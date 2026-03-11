Megfagyott a levegő Brüsszelben: egyszerre hallgatott el Von der Leyen és Weber

Az egész világ előtt leégették Zelenszkijt: kiderült, hogy hazudozik Magyarországról
Most már mindenki láthatja, mit művel az ukrán elnök.
Ennek azonban nagyon egyszerű oka van.
Amikor Orbán Viktort fenyegetik, minket is fenyegetnek, minden magyar embert fenyegetnek, és bele akarják tolni Magyarországot a háborúba – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy fórumot megelőző sajtótájékoztatón a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Fehérgyarmaton szerdán.
Menczer Tamás arra reagálva, hogy egy ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje Orbán Viktort és családját fenyegette, hangsúlyozta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „természetesen” nem ítélte el azt, hogy titkosszolgálati tábornoka életveszélyesen fenyegeti a magyar miniszterelnök gyermekeit és unokáit, mivel maga Zelenszkij is életveszélyesen szokta fenyegetni Orbán Viktor kormányfőt.
Jelezte: sem Ursula von der Leyen, sem Manfred Weber nem szólalt meg az ügyben, „némák, hallgatnak”.
„Ennek az az oka, hogy Webernek, Von der Leyennek és Zelenszkijnek is ugyanaz a célja: el akarják tenni az útból Orbán Viktort, és egy tiszás bábkormányt akarnak Magyarország élén látni” – fogalmazott a kormánypárti politikus.
Menczer Tamás azt mondta: Magyarországot bele akarják rángatni a háborúba, oda akarják adni a magyarok pénzét az ukránoknak, be akarják hozni Ukrajnát az Európai Unióba, és végleg le akarják választani Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ebben pedig partner a Tisza Párt és Magyar Péter.
Éppen ezért segíti Zelenszkij, Von der Leyen és Weber is Magyar Pétert és a Tiszát, azt akarják, hogy egy ukránbarát, Brüsszel és Kijev által irányított tiszás bábkormány vezesse Magyarországot
– hangoztatta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
