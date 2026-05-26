Ennyi volt: az OTP megszünteti a focibajnokság névadóját, bezár a fizz.hu

Stratégiai döntést hozott az OTP Bank: fokozatosan megszünteti a fizz.hu online kereskedelmi platform működését – olvasható a Portfolio cikkében. Az e-kereskedelmi oldal különösen ismertté vált azzal, hogy a 2025–2026-os idényben a labdarúgó NB I névadó szponzora lett, így a bajnokság Fizz Liga néven futott.
A bank közleménye szerint a fizz.hu eredetileg innovatív startupjellegű kezdeményezésként indult, amelynek célja az volt, hogy vezető szereplővé váljon az online kereskedelemben. Az OTP új digitális megoldásokkal és széles ügyfélkör megszólításával próbált piacot szerezni.
A pénzintézet azonban mostanra arra jutott, hogy az e-kereskedelmi piac jelentősen átalakult az elmúlt években. A közlemény szerint a vártnál gyengébb növekedés, a kedvezőtlen makrogazdasági környezet, valamint az új globális és regionális szereplők megjelenése egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy az eredeti célok elérhetetlenné váltak.
Az OTP úgy fogalmazott: a piacvezető pozíció megszerzése annyira eltávolodott a tervezett időtávtól, hogy „a pénzügyi racionalitás jegyében” végül az e-piactér bezárása mellett döntöttek. A bank ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az úgynevezett „beyond banking” stratégiáját továbbra is folytatja, és az eddigi sikeres projektek mellett új digitális irányokat is vizsgál.
A közlemény szerint jelenleg az érintett munkavállalók támogatása, valamint az ügyfelek és kereskedelmi partnerek tájékoztatása az elsődleges feladat. Az OTP azt ígéri, hogy az átmenetet korrekt és átlátható módon kezelik.
