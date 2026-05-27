Liu Shaoang: Sok negatív kommentet kaptunk, amikor magyar színekben versenyeztünk

Az egyik elfáradt, a másik nem kell: Liuék miatt áll a bál Kínában – lehet még visszaút?
Az olimpiai kudarc után a világbajnokságon sem vigasztalódhatnak.
Nem sikerült jól számára az idei téli olimpia, mégis ez volt az első, amit igazán élvezett. Liu Shaoang magyarként ugyanúgy kapott negatív kommenteket a kínaiaktól, mint az országváltása után fordítva.
A magyar színekben kétszeres téli olimpiai bajnok, de már Kína képviseletében versenyző rövid pályás gyorskorcsolyázó, Liu Shaoang hazánkban járt, és ellátogatott korábbi klubjához, az FTC-hez. A népligeti edzőközpont forgatott is vele a Fradi Tv stábja, ahol a sportoló elmondta: rengeteg szép emlék köti a zöld-fehérekhez.
Az idei milánói olimpia, melyen először versenyzett kínaiként, nem sikerült számára a legjobban, hiszen címvédő számában, 500 méteren csak hatodik lett, ahogy 1000 méteren is, 1500-on pedig már csak a hetedik hely jött össze, míg a férfiváltóval be sem jutott az A döntőbe. Erről is mesélt az interjúban.
„Azt hozzá kell tennem, hogy én nagyon-nagyon élveztem az olimpiát, talán ez volt az, amin ténylegesen is ki tudtam élvezni, hogy ott vagyok egy olimpián. Amikor az ember kiutazik egy olimpiára, sosincs arról papírforma, hogy ki lesz az olimpiai bajnok. Aki kicsit is belelát a sportágunkba, az tudja, hogy nagyon sok olyan versenyző volt az olimpián, aki óriási reményekkel jutott ki, de mégsem lett érmes. Nekem szerencsére megadatott a pályafutásom során, hogy kétszer is a dobogó tetejére tudtam állni, ugye egyszer a Fradi színeiben is. Nagyon sok tapasztalattal tudtam gazdagodni, úgyhogy számomra pozitívum is volt, és nagyon tanulságos is volt.”
Testvére, Liu Shaolin Sándor nem volt a kínai olimpiai csapat tagja.
„Shaolin most nem tudott ott lenni, mint csapattárs, nem tudtunk együtt jégre lépni, ez is lehet, hogy egy kicsit közrejátszott az olimpiai eredményekben. De úgy gondolom, vagyunk olyan szinten, hogy ezeket a dolgokat ki tudjuk zárni. Fogunk még együtt jégre lépni, úgyhogy ez nem befolyásol minket.”
Ezután szóba került az ötkarikás játékok utáni posztja, ami magyar, kínai és angol nyelven is megjelent.
„Én azért elég nemzetközi családból jövök, édesanyám magyar, édesapám kínai. Nemzetközi versenyeken veszünk részt. Az, hogy én beszélek magyarul is, kínaiul is, angolul is akár, szerintem teljesen normális. Én az összes rajongónak hálás vagyok, aki szeret és támogat minket, végig követett minket ezen az úton.”
A riporter arra is kíváncsi volt, hogyan dolgozták fel, hogy 2022-es országváltásuk miatt rengeteg negatív reakciót kaptak.
Amikor magyar színekben versenyeztünk, akkor is nagyon sok negatív kommentet kaptunk. Ez talán annak is köszönhető, hogy manapság az ember következmények nélkül posztolhat, írogathat az interneten. Személyesen sosem találkoztam olyan emberrel Kínában és Magyarországon sem, aki azt mondta volna, hogy valami rosszat tettem. Ez szerintem csak az internet hatása.”
Végül azt is elárulta, mik a terveik a következő évekre.
Kínával szeretnénk tartani az együttműködésünket, szeretnénk továbbra is kínai színekben versenyezni. Nekünk egyelőre az a célunk, hogy továbbra is Kínát képviseljük.”
