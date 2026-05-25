Figyelmeztetett a biztonságpolitikai szakértő: Kell Magyarországnak a szerb olajcég, ez nemzetbiztonsági kérdés, de ketyeg az óra!

„Miközben tegnap éjjel súlyos zavargások voltak Szerbiában, déli szomszédunk egyik legnagyobb vállalatának eladása is döcögősen halad…” – írta Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő azzal kapcsolatban, hogy a MOL megvásárolná a szerb Naftna Industrija Srbije a.d. („NIS”) többségi részesedését.

Tarjányi szerint óriási gond lehet a magyaroknak, hogy az üzlet lassan halad, mert a NIS nem egyszerű olajcég, hanem finomító, vezetékrendszer, tárolóhálózat, üzemanyag-ellátási rendszer és a Balkán egyik legfontosabb energetikai infrastruktúrája.