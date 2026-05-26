Júliustól többet fizetünk a parkolásért Budapesten, és az automatáknak is búcsút mondhatunk

Éves szinten bruttó százmillió forintot emésztett fel az automaták üzemeltetése.
Július 1-jétől megszűnnek a parkolóautomaták Budapest területén, miközben a parkolási díjak is jelentősen emelkednek – hívta fel rá a figyelmet az RTL Híradó, amelyet a Telex szemlézett.
A főváros döntése szerint teljesen kivezetik az automatás rendszert, miután annak fenntartása túl költségesnek bizonyult. Korábban a Népszava arról írt, hogy akadt olyan kerület, ahol
éves szinten bruttó százmillió forintot emésztett fel az automaták üzemeltetése.
A televízió riportja szerint az autósok többsége már most is mobiltelefonon keresztül intézi a parkolást. A Fővárosi Közgyűlés még 2024-ben határozott az automaták megszüntetéséről, az intézkedés azonban csak most lép hatályba.
A témában korábban Vitézy Dávid is megszólalt, aki még fővárosi politikusként arról beszélt: az automatás pénzbeszedés többe kerül a városnak, mint amennyi bevételt termel.
A lap szerint a Budapesti Közlekedési Központ azt javasolja, hogy akik továbbra is készpénzzel fizetnének, azok a kerületi parkolási ügyfélszolgálatokon rendezhessék a díjat. A tervek alapján erre utólag, egy napon belül lenne lehetőség. A BKK adatai szerint
jelenleg már 90 százalék felett van a bankkártyás fizetések aránya.
Júliustól a parkolási díjak is emelkednek: a legdrágább, úgynevezett „A” zónában 600 forintról 800 forintra nő az óradíj, míg a „B” zónában 450-ről 600 forintra. A „C” zónában 400, a „D” zónában pedig 300 forintot kell majd fizetni óránként. A változtatásoktól a főváros több milliárd forintos megtakarítást remél a parkolási rendszer működtetésében.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán