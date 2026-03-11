Ft
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt támadás Szalai Zoltán jobboldal Magyar Péter

Sziklaszilárdan kiállt ez a két idős hölgy a gyűlölet ellen: nem akármilyen jutalomban részesültek a Mandiner Esten (VIDEÓ)

2026. március 11. 21:51

Személyesen Szalai Zoltán méltatta Erzsikét és Zsuzsát.

2026. március 11. 21:51
null

Egyes agresszív gyűlölködők stílusa miatt rengeteg nemzeti érzelmű embert ér atrocitás és támadás – mutatott rá Szalai Zoltán.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója arról is beszámolt, hogy Erzsikét és Zsuzsát is ilyen támadás érte, akiket egy kigyúrt fiatalember vegzált.

Bátorságukat és helytállásukat elismerve Mandiner-előfizetést ajándékoztunk nekik”

– mondta Szalai Zoltán.

Nyitókép: Facebook

A felvételt itt tudja megtekinteni:

***

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
cint04
2026. március 11. 22:27
Helyes!!
1
0
blackorion
2026. március 11. 22:09
Az jó :D A Mandiner előfizetés majd megvédi őket a továbbiakban xD
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!