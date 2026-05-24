Teljes a lista – ezekkel a csapatokkal játszhat az ETO a BL, a Fradi az El selejtezőjében

Június 16-án készítik el a selejtező első fordulójának párosítását a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is. Az ETO nem kiemeltként, a Ferencváros kiemeltként várja a saját sorsolását.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a hivatalos honlapján még nem adott hírt arról, hogy a nemzetközi kupák következő kiírásának selejtezőjében mely csapatok lesznek kiemeltek, mert nem minden országos bajnokság és kupasorozat ért már véget, de az ezzel foglalkozó honlapok, közösségi oldalak már megvizsgálták, hogy a koefficienspontok (más néven UEFA-együtthatók) alapján a nemzetközi szereplést kiharcoló együttesek mire számíthatnak majd az első (vagy a második selejtezőkör) sorsolásánál.
Nekünk, magyaroknak természetesen az a legérdekesebb és legfontosabb, hogy a hazai klubok melyik csapattal játszanak majd.
Az NB I újdonsült aranyérmese, az ETO FC nem kiemeltként várhatja a Bajnokok Ligája első selejtezőkörének sorsolását, amelyen
közül kap ellenfelet.
Hogy továbbjutás esetén a második fordulóban kiemelt lenne-e a Győr, az attól függ, hogy melyik együttest ejtené ki.
Nem kiemeltként ebben a körben már a szerb Crvena zvezda, a horvát Dinamo Zagreb vagy a szlovák Slovan Bratislava is lehetne az ellenfél,
de kiemeltként is szembe jöhetne már a dán bajnok Aarhus vagy a svájci aranyérmes Thun.
A távozó vezetőedző, Robbie Keane utódját kereső Ferencváros a Magyar Kupa győzteseként az Európa-ligában indulhat, és az első selejtezőkör 12 csapata közül a legmagasabb koefficiensponttal (51.250) büszkélkedhet. A Fradi első ellenfele
a második fordulóban pedig akár már a török Besiktas vagy a holland Twente is a zöld-fehérek útjába kerülhet.
Ha az FTC feljutna az El főtáblájára – ehhez négy párharcot kellene sikerrel megvívnia –, akkor ott minden bizonnyal a második kalapból várhatná a sorsolást.
A selejtező első fordulójának sorsolását a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is június 16-án tartják.
A harmadik számú nemzetközi kupában, a Konferencia-ligában a bajnoki bronzérmes Paks és a negyedik Debreceni VSC is nem kiemeltként, a selejtező második fordulójában kezdi majd meg a küzdelmeket. Az ellenfelek körét később még szűkítik, de jelen állás szerint akár a holland Ajax, a dán Köbenhavn, a görög Panathinaikosz vagy a szerb Partizan Beograd is lehet valamelyik magyar csapat első riválisa. A Kl második selejtezőkörének sorsolását június 17-én rendezik.
