Egyre közelebb a veszély: mérhetetlen károkat tud okozni a gyermekek körében az LMBTQ-ideológia

Az Európai Bíróság döntése után ismét felerősödtek azok a hangok, amelyek relativizálják a gyermekvédelmi aggályokat – írta Facebook-bejegyzésében Máthé Zsuzsa. A KDNP-s politikus szerint ízléstelen az „átműtött ovisokkal” kapcsolatos gúnyolódás, miközben szerinte valós és aggasztó társadalmi folyamatok zajlanak Nyugaton.

Máthé az amerikai Gallup-kutatásokra hivatkozva arról írt: az LGBTQ-identitást vállalók aránya az elmúlt években jelentősen nőtt, különösen a Z generáció körében. Állítása szerint ma már „minden negyedik fiatal” LGBTQ-nak vallja magát, a legnagyobb növekedés pedig a biszexuális identitásnál és fiatal lányok körében figyelhető meg.