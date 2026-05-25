„(...) Szándékosan fejmagasságban lövöldöztek gumilövedékkel. A megfélemlítés és minél több sérült – ez volt a cél. És nyilván a parancs is. Ami nem más, mint állami terrorizmus.

Ekkor lőtték ki a szemét Csorba Attilának, Nagy Lászlónak, Kenéz Károlynak. Az elkövetők sosem kerültek elő, mert az akkori rendőri vezetés – Gergényivel, Tóth Gáborral a fedélzetén – falazott nekik. Védték a mundér (no meg Gyurcsány) állítólagos becsületét. Érdekelte is őket az áldozatok sorsa! Hogy a megvakított Csorba és Nagy élete derékba tört, munkát soha többé nem kaptak, és drámaian fiatalon meghaltak. Belehaltak a feldolgozhatatlan traumába.