kdnp mandiner vekker máthé zsuzsa fidesz politika

„Egy ország vagyunk, EGYÜTT kell továbbmenni” – Vekker Máthé Zsuzsával

2026. május 07. 06:30

A Vekker legújabb adásában Máthé Zsuzsa beszélt arról, hogyan és miért vállalta a parlamenti munkát a KDNP-frakcióban. A beszélgetésben szó esett hitről, politikáról, közbeszédről, a kereszténydemokrácia jövőjéről, valamint a Fidesz–KDNP ellenzéki szerepéről is.

A Szent István Intézet korábbi vezetője őszintén mesélt arról, hogyan érte a felkérés, milyen lelki dilemmákkal szembesült, és milyen feladatot lát maga előtt a következő ciklusban. Máthé Zsuzsa szerint a kereszténydemokrata politika alapja a személyes hit és az emberi méltóság védelme, miközben hangsúlyozta: 

a magyar közéletnek ma leginkább nyugalomra, mértékletességre és kulturált párbeszédre lenne szüksége. 

Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

Hangsúlyozta: a következő évek legfontosabb feladata az emberekkel való személyes kapcsolat újjáépítése lesz. Úgy fogalmazott, a digitális tér önmagában kevés, „analóg módon” kell újra megszólítani a választókat. 

Szóba került a kereszténységet érő ideológiai kihívások kérdése, a fiatal generációk megszólítása, valamint az is, hogyan látja a jelenlegi politikai közbeszéd állapotát. Máthé Zsuzsa szerint a magyar politikából mára eltűnt a méltányosság és az elegancia, ezen pedig minden politikai szereplőnek változtatnia kellene.

 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2026. május 07. 08:40
"a magyar közéletnek ma leginkább nyugalomra, mértékletességre és kulturált párbeszédre lenne szüksége." Hozzátehetnénk és főleg őszinte valós helyzetértékelésre! -melytől, szerencsére, messzemenően tartózkodunk... Vélem, hogy tragédiával járna a való valóság feltárása, melynek elviselése meghaladná a lakosság, a társadalom tűrőképességét... -míg e sunnyogó állapotokkal, úgy-ahogy elvagyunk valahogy...
bszakonyi
2026. május 07. 08:26
Olvassa a kommenteket kedves Zsuzsa ,ezekkel akar továbbmenni ? Emlékezzen rá amikor a gyerekét vegzálták a kocsiban. !
stormy
2026. május 07. 07:43
"Egy ország vagyunk" nem.
Picnic Niki
2026. május 07. 07:16
Meneteljetek csak együtt, nélkülünk: Magyar Hang: Orbán Viktor a saját karrierje és a Fidesz végéről beszélt zárt körben A lap több forrásra hivatkozva arról írt, hogy a Fidesz megújítását polgári szalonok létrehozásával indítanák el a választási vereség után. a Fidesz mint politikai márka annyira elhasználódott, hogy ezen a néven már nem lenne esély újabb sikeres szereplésre. A lap úgy tudja, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök zárt körben már arról is beszélt, hogy a sikeres újrakezdést saját személye is akadályozhatja, ezért nem zárja ki, hogy egy nagyjából másfél éves gondolkodási időszak végén politikai értelemben háttérbe vonul.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!