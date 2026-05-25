„Súlyos vereséget szenvedett Magyar Péter nagy barátja, Donald Tusk! Népszavazást tartottak vasárnap Krakkóban arról, hogy menesszék-e a város polgármesterét. Aleksander Miszalski Donald Tusk pártjának, a Polgári Platform színeit képviselte városvezetőként. A krakkóiak döntöttek: elegük volt a Miszalski hazugságaiból, és leváltották a politikust!

Krakkó szimbolikus hely Lengyelországban, így egyáltalán nem mindegy az országos politika szempontjából, hogy ki vezeti a várost. Tusk és csapata most súlyos vereséget szenvedett, ami számukra nem túl jó előjel a jövő évi parlamenti választás előtt. Úgy tűnik, Magyar Péter múlt heti lengyelországi látogatása nem hozott szerencsét a lengyel miniszterelnöknek!”