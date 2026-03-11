Schaller-Baross Ernő: Elég a brüsszeli kettős mércéből! (VIDEÓ)

Schaller-Baross Ernő felidézte: az ügyben érintett olasz baloldali európai parlamenti képviselő, Ilaria Salis mentelmi jogának kiadásáról sem született döntés.

A képviselő arra is kitért, hogy az elmúlt hónapban egy francia aktivistát meggyilkoltak, miközben – állítása szerint – Magyarország miniszterelnökét és családját is életveszélyesen megfenyegették. Schaller-Baross Ernő szerint ezekről az ügyekről az Európai Parlamentben még vitát sem lehet kezdeményezni. A fideszes politikus úgy fogalmazott: ideje, hogy az Európai Parlament minden erőszakos cselekményt politikától függetlenül, azonos mércével ítéljen el.

A képviselő egy videót is megosztott a felszólalásáról, amelyet alább tekinthetnek meg: