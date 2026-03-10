Ft
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
fidesz fenyegetés Magyar Péter bilincs

Ez a bejegyzés maga Magyar Péter. A paranoia, a gátlástalan blöffölés, a rágalmazás és a fenyegetés

2026. március 10. 19:45

Fidesz nem tud olyan rossz lenni, hogy az ország erre az emberre cserélje.

2026. március 10. 19:45
null
Bencsik Gábor
Bencsik Gábor
Facebook

„Ebben a bejegyzésben minden benne van, a kémtoll, a ráállított kétezer titkosügynök, a kétmilliárd forintért vásárolt mesterséges intelliencia-szoftver, az internetblokkoló és a bilincs, bilincs, rács, rács: a paranoia, a gátlástalan blöffölés, a rágalmazás és a fenyegetés. Ez a bejegyzés maga Magyar Péter. A Fidesz nem tud olyan rossz lenni, hogy az ország erre az emberre cserélje.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

ben2
2026. március 10. 20:36
@akitiosz 2026. március 10. 20:24 Tehát olyan országgyűlést kell választani, ami semmi szín alatt nem szavaz meg miniszterelnöknek egy ilyen közveszélyes elmebeteget.
Arisztokrata
2026. március 10. 20:28
Futóbolond 2.0
akitiosz
2026. március 10. 20:24
Az ország népének nincsen semmi beleszólása az ország vezetőnek a személyébe. Csak országgyűlési képviselőválasztás lesz, miniszterelnökválasztás nem lesz. Soha nem is volt olyan. Az országgyűlés teljesen a saját tetszése szerint azt tesz meg miniszterelnöknek, akit akar. Semmiben nem köti a választási eredmény.
pollip
2026. március 10. 19:49
A vereségre keres hazug magyarázatokat! A Tisza horda el is fogja hinni.
