dokumentumfilm Magyar Péter telex

Gond egy szál se: hiába lett a „dokumentumfilmes” Magyar Péter kabinetfőnöke, a film folytatása attól még készül

2026. május 26. 12:46

Közben egy országgyűlési képviselő szerint a parlamentben forgatják a „dokumentumfilmet”.

2026. május 26. 12:46
null

„Úgy izgultam ma, mint az esküvőnk előtt, de én az a típus vagyok, aki nyugtával dicséri a napot” – mondta még áprilisban Sümeghy Claudia, a Magyar Péterről szóló Tavaszi szél című dokumentumfilm társalkotója,

akitől a Telex megtudta, hogy az „alkotásnak” folytatása is lesz.

Azóta, ahogy a Mandiner is beszámolt róla kedden, Sümeghy Claudia közgazdász, filmproducer, az Oxfordi Egyetemen programvezetője lesz Magyar Péter kabinetfőnöke.

Május közepén egyébként Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy a parlamentben javában forgott „a miniszterelnök propagandafilmjének 2. része”. Mint ahogy Máthé fogalmazott, „a stábjától gyakorlatilag moccani sem lehet az Országgyűlés üléstermében. TISZA filmszínház…” 

 

Nyitókép: Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP

 

hernadvolgyi-2
2026. május 26. 14:26
zseblámpa 2026. május 26. 13:32 "Dokumentumfilm nem egyenlő a propagandafilmmel. Teljesen külön kategóriák." A múlt rendszerben sem voltak qrvák, hanem sűrűn bacott elvtársnőknek hívták.
hernadvolgyi-2
2026. május 26. 14:21
Pepi király parlamenti felszólalásából. " Orbán Viktor a saját embereivel töltötte fel a különböző pozíciókat," És nem szakad rá a mennyezet.
greeen
2026. május 26. 14:15
Pedig ezen a pénzen hány lélegeztetőgépet, sőt budi papírt lehetett volna venni?
balbako_
2026. május 26. 14:14
Igazán nagy méreg lehet, hogy a Néprajzi Múzeum elfoglalja a Magyar Péter szobor helyét - bár lehet, hogy lebontják emiatt - milyen szép lenne , ha április 12-én a dolgozó nép felvonulhatna a lábai előtt hálát adva neki az európai dolgozók édesapjának azért, mert meg kegyeskedett nyerni a választásokat igaz hatalmas külföldi segítséggel, és külföldi pénzeken, amit most majd a hálás dolgozók kamatos kamatokkal visszafizet a fényes tekintetű nyugatnak. A film készítői már dolgoznak a Magyar Péter gyermekkora című monstre filmen és a gumigerincű Karácsony pedig a születésnapján március 16-án ami állami ünnep lesz egyben egy új 46-os számi trolivonal indításával kedveskedik majd a vezérnek. Perintfalvi és Iványi szektavezérek pedig megkezdik szektájuk szentjévé avatási szertartását.
