez, hogy az edző elmegy Egyiptomba szövetségi kapitánynak és idehozza a játékosait? Mivé lett a Veszprém, az egyiptomi kézilabda kifizetőhelye?
Partikula
2026. március 06. 19:55
Nem nagyon megy nostanában légionárus csapatoknak a nőknél sem. Saját nevelésű játékosok elvétve akadnak. Olcsóbb vásárolni?
