EU-s értékek: újabb uniós kitüntetést kap Zelenszkij

Zelenszkij nem először kap európai kitüntetést. 2023-ban az ukrán elnöknek ítélték oda a Nagy Károly-díjat. A Nagy Károly-díjat évente egy aacheni polgárokból álló független bizottság adományozza azoknak a személyeknek, akik sokat tettek Európa egyesítése érdekében.

A második legmagasabb fokozat kitüntetettjei között volt

Maia Sandu moldovai elnök,

Pietro Parolin, a Vatikán államtitkára,

valamint Sauli Niinistö korábbi finn elnök.

A Rend Tagja kategóriában elismert személyek között szerepel a görög kosárlabda-sztár, Giannis Antetokounmpo; José Andrés, a World Central Kitchen nevű segélyszervezet alapítója; valamint az U2 négy tagja.

A díjazottak májusban egy ünnepségen vehetik át a jelvényt, szalagot és az Európai Parlament elnöke által aláírt oklevelet.