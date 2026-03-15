„Teljesen elszigetelődött Orbán” – immár Amerika is végleg Magyarország mellett tette le a garast

„A forradalom szabadságra és nemzeti önrendelkezésre irányuló törekvése olyan alapvető civilizációs értékeket tükröz, amelyek összekötik Magyarországot és az Egyesült Államokat” – mondta Caroline Savage ügyvivő,

aki részt vett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett hivatalos zászlófelvonási ünnepségen az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint.

Március 15-én a magyarok azok előtt tisztelegnek, akik a szabadságért, a nemzeti függetlenségért és a polgári bátorságért álltak ki – olyan értékekért, amelyek a jövőben is összekötik majd az Egyesült Államokat és Magyarországot, olvasható a nagykövetség posztjában.