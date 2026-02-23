Bezzegromániában elszállt a villamosenergia ára – egyből képbe került a démonizált atomenergia

Bezzegrománia! Na persze! – drágulás, szegénység, elkeseredett emberek, a helyzet rosszabb, mint valaha
Legalábbis ez derül ki a Patrióta csatorna helyszíni riportjából.
Bizonyára őket is megdorgálja majd a Nyugat és magyar liberális elit, amiért így szeretnék biztosítani a megfizethető energiát és az energiafüggetlenségüket.
Románia nagyszabású, mintegy 20 milliárd eurós nukleáris programba kezd, hogy megerősítse energiafüggetlenségét és csökkentse kitettségét az orosz energiahordozóknak – írta az Euractiv. A beruházás célja nemcsak a hazai ellátás stabilizálása, hanem az is, hogy Bukarest kulcsszereplővé váljon a térség energiaellátásában.
Ezt is ajánljuk a témában
Legalábbis ez derül ki a Patrióta csatorna helyszíni riportjából.
A román kormány a cernavodai atomerőmű bővítésére helyezi a hangsúlyt:
a 3-as és 4-es blokk 2030-ig készülhet el.
Az erőmű jelenlegi két reaktora már most is az ország villamosenergia-termelésének mintegy 20 százalékát adja. A bővítés azonban évek óta csúszik finanszírozási nehézségek miatt.
A projekt most új lendületet kapott, miután az Európai Unió az orosz gáz kivezetésére törekszik. Az Euractiv szerint a keleti tagállamok egyre inkább a nukleáris energiában látják a megoldást, mivel
az importált energiahordozóktól való függőség már nem fenntartható”.
A román döntés mögött komoly gazdasági kényszer is áll. Az Euractiv rámutat:
vásárlóerő-paritáson számolva a román fogyasztók a világ egyik legmagasabb villamosenergia-árával kénytelenek megküzdeni, sőt tavaly rövid ideig az ország lett az EU legdrágább árampiaca (ennek híre nyilván nem jutott el az ország gazdasági viszonyait fetisizáló magyar ellenzék fülébe – a szerk.).
A finanszírozás több lábon áll:
Bukarest például 600 millió eurós támogatást remél az EU modernizációs alapjából egy olyan projektre, amelyet Brüsszel Magyarország esetében kézzel-lábbal és NGO-k hadával karöltve igyekszik megfúrni.
Ezt is ajánljuk a témában
Ausztria a Paks II. projektet több irányból próbálja ellehetetleníteni, és ebben magyar politikusok és álcivilek is segítik. Hárfás Zsolt írása.
A beruházás nemcsak a hazai piacról szól. Radu Piţurlea, a Concelex vezetője szerint Románia célja, hogy
ne csupán árkövető legyen a regionális piacon, hanem stabil energiaforrássá váljon az EU keleti szárnyán”.
Mint fogalmazott:
Ezek a beruházások nem csupán új kapacitásokat jelentenek, hanem azt az alapot teremtik meg, amely révén Románia kiszámítható energiaexportőrré válhat.”
Bukarest a hagyományos reaktorok mellett új technológiába is befektet. A tervek szerint a fővárostól mintegy 90 kilométerre, Doiceşti község térségében kis moduláris reaktor (SMR) épülhet, amerikai támogatással. A projektben a NuScale Power is részt vesz, és már korábban politikai szinten is megállapodás született róla.
Ezt is ajánljuk a témában
Friedrich Merz lesújtó véleménnyel van elődei stratégiai döntéseiről.
Ha a beruházás megvalósul, Románia lehet az első európai ország, amely ilyen típusú erőművet üzembe helyez. Jelenleg ugyanis csak Oroszország és Kína rendelkezik működő SMR-technológiával.
Az Euractiv szerint Románia lépése egy szélesebb európai trend része: a közelmúltban
is a nukleáris energia mellett állt ki, miközben Németországban is újra fellángolt a vita az atomenergia kivezetésének helyességéről.
A 2022–23-as energiaválság után egyre több tagállam jut arra a következtetésre, hogy a geopolitikai kockázatok közepette a nukleáris energia „biztosítékként” szolgálhat az árak ingadozása és a külső függőség ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
A beruházó teljesítette a jogszabályi előírásokat, és megkapta az engedélyt az úgynevezett „első beton” öntésére.
***
Fotó: Ina FASSBENDER / AFP