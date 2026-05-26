labdarúgás otp bank fizz liga labdarúgás nb I fizz. hu

Ennyi volt: az OTP megszünteti a focibajnokság névadóját, bezár a fizz.hu

2026. május 26. 12:34

Az OTP azt ígéri, hogy az átmenetet korrekt és átlátható módon kezelik.

Stratégiai döntést hozott az OTP Bank: fokozatosan megszünteti a fizz.hu online kereskedelmi platform működését – olvasható a Portfolio cikkében. Az e-kereskedelmi oldal különösen ismertté vált azzal, hogy a 2025–2026-os idényben a labdarúgó NB I névadó szponzora lett, így a bajnokság Fizz Liga néven futott.

A bank közleménye szerint a fizz.hu eredetileg innovatív startupjellegű kezdeményezésként indult, amelynek célja az volt, hogy vezető szereplővé váljon az online kereskedelemben. Az OTP új digitális megoldásokkal és széles ügyfélkör megszólításával próbált piacot szerezni.

A pénzintézet azonban mostanra arra jutott, hogy az e-kereskedelmi piac jelentősen átalakult az elmúlt években. A közlemény szerint a vártnál gyengébb növekedés, a kedvezőtlen makrogazdasági környezet, valamint az új globális és regionális szereplők megjelenése egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy az eredeti célok elérhetetlenné váltak.

Az OTP úgy fogalmazott: a piacvezető pozíció megszerzése annyira eltávolodott a tervezett időtávtól, hogy „a pénzügyi racionalitás jegyében” végül az e-piactér bezárása mellett döntöttek. A bank ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az úgynevezett „beyond banking” stratégiáját továbbra is folytatja, és az eddigi sikeres projektek mellett új digitális irányokat is vizsgál.

A közlemény szerint jelenleg az érintett munkavállalók támogatása, valamint az ügyfelek és kereskedelmi partnerek tájékoztatása az elsődleges feladat. Az OTP azt ígéri, hogy az átmenetet korrekt és átlátható módon kezelik.

Nyitókép: NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
véna
2026. május 26. 14:40
Raktáron lévő termékre adtam le náluk megrendelést. Visszaigazolták. Egyetlen szó nélkül törölték másnap. Kérdeztem, ez most miért hogy merre? Semmi válasz. Küldtek egy elégedettségi kérdőívet. Kitöltöttem. Remélem egyetlen létező keresetlen szót sem hagytam ki azokból, amikkel az emberek elküldik egymást melegebb éghajlatra, ahová valók. Az egyik legszarabb cég volt valaha. De legalább innovatív online módon. Nehogy oda tudjál menni pofán verni.
dundi-fan
2026. május 26. 14:30 Szerkesztve
@Obsitos Technikus "Jó, hogy tudok róla. Vót ilyen?" Azért jó, ha csak a fideszes agymosodából szerzed az értesüléseid, (és minden másra egyből rávágod, hogy hazugság, vagy el sem olvasod) mert sok olyan dologról szerzel így tudomást, ami a valóságban nincs, viszont számos olyan dologról nincs fogalmad sem, ami viszont van. Nyitott szem. Csodákra képes.
valterfeher
2026. május 26. 14:26
Egyszer próbáltam ott vásárolni, de bugos volt a szűrőjük, ami elég vicces, mert ez általában egy beemelt külső modul szokott lenni, pont azért mert az garantáltan jól működik
Obsitos Technikus
2026. május 26. 14:20
Jó, hogy tudok róla. Vót ilyen?
