Túl kevés, túl későn: Von der Leyen ráébredt, nem kellett volna lemondani az atomenergiáról

Az Európai Unió elő kívánja mozdítani a nukleáris energia kiépítését, hogy megfizethető és klímabarát áramellátást biztosítson az ipar és a lakosság számára. „Az elmúlt években világszerte a nukleáris energia reneszánszát éljük meg. És Európa is részt akar venni ebben a reneszánszban” – mondta Ursula von der Leyen EU-bizottsági elnök a párizsi Boulogne-Billancourt-ban tartott második nemzetközi nukleáris energia csúcstalálkozón. A Berliner Morgenpost cikke szerint az Európai Bizottság elnöke azt mondta: „Ezért ma bemutattunk egy új európai stratégiát a kis moduláris reaktorok (SMR) számára. Célunk egyszerű: azt akarjuk, hogy ez az új technológia Európa-szerte a 2030-as évek elejére üzemkész legyen.”

Von der Leyen kijelentette, a kis reaktoroknak a hagyományos atomerőművek mellett kulcsszerepet kell játszaniuk egy rugalmas, biztonságos és hatékony energiaellátásban. A „mini-atomerőművek” fejlesztésének előmozdítása érdekében a szabályozásokat országhatárokon átívelően harmonizálni kell – tette hozzá. A Bizottság elnöke szerint emellett mozgósítani kell a befektetéseket is.