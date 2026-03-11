Ezt nehéz lesz Brüsszelben megemészteni: „Ők testesítik meg, milyen lesz az az állam, amelyben nincs demokrácia, nincs ellenőrzés a politikai döntések felett”

Szerda délután tartották a XXI. Század Intézet budai központjában G. Fodor Gábor és Szájer József „Ahol a labda lesz” című könyvének bemutatóját. A kötetben a szerzők 2025. március 15. és december 31. között írt elemzései olvashatók, a frissen megjelent kötet a XXI. Század Intézet 21 zsebkönyvsorozatának hetedik kiadványa. Szájer József Fidesz-alapító, a legendás Bibó-szakkollégium tagja, majd nevelőtanára, az Alaptörvény szellemi atyja, a Szabad Európa Intézet vezetője, aki három évtizeden keresztül játszott meghatározó szerepet nemcsak a magyar belpolitika frontvonalában, de az európai uniós csatatéren is.

„A nemzeti oldal esze, igazi totális játékos, aki bejátssza az egész pályát, és mély elemzéseivel gondolkodtat el mindannyiunkat az ország előtt álló kihívásokról, az Európát érintő sorskérdésekről, az önrendelkezés fontosságáról, a szabadság értelméről” – olvasható a beharangozóban. G. Fodor Gábor politológus, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, politikai filozófus, a jobboldal szellemi hátországának fontos alakja, az Orbán-csapat tagja, aki arra vállalkozik majd, hogy leírja: milyen meccsek várnak ránk, magyarokra, mi a tét, és hogyan győzhetünk.