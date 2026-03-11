Ezt nehéz lesz Brüsszelben megemészteni: „Ők testesítik meg, milyen lesz az az állam, amelyben nincs demokrácia, nincs ellenőrzés a politikai döntések felett”

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
A magyar út és a magyar politikai gondolat minta lett, és már Orbán Viktort követik külföldön.
Szerda délután tartották a XXI. Század Intézet budai központjában G. Fodor Gábor és Szájer József „Ahol a labda lesz” című könyvének bemutatóját. A kötetben a szerzők 2025. március 15. és december 31. között írt elemzései olvashatók, a frissen megjelent kötet a XXI. Század Intézet 21 zsebkönyvsorozatának hetedik kiadványa. Szájer József Fidesz-alapító, a legendás Bibó-szakkollégium tagja, majd nevelőtanára, az Alaptörvény szellemi atyja, a Szabad Európa Intézet vezetője, aki három évtizeden keresztül játszott meghatározó szerepet nemcsak a magyar belpolitika frontvonalában, de az európai uniós csatatéren is.
„A nemzeti oldal esze, igazi totális játékos, aki bejátssza az egész pályát, és mély elemzéseivel gondolkodtat el mindannyiunkat az ország előtt álló kihívásokról, az Európát érintő sorskérdésekről, az önrendelkezés fontosságáról, a szabadság értelméről” – olvasható a beharangozóban. G. Fodor Gábor politológus, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, politikai filozófus, a jobboldal szellemi hátországának fontos alakja, az Orbán-csapat tagja, aki arra vállalkozik majd, hogy leírja: milyen meccsek várnak ránk, magyarokra, mi a tét, és hogyan győzhetünk.
Mindketten észjátékosok, ismerik a játék csínját-bínját. Mindketten tudják, hogy az fog nyerni, aki több gólt rúg a végén, hogy szeme van a labdának, és oda kell érkezni, ahol a labda lesz. Ennyire egyszerű”
-- írták.
A bemutatót Giró-Szász András történész, politikai tanácsadó moderálta, a beszélgetést azzal kezdte: a politika hasonlít a futballra. Az elmúlt másfél évtizedet, a rendszer logikáját jobban meg lehet érteni, ha a gondolat mögötti ívet nézzük meg, honnan hova akart eljutni a politika.
Szájer József szerint a kötetben megjelent írások szorosan összefüggenek, ám leginkább a 2010 óta hatalmon lévő Orbán-kormányok politikai ívét mutatja be.
A Szabad Európa Intézet igazgatója szerint a kevésbé okosak odamennek, ahol a labda van, az okosak pedig oda, ahol a labda lesz, így születnek a gólok, ez van a cikkek mögött.
A focit gólra játsszák: de mi is a gól? Meghatározó vonása a jobboldali politikának, hogy akkor is uralni kell a labdát, amikor nincs nálam”
– vette át a szót G. Fodor Gábor.
A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint a jelenlegi politikai világban csak impulzusok vannak, nincs különbség lényeges és lényegtelen között, limitálódik az értelmes beszéd. A megjelent kötet bevezetést nyújt a politika világába és elmagyarázza az érdeklődőknek, „mi is ez a csodálatos játék, ez a fantasztikus sport”.
A sors könyvét mi írjuk, aki él a politikai fantázia adományával, meglepő dolgokra képes, tudja uralni a játékot. Tele van váratlan dolgokkal a politika, ez lehetőség és kockázat is”
– emelte ki.
G. Fodor Gábor elárulta, a politika lényege, hogy a kitűzött célt meg kell próbálni elérni, a politikáról értelmes keretben diskurzust kell kezdeményezni az emberekkel, be kell bizonyítani, hogy a politika nem undorító, azonban ezt nem lehet a tudomány nyelvén elmagyarázni az embereknek.
Giró-Szász András szerint azért nagyon fontos Szájer József és G. Fodor Gábor alkotása, mivel az egy politikai mankó lehet a mai világban, hogy az olvasó a politikai cselekvéseket ne csak magában lássa, hanem megértse folyamatában az összefüggéseket.
Rendezi a gondolatokat, segít megérteni az elmúlt 16 év cselekvéseit”
– közölte.
Szájer József beszélt arról is, mennyire megváltozott mára a média a közösségi oldalaknak köszönhetően, ma már nincs ember, aki ne a telefonját nézné a tömegközlekedési eszközökön, áthelyeződött a képernyőre a média, megváltozott a hírekhez való viszony. Úgy látja, a liberális elit elvesztette a kontrollt a politika felett, nem néztek szembe azzal, hogy változik a politika.
Az Európai Unió testesíti meg az ideológiát, ami azt mutatja meg, milyen lesz az állam, amelyben nincs demokrácia, nincs ellenőrzés a politikai döntések felett, a politikusok azt érzik, mindent megtehetnek”
– jegyezte meg, majd hozzátette: a woke fellegvára mára Brüsszel lett, amely elszakadt a valóságtól, már ami az ideológiát illeti. Elárulta, Brüsszel semmiből nem képes tanulni, nem képesek reagálni. A jobboldali politikai tér reneszánszát éli, nagyon aktívak a nemzeti erők, egyfajta aranykorban van a jobboldal.
G. Fodor Gábor szerint oda jutottunk, hogy a magyar út és a magyar politikai gondolat egy minta lett, és már Orbán Viktort követik külföldön.
Szájer József elmesélte, látott egy tüntetést Athénban, ahol a demonstrálók azt mondták: „Ha Orbán meg tudja csinálni, mi miért nem?”. A liberális elit úgy látja, az elején nem vette komolyan a magyar miniszterelnököt, későn reagáltak rá, ezért próbálják most a magyar vezetést erőn felül elfojtani, csak elkéstek, mert Orbánból minta lett a nemzetközi jobboldalon.
