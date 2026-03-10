Túl kevés, túl későn: Von der Leyen ráébredt, nem kellett volna lemondani az atomenergiáról

Európának a következő generációs nukleáris energia globális központjává kell válnia”
– fogalmazott.
Őszintébbnek hangzanának Von der Leyen szavai, ha éppen nem az Európai Bizottság lett volna az az intézmény, amely minden erejével azon dolgozott, hogy akadályozza Magyarországon a Paks II. projektet az elmúlt 10 évben. Emlékezhetünk, hogy a Bizottság csak hosszas eljárás után, 2017 márciusában hagyta jóvá a projekt állami támogatását. Emellett a Bizottság folyamatosan kritizálta a projektet, hol környezetvédelmi, hol geopolitikai okokra hivatkozva. Mindezek ellenére a magyar kormány következetesen kiállt a projekt mellett, ami főként az utóbbi években jelentkező energiaválságos idők fényében értékelhető igazán.
Orbán Viktor nemrég ki is jelentette, ha az Európai Unió és egyes tagállamok – mint Németország és Ausztria – nem akadályozták volna a Paks II. projektet, és már elkészülhetett volna, akkor most Magyarország védett lenne az energiaválsággal szemben.
A nukleáris fejlesztéseket nemrég, Orbán Viktor amerikai látogatása során még magasabb szintekre emelték azáltal, hogy Magyarország – az Európai Uniót megint megelőzve – kötött nukleáris együttműködést az Egyesült Államokkal, éppen a Von der Leyen által emlegetett moduláris reaktorok területén.