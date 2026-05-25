tóth gábor gergényi gyurcsány Magyar Péter

Magyar Péter rendőrterrorra készül?

2026. május 25. 18:55

Meglehet, Magyar Péter már készül a forró őszi tüntetésekre.

Pilhál Tamás
„(...) Szándékosan fejmagasságban lövöldöztek gumilövedékkel. A megfélemlítés és minél több sérült – ez volt a cél. És nyilván a parancs is. Ami nem más, mint állami terrorizmus.

Ekkor lőtték ki a szemét Csorba Attilának, Nagy Lászlónak, Kenéz Károlynak. Az elkövetők sosem kerültek elő, mert az akkori rendőri vezetés – Gergényivel, Tóth Gáborral a fedélzetén – falazott nekik. Védték a mundér (no meg Gyurcsány) állítólagos becsületét. Érdekelte is őket az áldozatok sorsa! Hogy a megvakított Csorba és Nagy élete derékba tört, munkát soha többé nem kaptak, és drámaian fiatalon meghaltak. Belehaltak a feldolgozhatatlan traumába.

Csorba Attilát a balesetin ismertem meg, 2006 őszén szobatársak voltunk. Akkor műtötték ki a gumilövedékkel szétroncsolt szemgolyóját, és tettek be a helyére implantátumot. Emlékszem, a legváratlanabb pillanatokban, néha beszélgetés közben üvöltött föl fájdalmában. A kórházból még kikerült, kapott valami röhejes kártérítést, aztán meghalt, pedig csak harminc körül járt. Nem tudott, nem lehetett tovább együtt élni a fájdalommal. 

Az ő életét ki adja vissza? Gyurcsány? Gergényi? Tóth Gábor?

A már megbilincselt Fábián Gábornak egy rendőrparancsnok eltörte az ujját. A tettes, bizonyos Vágó László azon kevesek közé tartozott, akiket sikerült felelősségre vonni, börtönbe küldeni. Egy beosztottja vallott ellene. 

Göbl Györgyöt is meg akarták verni, mert – ó, szörnyű vétek! – címeres magyar zászló volt a hátán, csakhogy Gyuri barátom csodaszarvasként elfutott előlük. Felvétel van róla, ahogy bohócot csinál az egyenruhásokból.

Fiatal, gimnazista lányokat ütöttek, rúgtak, térdepeltettek, aláztak órákig a Magyar Rádió udvarán. »Bűnük« annyi volt, hogy buliból hazafelé menet belefutottak az oszlatásba. Egyiküknek addig rángatták a copfját, hogy kitépték a haja egy részét. Volt olyan áldozat, akinek füstgránát vitte le az ujját. A Blaha Sörözőből mindenkit kitereltek és bántalmaztak. Ott esett meg, hogy egy vak (!) fiatalembert közvetlen közelről hátba lőttek gumilövedékkel. Utána úgy kellett kiműteni a bőréből a söréteket. Demokrácia, mi?

(...) A katasztrofális üzenet az, hogy az új rendészeti államtitkár, Tóth Gábor 2006 őszén Gergényi helyettese volt, és a rettenetes események után nem tiltakozott, nem mondott le. 

Sőt ő követte Gergényit budapesti főkapitányként.  Így 2006 őszének felelőssége, szégyene az övé is!  Hogy Magyar Péter csapata most mégis Tóthtal »erősít«, azt üzeni a magyaroknak: bármit megtehetünk, bárkit reaktiválhatunk. Maholnap akár Gergényit is, ha olyan kedvünk van. bMeglehet, Magyar Péter már készül a forró őszi tüntetésekre.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-3
2026. május 25. 19:42
Zsák a foltját! Lassan az összes patkány előmászik a csatornából!
bondavary
2026. május 25. 19:41
Tóth Gábor szalonképes Magyar Péternek? A 2006-os események után Gulyás Gergely társaként jogi segítséget nyújtott a rendőrterror áldozatainak. Akkor Tóth Gábor Gergényi Péter helyettese volt.
szilvarozsa
2026. május 25. 19:39
"Meglehet, Magyar Péter már készül a forró őszi tüntetésekre.” Nekem is ez volt az első gondolatom.
Szuperszig
2026. május 25. 19:35
A dicsőséges 133 nap szeptember 19-én jár le.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.