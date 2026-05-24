sorsolás UEFA európa-liga ETO FC Bajnokok Ligája Ferencváros FTC

Teljes a lista – ezekkel a csapatokkal játszhat az ETO a BL, a Fradi az El selejtezőjében

2026. május 24. 17:00

Június 16-án készítik el a selejtező első fordulójának párosítását a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is. Az ETO nem kiemeltként, a Ferencváros kiemeltként várja a saját sorsolását.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a hivatalos honlapján még nem adott hírt arról, hogy a nemzetközi kupák következő kiírásának selejtezőjében mely csapatok lesznek kiemeltek, mert nem minden országos bajnokság és kupasorozat ért már véget, de az ezzel foglalkozó honlapok, közösségi oldalak már megvizsgálták, hogy a koefficienspontok (más néven UEFA-együtthatók) alapján a nemzetközi szereplést kiharcoló együttesek mire számíthatnak majd az első (vagy a második selejtezőkör) sorsolásánál.

A Ferencváros idén nyáron nem szerepelhet a Bajnokok Ligája selejtezőjében (Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt)

Nekünk, magyaroknak természetesen az a legérdekesebb és legfontosabb, hogy a hazai klubok melyik csapattal játszanak majd.

Az NB I újdonsült aranyérmese, az ETO FC nem kiemeltként várhatja a Bajnokok Ligája első selejtezőkörének sorsolását, amelyen 

  • az ír Shamrock Rovers, 
  •  finn Kuopio PS, 
  • a koszovói Drita, 
  • a gibraltári Lincoln Red Imps, 
  • a bosnyák Borac Banja Luka, 
  • az izlandi Víkingur Reykjavík, 
  • a kazah Kajrat Almati, 
  • a román Universitatea Craiova, 
  • a lett Riga FC, 
  • a feröeri Klaksvík, 
  • az észt Flora, 
  • az északír Larne, 
  • a moldovai Petrocub Hincesti 
  • és a walesi The New Saints (TNS) 

közül kap ellenfelet.

 

Hogy továbbjutás esetén a második fordulóban kiemelt lenne-e a Győr, az attól függ, hogy melyik együttest ejtené ki. 

Nem kiemeltként ebben a körben már a szerb Crvena zvezda, a horvát Dinamo Zagreb vagy a szlovák Slovan Bratislava is lehetne az ellenfél,

de kiemeltként is szembe jöhetne már a dán bajnok Aarhus vagy a svájci aranyérmes Thun.

A távozó vezetőedző, Robbie Keane utódját kereső Ferencváros a Magyar Kupa győzteseként az Európa-ligában indulhat, és az első selejtezőkör 12 csapata közül a legmagasabb koefficiensponttal (51.250) büszkélkedhet. A Fradi első ellenfele 

  • a szlovák MSK Zilina, 
  • a szerb Vojvodina, 
  • a román Universitatea Cluj, 
  • a szlovén Aluminij, 
  • az ír Derry City 
  • vagy az izlandi Vestri lesz majd, 

a második fordulóban pedig akár már a török Besiktas vagy a holland Twente is a zöld-fehérek útjába kerülhet.

Ha az FTC feljutna az El főtáblájára – ehhez négy párharcot kellene sikerrel megvívnia –, akkor ott minden bizonnyal a második kalapból várhatná a sorsolást.

 

A selejtező első fordulójának sorsolását a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is június 16-án tartják.

A harmadik számú nemzetközi kupában, a Konferencia-ligában a bajnoki bronzérmes Paks és a negyedik Debreceni VSC is nem kiemeltként, a selejtező második fordulójában kezdi majd meg a küzdelmeket. Az ellenfelek körét később még szűkítik, de jelen állás szerint akár a holland Ajax, a dán Köbenhavn, a görög Panathinaikosz vagy a szerb Partizan Beograd is lehet valamelyik magyar csapat első riválisa. A Kl második selejtezőkörének sorsolását június 17-én rendezik.

Nyitókép: MTI / Krizsán Csaba

 

Halder_1899
2026. május 24. 17:38
HAJRÁ FRADI !
