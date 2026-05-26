Ennyi volt: az OTP megszünteti a focibajnokság névadóját, bezár a fizz.hu

Stratégiai döntést hozott az OTP Bank: fokozatosan megszünteti a fizz.hu online kereskedelmi platform működését – olvasható a Portfolio cikkében. Az e-kereskedelmi oldal különösen ismertté vált azzal, hogy a 2025–2026-os idényben a labdarúgó NB I névadó szponzora lett, így a bajnokság Fizz Liga néven futott.

A bank közleménye szerint a fizz.hu eredetileg innovatív startupjellegű kezdeményezésként indult, amelynek célja az volt, hogy vezető szereplővé váljon az online kereskedelemben. Az OTP új digitális megoldásokkal és széles ügyfélkör megszólításával próbált piacot szerezni.