Menczer Tamás Brüsszel Ukrajna Ursula von der Leyen Manfred Weber Magyar Péter Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Unió

Megfagyott a levegő Brüsszelben: egyszerre hallgatott el Von der Leyen és Weber

2026. március 11. 20:47

Ennek azonban nagyon egyszerű oka van.

null

Amikor Orbán Viktort fenyegetik, minket is fenyegetnek, minden magyar embert fenyegetnek, és bele akarják tolni Magyarországot a háborúba – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy fórumot megelőző sajtótájékoztatón a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Fehérgyarmaton szerdán.

Menczer Tamás arra reagálva, hogy egy ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje Orbán Viktort és családját fenyegette, hangsúlyozta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „természetesen” nem ítélte el azt, hogy titkosszolgálati tábornoka életveszélyesen fenyegeti a magyar miniszterelnök gyermekeit és unokáit, mivel maga Zelenszkij is életveszélyesen szokta fenyegetni Orbán Viktor kormányfőt.

Jelezte: sem Ursula von der Leyen, sem Manfred Weber nem szólalt meg az ügyben, „némák, hallgatnak”.

„Ennek az az oka, hogy Webernek, Von der Leyennek és Zelenszkijnek is ugyanaz a célja: el akarják tenni az útból Orbán Viktort, és egy tiszás bábkormányt akarnak Magyarország élén látni” – fogalmazott a kormánypárti politikus.

Menczer Tamás azt mondta: Magyarországot bele akarják rángatni a háborúba, oda akarják adni a magyarok pénzét az ukránoknak, be akarják hozni Ukrajnát az Európai Unióba, és végleg le akarják választani Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ebben pedig partner a Tisza Párt és Magyar Péter.

Éppen ezért segíti Zelenszkij, Von der Leyen és Weber is Magyar Pétert és a Tiszát, azt akarják, hogy egy ukránbarát, Brüsszel és Kijev által irányított tiszás bábkormány vezesse Magyarországot

hangoztatta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

(MTI)

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

 

NewWorldOrder
2026. március 11. 23:02
Ha Orbánnak vagy családjának haja szála görbúlne, elõ kell venni Ursulát, családját, Webert, Borellt, meg a többit, aki most hallgatasával támogatja a barbár náci ukránoikat, és szemet szemért, fogat fogért. Aztán Zelenskijt is, és Magyart is, és a hozzá hasonlókat is.
pandalala
2026. március 11. 22:47 Szerkesztve
lassan már embernek sem nevezhetőek az EU "vezetői" .... :-((
Nasi12
2026. március 11. 21:40
Elképesztö.
