Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
05. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liu Shaoang Liu Shaolin Sándor Ferencváros

Liu Shaoang: Sok negatív kommentet kaptunk, amikor magyar színekben versenyeztünk

2026. május 27. 09:00

Nem sikerült jól számára az idei téli olimpia, mégis ez volt az első, amit igazán élvezett. Liu Shaoang magyarként ugyanúgy kapott negatív kommenteket a kínaiaktól, mint az országváltása után fordítva.

2026. május 27. 09:00
null

A magyar színekben kétszeres téli olimpiai bajnok, de már Kína képviseletében versenyző rövid pályás gyorskorcsolyázó, Liu Shaoang hazánkban járt, és ellátogatott korábbi klubjához, az FTC-hez. A népligeti edzőközpont forgatott is vele a Fradi Tv stábja, ahol a sportoló elmondta: rengeteg szép emlék köti a zöld-fehérekhez.

LIU Shaoang
Liu Shaoangnak nem sikerült túl jól az első olimpiája kínaiként. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ezt is ajánljuk a témában

Az idei milánói olimpia, melyen először versenyzett kínaiként, nem sikerült számára a legjobban, hiszen címvédő számában, 500 méteren csak hatodik lett, ahogy 1000 méteren is, 1500-on pedig már csak a hetedik hely jött össze, míg a férfiváltóval be sem jutott az A döntőbe. Erről is mesélt az interjúban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„Azt hozzá kell tennem, hogy én nagyon-nagyon élveztem az olimpiát, talán ez volt az, amin ténylegesen is ki tudtam élvezni, hogy ott vagyok egy olimpián. Amikor az ember kiutazik egy olimpiára, sosincs arról papírforma, hogy ki lesz az olimpiai bajnok. Aki kicsit is belelát a sportágunkba, az tudja, hogy nagyon sok olyan versenyző volt az olimpián, aki óriási reményekkel jutott ki, de mégsem lett érmes. Nekem szerencsére megadatott a pályafutásom során, hogy kétszer is a dobogó tetejére tudtam állni, ugye egyszer a Fradi színeiben is. Nagyon sok tapasztalattal tudtam gazdagodni, úgyhogy számomra pozitívum is volt, és nagyon tanulságos is volt.”

Testvére, Liu Shaolin Sándor nem volt a kínai olimpiai csapat tagja.

„Shaolin most nem tudott ott lenni, mint csapattárs, nem tudtunk együtt jégre lépni, ez is lehet, hogy egy kicsit közrejátszott az olimpiai eredményekben. De úgy gondolom, vagyunk olyan szinten, hogy ezeket a dolgokat ki tudjuk zárni. Fogunk még együtt jégre lépni, úgyhogy ez nem befolyásol minket.”

Ezután szóba került az ötkarikás játékok utáni posztja, ami magyar, kínai és angol nyelven is megjelent.

„Én azért elég nemzetközi családból jövök, édesanyám magyar, édesapám kínai. Nemzetközi versenyeken veszünk részt. Az, hogy én beszélek magyarul is, kínaiul is, angolul is akár, szerintem teljesen normális. Én az összes rajongónak hálás vagyok, aki szeret és támogat minket, végig követett minket ezen az úton.”

Liu Shaoang a negatív kommentekről

A riporter arra is kíváncsi volt, hogyan dolgozták fel, hogy 2022-es országváltásuk miatt rengeteg negatív reakciót kaptak.

Ezt is ajánljuk a témában

Amikor magyar színekben versenyeztünk, akkor is nagyon sok negatív kommentet kaptunk. Ez talán annak is köszönhető, hogy manapság az ember következmények nélkül posztolhat, írogathat az interneten. Személyesen sosem találkoztam olyan emberrel Kínában és Magyarországon sem, aki azt mondta volna, hogy valami rosszat tettem. Ez szerintem csak az internet hatása.”

Végül azt is elárulta, mik a terveik a következő évekre.

Kínával szeretnénk tartani az együttműködésünket, szeretnénk továbbra is kínai színekben versenyezni. Nekünk egyelőre az a célunk, hogy továbbra is Kínát képviseljük.”

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Da Vinci
2026. május 27. 09:27
Hagyják már békén őket! Felnőttek. Döntöttek, elmentek. Kész. Ennyi. Az ő életük! Így döntöttek. Mikor idősek lesznek, számot vetnek. Majd akkor tudják megítélni, hogy jó döntés volt, vagy nem. Fel kéne fogni, hogy nem csak magyarok.
Válasz erre
3
0
johannluipigus
2026. május 27. 09:03
Már nem érdekel. Itt császárok lehettetek volna, míg Kínában csak a 128. udvaronc.
Válasz erre
7
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!