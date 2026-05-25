Most érkezett: lángra lobbant egy mozdony Kelenföldön, leállt a vasúti forgalom

Komoly fennakadást okozott egy kigyulladt elektromos mozdony a kelenföldi pályaudvarnál: a Katasztrófavédelem leállította az állomás forgalmát, több fővonalon is késésekre és kimaradó járatokra kell számítani – számolt be az Index.

A MÁV tájékoztatása szerint a győri, a székesfehérvári és a pécsi vonalon több szerelvény rövidített útvonalon közlekedik, pótlóbuszokat is beállítottak. A tűzoltók teljes légzésvédelem mellett kezdték meg az oltást, a közeli vágányokat lezárták. Vitézy Dávid közlekedési miniszter közölte: személyi sérülés nem történt, ugyanakkor szerinte az eset ismét rámutatott az elmaradt mozdonybeszerzések problémájára.