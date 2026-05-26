05. 26.
kedd
parkolási díjak vitézy dávid budapesten

Júliustól többet fizetünk a parkolásért Budapesten, és az automatáknak is búcsút mondhatunk

2026. május 26. 12:53

Éves szinten bruttó százmillió forintot emésztett fel az automaták üzemeltetése.

Július 1-jétől megszűnnek a parkolóautomaták Budapest területén, miközben a parkolási díjak is jelentősen emelkednek – hívta fel rá a figyelmet az RTL Híradó, amelyet a Telex szemlézett.

A főváros döntése szerint teljesen kivezetik az automatás rendszert, miután annak fenntartása túl költségesnek bizonyult. Korábban a Népszava arról írt, hogy akadt olyan kerület, ahol 

A televízió riportja szerint az autósok többsége már most is mobiltelefonon keresztül intézi a parkolást. A Fővárosi Közgyűlés még 2024-ben határozott az automaták megszüntetéséről, az intézkedés azonban csak most lép hatályba.

Vitézy Dávid is megszólalt

A témában korábban Vitézy Dávid is megszólalt, aki még fővárosi politikusként arról beszélt: az automatás pénzbeszedés többe kerül a városnak, mint amennyi bevételt termel.

A lap szerint a Budapesti Közlekedési Központ azt javasolja, hogy akik továbbra is készpénzzel fizetnének, azok a kerületi parkolási ügyfélszolgálatokon rendezhessék a díjat. A tervek alapján erre utólag, egy napon belül lenne lehetőség. A BKK adatai szerint

jelenleg már 90 százalék felett van a bankkártyás fizetések aránya.

Júliustól a parkolási díjak is emelkednek: a legdrágább, úgynevezett „A” zónában 600 forintról 800 forintra nő az óradíj, míg a „B” zónában 450-ről 600 forintra. A „C” zónában 400, a „D” zónában pedig 300 forintot kell majd fizetni óránként. A változtatásoktól a főváros több milliárd forintos megtakarítást remél a parkolási rendszer működtetésében.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
johannluipigus
2026. május 26. 14:46
Nem érint. A szivárvány színű járókeretemmel ingyért parkolok, a kényelmes disznók meg fizessenek.
Türelem
2026. május 26. 14:21
Ez a zöld program része.......s persze az öregek ne üljenek autóba....ott a busz, a villamos, a metró, de a következő lépés még érdekesebb lesz.....a cél, hogy mindenki térjen át a tömegközlekedésre, a forgalomban résztvevő autókra külön adót vetnek ki......a nyugdíjas MSZMP, SZDSZ tagok ingyenes, éves parkolójegyet fognak kapni......bennünket Lipóciában a kormány ingyenes, a Belga Sörözőbe szóló bérlettel fog kompenzálni, a forradalmi hangulatot leszerelni......
Obsitos Technikus
2026. május 26. 14:11
Hát jó. Ha ez kellett, élvezzétek.
buktoragyufaarus
•••
2026. május 26. 14:11 Szerkesztve
Ha az NVVH beindul lesz itt nagy jajveszékelés .Pusztulat mi vár a bukott fidnyákokra.Kinek nem inge...
