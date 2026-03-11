Sziklaszilárdan kiállt ez a két idős hölgy a gyűlölet ellen: nem akármilyen jutalomban részesültek a Mandiner Esten (VIDEÓ)

Épül a szeretetország: idős fideszes aktivistákkal ordibált a kigyúrt tiszás influenszer (VIDEÓ)
Az ellenzéki szemléletű férfi ráadásul egy már cáfolt állítással próbálta meg támadni az idős aktivistákat.
Személyesen Szalai Zoltán méltatta Erzsikét és Zsuzsát.
Egyes agresszív gyűlölködők stílusa miatt rengeteg nemzeti érzelmű embert ér atrocitás és támadás – mutatott rá Szalai Zoltán.
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója arról is beszámolt, hogy Erzsikét és Zsuzsát is ilyen támadás érte, akiket egy kigyúrt fiatalember vegzált.
Bátorságukat és helytállásukat elismerve Mandiner-előfizetést ajándékoztunk nekik”
– mondta Szalai Zoltán.
Nyitókép: Facebook
A felvételt itt tudja megtekinteni:
***