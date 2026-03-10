EU-s értékek: újabb uniós kitüntetést kap Zelenszkij

Bloomberg: Európa új Nagy Károlyként köszöntötte Zelenszkijt Aachenben
A kommentárban kitértek rá, nagy boldogság, hogy az ukrán államfő megkapta a Nagy Károly-díjat, az egész ukrán néppel összefogva.
Elhalmozza díjakkal az ukrán elnököt az Európai Unió.
Számos közéleti szereplőt tüntetett ki az Európai Parlament – számol be róla a Politico. Az Európai Érdemrend (European Order of Merit) az EU értékeihez hozzájáruló személyek elismerésére szolgál, három fokozata van: a Rend Tagja (Member of the Order), a Tiszteletreméltó Tag (Honourable Member of the Order) és a Kiváló Tag (Distinguished Member of the Order).
A legmagasabb kitüntetést
kapta.
Zelenszkij nem először kap európai kitüntetést. 2023-ban az ukrán elnöknek ítélték oda a Nagy Károly-díjat. A Nagy Károly-díjat évente egy aacheni polgárokból álló független bizottság adományozza azoknak a személyeknek, akik sokat tettek Európa egyesítése érdekében.
A második legmagasabb fokozat kitüntetettjei között volt
A Rend Tagja kategóriában elismert személyek között szerepel a görög kosárlabda-sztár, Giannis Antetokounmpo; José Andrés, a World Central Kitchen nevű segélyszervezet alapítója; valamint az U2 négy tagja.
A díjazottak májusban egy ünnepségen vehetik át a jelvényt, szalagot és az Európai Parlament elnöke által aláírt oklevelet.
Nyitókép forrása: Szerhij Dolzsenko / AFP
