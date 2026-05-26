Gond egy szál se: hiába lett a „dokumentumfilmes” Magyar Péter kabinetfőnöke, a film folytatása attól még készül

Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
Közben egy országgyűlési képviselő szerint a parlamentben forgatják a „dokumentumfilmet”.
„Úgy izgultam ma, mint az esküvőnk előtt, de én az a típus vagyok, aki nyugtával dicséri a napot” – mondta még áprilisban Sümeghy Claudia, a Magyar Péterről szóló Tavaszi szél című dokumentumfilm társalkotója,
akitől a Telex megtudta, hogy az „alkotásnak” folytatása is lesz.
Azóta, ahogy a Mandiner is beszámolt róla kedden, Sümeghy Claudia közgazdász, filmproducer, az Oxfordi Egyetemen programvezetője lesz Magyar Péter kabinetfőnöke.
Május közepén egyébként Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy a parlamentben javában forgott „a miniszterelnök propagandafilmjének 2. része”. Mint ahogy Máthé fogalmazott, „a stábjától gyakorlatilag moccani sem lehet az Országgyűlés üléstermében. TISZA filmszínház…”
