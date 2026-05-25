Figyelmeztetett a biztonságpolitikai szakértő: Kell Magyarországnak a szerb olajcég, ez nemzetbiztonsági kérdés, de ketyeg az óra!

„Ha ezt a rendszert nem magyar hátterű szereplők szervezik és szerzik meg, akkor majd mások fogják” – jelentette ki Tarjányi Péter a NIS megvásárlásával kapcsolatban.
„Miközben tegnap éjjel súlyos zavargások voltak Szerbiában, déli szomszédunk egyik legnagyobb vállalatának eladása is döcögősen halad…” – írta Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő azzal kapcsolatban, hogy a MOL megvásárolná a szerb Naftna Industrija Srbije a.d. („NIS”) többségi részesedését.
Tarjányi szerint óriási gond lehet a magyaroknak, hogy az üzlet lassan halad, mert a NIS nem egyszerű olajcég, hanem finomító, vezetékrendszer, tárolóhálózat, üzemanyag-ellátási rendszer és a Balkán egyik legfontosabb energetikai infrastruktúrája.
A biztonságpolitikai szakértő úgy véli, sokan csak üzletnek látják, hogy az amerikai szankciók miatt Belgrád az orosz tulajdonrész eladásra kényszerült, és most a MOL-csoport próbálja megszerezni a többségi részesedést, pedig
ez valójában nemzetbiztonsági kérdés.
A szakértő rámutatott: „Az OFAC-határidők – az amerikai pénzügyi szankciók végrehajtási határnapjai – szorítják Belgrádot. Ha nem születik időben megállapodás, Szerbiát komoly következmények érhetik: banki korlátozások, biztosítási problémák, olajbeszerzési gondok és logisztikai zavarok.”
Magyarország szempontjából pedig azt kell megérteni tarjányi szerint, hogy a MOL ma már nem egyszerű magyar vállalat.
„Részben vagy egészben már most is egy regionális energiarendszer elemei kapcsolódnak hozzá: a százhalombattai finomító, a Slovnaft Szlovákiában, jelentős befolyás az INA rendszerében Horvátországban, az Adriai-tenger gazdasági kapcsolatai, valamint a közép-európai üzemanyag-elosztás jelentős része” – fogalmazott.
A szakértő rámutat, ha a MOL meg tudná venni a NIS többségi tulajdonát, kialakulna egy olyan teljesen magyar kézben lévő közép-európai rendszer, amely egybefogja a térséget az Adria – Horvátország – Magyarország – Szlovákia – Szerbia tengely mentén.
Az ukrajnai háború megmutatta: veszélyes egyetlen energiaútvonalra építeni.A Barátság-vezeték nem örök garancia. Ezért kell Magyarországnak a NIS”
– húzta alá.
Tarjányi figyelmeztetett: „ha ezt a rendszert nem magyar hátterű szereplők szervezik és szerzik meg, akkor majd mások fogják: amerikai pénzügyi körök, arab alapok vagy más regionális szereplők.”
Hozzátette: „aki pedig az energia útját kontrollálja, az nemcsak pénzt szerez, hanem mozgásteret, stabilitást és politikai súlyt is.”
FONTOS ÉS KELL A NIS! És az óra nemcsak Szerbiának ketyeg… Hanem nekünk is,
mert ha mi is kicsúszunk a határidőkből, akkor lehet, hogy egy történelmi lehetőség csúszik ki Magyarország kezéből” – hangoztatta a biztonságpolitikai szakértő.
