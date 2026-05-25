Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
Népszavazást tartottak vasárnap.
„Súlyos vereséget szenvedett Magyar Péter nagy barátja, Donald Tusk! Népszavazást tartottak vasárnap Krakkóban arról, hogy menesszék-e a város polgármesterét. Aleksander Miszalski Donald Tusk pártjának, a Polgári Platform színeit képviselte városvezetőként. A krakkóiak döntöttek: elegük volt a Miszalski hazugságaiból, és leváltották a politikust!
Krakkó szimbolikus hely Lengyelországban, így egyáltalán nem mindegy az országos politika szempontjából, hogy ki vezeti a várost. Tusk és csapata most súlyos vereséget szenvedett, ami számukra nem túl jó előjel a jövő évi parlamenti választás előtt. Úgy tűnik, Magyar Péter múlt heti lengyelországi látogatása nem hozott szerencsét a lengyel miniszterelnöknek!”
