03. 15.
vasárnap
03. 15.
vasárnap
Magyarország forradalom nemzeti ünnep szabadságharc Egyesült Államok

„Teljesen elszigetelődött Orbán” – immár Amerika is végleg Magyarország mellett tette le a garast

2026. március 15. 13:14

Egyértelmű az üzenet, ez köti össze a két országot.

2026. március 15. 13:14

„A forradalom szabadságra és nemzeti önrendelkezésre irányuló törekvése olyan alapvető civilizációs értékeket tükröz, amelyek összekötik Magyarországot és az Egyesült Államokat” – mondta Caroline Savage ügyvivő,

aki részt vett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett hivatalos zászlófelvonási ünnepségen az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint.

Március 15-én a magyarok azok előtt tisztelegnek, akik a szabadságért, a nemzeti függetlenségért és a polgári bátorságért álltak ki – olyan értékekért, amelyek a jövőben is összekötik majd az Egyesült Államokat és Magyarországot, olvasható a nagykövetség posztjában.

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

 

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
akitiosz
2026. március 15. 13:49
Végleg? 3 év múlva új kormány lesz legalább Amerikában.
akitiosz
2026. március 15. 13:47
Ez egy udvarias üzenet az ünnepre. Erre valók a nagykövetségek. Gyakorlati, napi politikai jelentősége nincsen. Amerika ettől még nem fog olajat adni Magyarországnak.
