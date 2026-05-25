05. 25.
hétfő
belgrád nis tarjányi péter balkán mol biztonságpolitikai szakértő

Figyelmeztetett a biztonságpolitikai szakértő: Kell Magyarországnak a szerb olajcég, ez nemzetbiztonsági kérdés, de ketyeg az óra!

2026. május 25. 17:47

„Ha ezt a rendszert nem magyar hátterű szereplők szervezik és szerzik meg, akkor majd mások fogják” – jelentette ki Tarjányi Péter a NIS megvásárlásával kapcsolatban.

2026. május 25. 17:47
null

„Miközben tegnap éjjel súlyos zavargások voltak Szerbiában, déli szomszédunk egyik legnagyobb vállalatának eladása is döcögősen halad…” – írta Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő azzal kapcsolatban, hogy a MOL megvásárolná a szerb Naftna Industrija Srbije a.d. („NIS”) többségi részesedését.

Tarjányi szerint óriási gond lehet a magyaroknak, hogy az üzlet lassan halad, mert a NIS nem egyszerű olajcég, hanem finomító, vezetékrendszer, tárolóhálózat, üzemanyag-ellátási rendszer és a Balkán egyik legfontosabb energetikai infrastruktúrája.

A biztonságpolitikai szakértő úgy véli, sokan csak üzletnek látják, hogy az amerikai szankciók miatt Belgrád az orosz tulajdonrész eladásra kényszerült, és most a MOL-csoport próbálja megszerezni a többségi részesedést, pedig 

ez valójában nemzetbiztonsági kérdés.

A szakértő rámutatott: „Az OFAC-határidők – az amerikai pénzügyi szankciók végrehajtási határnapjai – szorítják Belgrádot. Ha nem születik időben megállapodás, Szerbiát komoly következmények érhetik: banki korlátozások, biztosítási problémák, olajbeszerzési gondok és logisztikai zavarok.”

Magyarország szempontjából pedig azt kell megérteni tarjányi szerint, hogy a MOL ma már nem egyszerű magyar vállalat.

„Részben vagy egészben már most is egy regionális energiarendszer elemei kapcsolódnak hozzá: a százhalombattai finomító, a Slovnaft Szlovákiában, jelentős befolyás az INA rendszerében Horvátországban, az Adriai-tenger gazdasági kapcsolatai, valamint a közép-európai üzemanyag-elosztás jelentős része” – fogalmazott.

A szakértő rámutat, ha a MOL meg tudná venni a NIS többségi tulajdonát, kialakulna egy olyan teljesen magyar kézben lévő közép-európai rendszer, amely egybefogja a térséget az Adria – Horvátország – Magyarország – Szlovákia – Szerbia tengely mentén.

Az ukrajnai háború megmutatta: veszélyes egyetlen energiaútvonalra építeni.A Barátság-vezeték nem örök garancia. Ezért kell Magyarországnak a NIS” 

– húzta alá.

Tarjányi figyelmeztetett: „ha ezt a rendszert nem magyar hátterű szereplők szervezik és szerzik meg, akkor majd mások fogják: amerikai pénzügyi körök, arab alapok vagy más regionális szereplők.”

Hozzátette: „aki pedig az energia útját kontrollálja, az nemcsak pénzt szerez, hanem mozgásteret, stabilitást és politikai súlyt is.”

FONTOS ÉS KELL A NIS! És az óra nemcsak Szerbiának ketyeg… Hanem nekünk is,

mert ha mi is kicsúszunk a határidőkből, akkor lehet, hogy egy történelmi lehetőség csúszik ki Magyarország kezéből” – hangoztatta a biztonságpolitikai szakértő.

Nyitókép: AFP/Andrej ISAKOVIC

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Dixtroy
2026. május 25. 19:38
"ha ezt a rendszert nem magyar hátterű szereplők szervezik és szerzik meg, akkor majd mások fogják: amerikai pénzügyi körök, arab alapok vagy más regionális szereplők." Hú baszd meg, miket fedeztél fel, az orrodban találtad? Ezen megy a sakkjátszma már hónapok óta, hogy a magyarok kezéből valahogy kijátszani az egészet, ha más nem, akkor az araboknak. És most hirtelen neked is beütött az értelem? Jó reggelt.
Galerida
2026. május 25. 18:18
Na most péter megmutathatja, hogy nem csak a bővérű lánykákra, hanem Trumpra és Putyinra is képes hatni! Végre igazolva láthatja népünk bölcsebbik fele, hogy érdemes volt a változásra szavazni!
gabor87
2026. május 25. 17:59
Végre értelmes gondolatok tőle.
