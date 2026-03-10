Ft
ursula von der leyen európai unió atomenergia európai bizottság orbán viktor

Túl kevés, túl későn: Von der Leyen ráébredt, nem kellett volna lemondani az atomenergiáról

2026. március 10. 19:41

Orbán Viktornak megint igaza lett.

2026. március 10. 19:41
null

Az Európai Unió elő kívánja mozdítani a nukleáris energia kiépítését, hogy megfizethető és klímabarát áramellátást biztosítson az ipar és a lakosság számára. „Az elmúlt években világszerte a nukleáris energia reneszánszát éljük meg. És Európa is részt akar venni ebben a reneszánszban” – mondta Ursula von der Leyen EU-bizottsági elnök a párizsi Boulogne-Billancourt-ban tartott második nemzetközi nukleáris energia csúcstalálkozón. A Berliner Morgenpost cikke szerint az Európai Bizottság elnöke azt mondta: „Ezért ma bemutattunk egy új európai stratégiát a kis moduláris reaktorok (SMR) számára. Célunk egyszerű: azt akarjuk, hogy ez az új technológia Európa-szerte a 2030-as évek elejére üzemkész legyen.”

Von der Leyen kijelentette, a kis reaktoroknak a hagyományos atomerőművek mellett kulcsszerepet kell játszaniuk egy rugalmas, biztonságos és hatékony energiaellátásban. A „mini-atomerőművek” fejlesztésének előmozdítása érdekében a szabályozásokat országhatárokon átívelően harmonizálni kell – tette hozzá. A Bizottság elnöke szerint emellett mozgósítani kell a befektetéseket is.

„Ma bejelenthetem, hogy 200 millió eurós garanciával támogatjuk az innovatív nukleáris technológiákba történő befektetéseket”

– mondta. Az összeget nem csupán a szén-dioxid-semleges technológiákba történő befektetések kockázatának csökkentésére szánják, hanem más befektetők számára is egyértelmű jelzést adnak arra, hogy csatlakozzanak. A cél az európai nukleáris ipar befektetési feltételeinek javítása. „Ambícióink azonban nem korlátozódnak a kis moduláris reaktorokra. Meg kell erősítenünk a teljes nukleáris ökoszisztémát is – az üzemanyagoktól a technológián át az ellátási láncokig és a kompetenciákig” – mondta a bizottsági elnök. Szerinte Európának megvan mindene ahhoz, hogy megnyerje a nukleáris energia terén zajló technológiai versenyt.

Európának a következő generációs nukleáris energia globális központjává kell válnia”

– fogalmazott.

Őszintébbnek hangzanának Von der Leyen szavai, ha éppen nem az Európai Bizottság lett volna az az intézmény, amely minden erejével azon dolgozott, hogy akadályozza Magyarországon a Paks II. projektet az elmúlt 10 évben. Emlékezhetünk, hogy a Bizottság csak hosszas eljárás után, 2017 márciusában hagyta jóvá a projekt állami támogatását. Emellett a Bizottság folyamatosan kritizálta a projektet, hol környezetvédelmi, hol geopolitikai okokra hivatkozva. Mindezek ellenére a magyar kormány következetesen kiállt a projekt mellett, ami főként az utóbbi években jelentkező energiaválságos idők fényében értékelhető igazán.

Orbán Viktor nemrég ki is jelentette, ha az Európai Unió és egyes tagállamok – mint Németország és Ausztria – nem akadályozták volna a Paks II. projektet, és már elkészülhetett volna, akkor most Magyarország védett lenne az energiaválsággal szemben.

A nukleáris fejlesztéseket nemrég, Orbán Viktor amerikai látogatása során még magasabb szintekre emelték azáltal, hogy Magyarország – az Európai Uniót megint megelőzve – kötött nukleáris együttműködést az Egyesült Államokkal, éppen a Von der Leyen által emlegetett moduláris reaktorok területén.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Stephanie Lecocq

