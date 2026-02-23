Ft
Magyarország moduláris reaktor atomerőmű atomenergia Európai Unió Románia Egyesült Államok energiapolitika

Bezzegromániában elszállt a villamosenergia ára – egyből képbe került a démonizált atomenergia

2026. február 23. 19:12

Bizonyára őket is megdorgálja majd a Nyugat és magyar liberális elit, amiért így szeretnék biztosítani a megfizethető energiát és az energiafüggetlenségüket.

2026. február 23. 19:12
null

Románia nagyszabású, mintegy 20 milliárd eurós nukleáris programba kezd, hogy megerősítse energiafüggetlenségét és csökkentse kitettségét az orosz energiahordozóknak – írta az Euractiv. A beruházás célja nemcsak a hazai ellátás stabilizálása, hanem az is, hogy Bukarest kulcsszereplővé váljon a térség energiaellátásában.

Nukleáris fordulat a szomszédban

A román kormány a cernavodai atomerőmű bővítésére helyezi a hangsúlyt:

a 3-as és 4-es blokk 2030-ig készülhet el.

Az erőmű jelenlegi két reaktora már most is az ország villamosenergia-termelésének mintegy 20 százalékát adja. A bővítés azonban évek óta csúszik finanszírozási nehézségek miatt.

A projekt most új lendületet kapott, miután az Európai Unió az orosz gáz kivezetésére törekszik. Az Euractiv szerint a keleti tagállamok egyre inkább a nukleáris energiában látják a megoldást, mivel

az importált energiahordozóktól való függőség már nem fenntartható”.

Növekvő nyomás

A román döntés mögött komoly gazdasági kényszer is áll. Az Euractiv rámutat:

vásárlóerő-paritáson számolva a román fogyasztók a világ egyik legmagasabb villamosenergia-árával kénytelenek megküzdeni, sőt tavaly rövid ideig az ország lett az EU legdrágább árampiaca (ennek híre nyilván nem jutott el az ország gazdasági viszonyait fetisizáló magyar ellenzék fülébe – a szerk.).

A finanszírozás több lábon áll:

  • állami támogatás,
  • kötvénykibocsátás,
  • hitelek és
  • uniós források egyaránt szerepet kapnak.

Bukarest például 600 millió eurós támogatást remél az EU modernizációs alapjából egy olyan projektre, amelyet Brüsszel Magyarország esetében kézzel-lábbal és NGO-k hadával karöltve igyekszik megfúrni.

Regionális szerepre törnek

A beruházás nemcsak a hazai piacról szól. Radu Piţurlea, a Concelex vezetője szerint Románia célja, hogy

ne csupán árkövető legyen a regionális piacon, hanem stabil energiaforrássá váljon az EU keleti szárnyán”.

Mint fogalmazott:

Ezek a beruházások nem csupán új kapacitásokat jelentenek, hanem azt az alapot teremtik meg, amely révén Románia kiszámítható energiaexportőrré válhat.”

Új technológia, amerikai együttműködés

Bukarest a hagyományos reaktorok mellett új technológiába is befektet. A tervek szerint a fővárostól mintegy 90 kilométerre, Doiceşti község térségében kis moduláris reaktor (SMR) épülhet, amerikai támogatással. A projektben a NuScale Power is részt vesz, és már korábban politikai szinten is megállapodás született róla.

Ha a beruházás megvalósul, Románia lehet az első európai ország, amely ilyen típusú erőművet üzembe helyez. Jelenleg ugyanis csak Oroszország és Kína rendelkezik működő SMR-technológiával.

Új európai energiapolitika körvonalazódik

Az Euractiv szerint Románia lépése egy szélesebb európai trend része: a közelmúltban

  • Szlovákia,
  • Csehország és
  • Finnország

is a nukleáris energia mellett állt ki, miközben Németországban is újra fellángolt a vita az atomenergia kivezetésének helyességéről.

A 2022–23-as energiaválság után egyre több tagállam jut arra a következtetésre, hogy a geopolitikai kockázatok közepette a nukleáris energia „biztosítékként” szolgálhat az árak ingadozása és a külső függőség ellen.

***

Fotó: Ina FASSBENDER / AFP

 

