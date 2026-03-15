Fellélegezhet Orbán Viktor: megérkeztek a legnagyobb szövetségeseink, esélye sincs Magyar Péternek (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla, hogy a béke melletti közös kiállás nagyon fontos minden magyar számára: a Békemeneten való részvétel erre ad lehetőséget vasárnap. A rendezvényre százezreket várnak – minden eddiginél több résztvevőre számítanak a szervezők. Orbán Viktor így nyilatkozott a Békemenet jelentőségéről: „A mi közösségünk szívemberekből áll, és a haza ügyében harcias, de összességében polgári kultúrájú, egyébként derűs. Én nagyon büszke vagyok a saját politikai közösségünkre, nemcsak a mérete példátlan meg a sikeressége, hanem a belső kohéziója, a lelkisége, a kultúrája. Jó ide tartozni”.