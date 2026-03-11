Megfagyott a levegő Brüsszelben: egyszerre hallgatott el Von der Leyen és Weber

Amikor Orbán Viktort fenyegetik, minket is fenyegetnek, minden magyar embert fenyegetnek, és bele akarják tolni Magyarországot a háborúba – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy fórumot megelőző sajtótájékoztatón a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Fehérgyarmaton szerdán.

Menczer Tamás arra reagálva, hogy egy ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje Orbán Viktort és családját fenyegette, hangsúlyozta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „természetesen” nem ítélte el azt, hogy titkosszolgálati tábornoka életveszélyesen fenyegeti a magyar miniszterelnök gyermekeit és unokáit, mivel maga Zelenszkij is életveszélyesen szokta fenyegetni Orbán Viktor kormányfőt.