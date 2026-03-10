Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij európai érdemrend európai parlament díj

EU-s értékek: újabb uniós kitüntetést kap Zelenszkij

2026. március 10. 18:43

Elhalmozza díjakkal az ukrán elnököt az Európai Unió.

2026. március 10. 18:43
null

Számos közéleti szereplőt tüntetett ki az Európai Parlament – számol be róla a Politico. Az Európai Érdemrend (European Order of Merit) az EU értékeihez hozzájáruló személyek elismerésére szolgál, három fokozata van: a Rend Tagja (Member of the Order), a Tiszteletreméltó Tag (Honourable Member of the Order) és a Kiváló Tag (Distinguished Member of the Order).

A legmagasabb kitüntetést

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron
  • Volodimir Zelenszkij ukrán elnök,
  • Angela Merkel korábbi német kancellár és
  • Lech Wałęsa korábbi lengyel elnök

kapta.

Zelenszkij nem először kap európai kitüntetést. 2023-ban az ukrán elnöknek ítélték oda a Nagy Károly-díjat. A Nagy Károly-díjat évente egy aacheni polgárokból álló független bizottság adományozza azoknak a személyeknek, akik sokat tettek Európa egyesítése érdekében. 

A második legmagasabb fokozat kitüntetettjei között volt

  • Maia Sandu moldovai elnök,
  • Pietro Parolin, a Vatikán államtitkára,
  • valamint Sauli Niinistö korábbi finn elnök.

A Rend Tagja kategóriában elismert személyek között szerepel a görög kosárlabda-sztár, Giannis Antetokounmpo; José Andrés, a World Central Kitchen nevű segélyszervezet alapítója; valamint az U2 négy tagja. 

A díjazottak májusban egy ünnepségen vehetik át a jelvényt, szalagot és az Európai Parlament elnöke által aláírt oklevelet.

Nyitókép forrása: Szerhij Dolzsenko / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
eljolesz
•••
2026. március 10. 20:05 Szerkesztve
Nos, kitüntetést az kap, akinek adnak. Ezért ez inkább a kitüntető szervezetet minősíti. Csak szólok, hogy anno Amerikában Hitler és Sztálin is az Év Embere volt. Igaz, nem egyszerre. :)))
Válasz erre
1
0
CirmoS
2026. március 10. 20:04
EU kitüntetés?.....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Ez valami súlytalan, színtelen és sótlan senkik által kitalált SEMMI! 💩💩💩💩💩 ennyi! Röhej, hogy ez a világszerte kiröhögött és semmibe vett wc pucoló csürhe, élén budiorsival mivel foglalkozik és tapsikol, persze csak a tömény mocskaikat és alkalmatlanságukat akarják elfedni! Idióták!
Válasz erre
2
0
obi-wankenobi
2026. március 10. 19:55
Van az a bűn, amiért börtönbe csuknak, de amikor a bűn már átlép minden határt akkor kitüntetnek érte. Ezek szerint Hitler nem volt elég nagy gazember. Igaz csak kicsivel csúszott le ursula von Dartrh Vader jelölti listájáról.
Válasz erre
0
0
obi-wankenobi
2026. március 10. 19:50
Nem emlékszek, hogy al kapóne kapott volna kitüntetést, mielőtt elítélték volna.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!