politikus ilaria salis schaller - baross ernő európai parlament

Schaller-Baross Ernő: Elég a brüsszeli kettős mércéből! (VIDEÓ)

2026. március 11. 21:13

A fideszes politikus szerint itt az ideje, hogy az Európai Parlament minden erőszakos cselekményt politikától függetlenül, azonos mércével ítéljen el.

2026. március 11.
null

Az Európai Parlament baloldali–néppárti többsége kettős mércét alkalmaz a politikai erőszak megítélésében – erről írt közösségi oldalán Schaller-Baross Ernő, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

A politikus szerint több olyan ügy is történt az elmúlt időszakban, amely szerinte nem kapott megfelelő figyelmet Brüsszelben. Példaként említette a budapesti ANTIFA-támadásokat, amelyek során szélsőbaloldali csoportok több embert is bántalmaztak a fővárosban.

Schaller-Baross Ernő felidézte: az ügyben érintett olasz baloldali európai parlamenti képviselő, Ilaria Salis mentelmi jogának kiadásáról sem született döntés.

A képviselő arra is kitért, hogy az elmúlt hónapban egy francia aktivistát meggyilkoltak, miközben – állítása szerint – Magyarország miniszterelnökét és családját is életveszélyesen megfenyegették. Schaller-Baross Ernő szerint ezekről az ügyekről az Európai Parlamentben még vitát sem lehet kezdeményezni. A fideszes politikus úgy fogalmazott: ideje, hogy az Európai Parlament minden erőszakos cselekményt politikától függetlenül, azonos mércével ítéljen el.

A képviselő egy videót is megosztott a felszólalásáról, amelyet alább tekinthetnek meg:

Nyitókép: Mandiner-archív

