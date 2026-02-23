Bezzegromániában elszállt a villamosenergia ára – egyből képbe került a démonizált atomenergia

a 3-as és 4-es blokk 2030-ig készülhet el.

Az erőmű jelenlegi két reaktora már most is az ország villamosenergia-termelésének mintegy 20 százalékát adja. A bővítés azonban évek óta csúszik finanszírozási nehézségek miatt.

A projekt most új lendületet kapott, miután az Európai Unió az orosz gáz kivezetésére törekszik. Az Euractiv szerint a keleti tagállamok egyre inkább a nukleáris energiában látják a megoldást, mivel

az importált energiahordozóktól való függőség már nem fenntartható”.

Növekvő nyomás