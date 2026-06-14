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Visszatérő kritika, miért Orbán Viktor maradt a Fidesz elnöke, miközben a párt a megújulást hangoztatja. Gyakran hangzik el az is, hogy „Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt”

2026. június 14. 08:57

Az elmúlt hetekben jól látszott, hogy a jobboldal sokszínű. Megjelentek a „különutasok”, akik a nemzeti liberális vagy polgári identitásukat hangsúlyozzák, de hangosak a radikálisok is, akik sokszor olyan nyelvezetet használnak, amely a jobboldali tábor közepének ellenszenves.

2026. június 14. 08:57
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Deák Dániel
Deák Dániel
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„Visszatérő kritika, hogy miért Orbán Viktor maradt a Fidesz elnöke, miközben a párt a megújulást hangoztatja. Gyakran hangzik el az a vélemény is, hogy »Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt«.

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Idézőjel

A választópolgárok joggal tettek minket felelőssé minden károkozásért, sértésért, bűncselekményért

Annak ellenére, hogy ma erősebb a középosztály, a polgárság, mint valaha, tagjai úgy érzik, hogy elárultuk őket.

Az elmúlt hetekben jól látszott, hogy a jobboldal kifejezetten sokszínű. Megjelentek a »különutasok«, akik a nemzeti liberális vagy polgári identitásukat hangsúlyozzák, de hangosak a radikálisok is, akik sokszor olyan nyelvezetet használnak, amely a jobboldali tábor közepének kifejezetten ellenszenves.

Az egymással szembeni kritikák és ellenérzések mellett azonban van egy közös pont bennük: Orbán Viktort fogadják el politikai vezetőjüknek.

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Ha megnézzük a felméréseket, azokból is világosan látszik, hogy még a választási kudarc ellenére is messze Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus a jobboldalon. Sőt, nekem is van olyan ismerősöm, aki 2026-ban ugyan a Tiszára szavazott, mégis azt mondja: igen, Orbán Viktor államférfi, őt elismerem, nekem csak a Fidesszel és a NER-rel volt bajom.

Mindezek alapján egyértelműnek tűnik, hogy Orbán Viktor távozása a Fidesz éléről komoly integrációs kihívást jelentene a jobboldal számára. Jelenleg ugyanis ő az a szereplő, akit a jobboldali tábor különböző irányzatai egyaránt elfogadnak vezetőként.

Éppen ezért Orbán Viktor most egy évre vállalta az elnökséget. Elsődleges feladata, hogy egyben tartsa politikai közösségét, és olyan strukturális, politikai és személyi változtatásokat hajtson végre, amelyek révén a Fidesz ismét valós alternatívaként jelenhet meg. Ennek folyamatai már elkezdődtek: a tegnapi kongresszus jelentős szervezeti átalakításokat hozott, és a párt vezető arcai sem ugyanazok, mint korábban.

A megújulás természetesen nem egyik napról a másikra történik. Ez egy szerves folyamat, amelynek még számos fejezete lesz. Az idő dönti majd el, milyen irányt vesz a jobboldal. Megmaradnak-e a pártok a politikai szerveződés fő kereteinek, vagy létrejönnek különféle mozgalmak, amelyek eltérő társadalmi csoportokat képviselnek, majd a választásokon együttműködnek? Ezt ma még nem tudjuk, és nem is tudhatjuk.

Nagyban függ attól, hogy milyen lesz a választási rendszer, hogyan kormányoz a Tisza, illetve milyen gazdasági változások vagy akár megszorítások következnek. Ezek a tényezők jelentős mértékben meghatározzák majd, milyen irányt vesz a jobboldali ellenzéki politizálás Magyarországon.”

Nyitókép: Fischer Zoltán/Fidesz

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 35 komment

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nyafika
2026. június 14. 11:30
Templomfelújítás jó dolog, meg hasznos, csak éppen kurvára nem érdekli 18 évest. Nem az ő világa, kivéve a szűk réteget. Kell a hagyomány, de ha erőltetve van, akkor nem fog menni szélesebb rétegben. Pláne, hogy a FIDESZ gyűjtőpárt, baltól a jobbig - mindenkinek valamit. Az egész világ átrendeződik, csak éppen nem lett követve. A kommunikáció nem változott, kocsmai pofonosztás közben kurvára kevés a: Felszólítjuk, arra kérjük nyekergés...
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ekeke1
2026. június 14. 11:26
Mindjárt megírom a Fidesz kongresszuson el (nem) hangzott beszédemet. Így kezdődik. Kedves Patrióták, nemzettársaim! A régi mondást ismerik " Fejétől bűzlik a hal". Mi tagadás, pártelnökünk még a saját családját nem bírta féken tartani, most viszont hiába várom Tiborc vej és neje, Ráhel megjelenését kongresszusunkon és nyilvános felajánlásaikat az üldözöttek, kirúgottak , megszűntek megsegítésére. Hiába keresem Köves Slomó rabbit a teremben, akinek közössége ezer milliárdjainkat emésztette fel az évek során. Nem szórakoztat már Fábry Sándor, aki milliárdokat vett fel a köztelevízióban. Balásy Gyula cégeiből felvett 97 milliárdot sem nekünk ajánlotta fel, hanem az új hatalomnak. Egykori Bocskorné, ma Mészáros Lőrincné sem jelent meg köreinkben, felajálva a támogatásukat, ahogy egykori Rogánné, Hajdúné, vagy Vajnáné sem. Keresem Lázár Jánost néhány kastéllyal lehet elfoglalva, vagy Szájer Józsefet , ő meg az intézetével. Kérdően nézem az Ungár birodalom fejét, Schmidt Máriát...
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nyafika
2026. június 14. 11:25
2002-óta felnőtt egy új generáció, aki már nem vevő a betokosodott népnemzeti, hagyományőrző - erőltetett, mondjuk ki, naftalinszagú nehéz télikabátra. Meg is látszott a kampány kommunikációban, az első szavazók kimaradtak, az ukrán háború meg lófaszt érdekelt. Nem lettek kidomborítva az eredmények, mint Tarlósnál, csak a nyúlszájú patkánnyal foglalkoztak. Ennyike.
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falcatus-2
2026. június 14. 11:22
boomaire 2026. június 14. 11:00 Teljesen világos a liberálnáci taktika: Leválasztani Orbánt a Fideszről, a Fideszt a szavazóiról, és minden álságos "mi lenne jó a jobboldalnak", megszólalás csak a diktátor valódi ellenzékének a szétverését szolgálja arra az időre, amikor annak a szavazói is magukhoz térnek a Cipolla mákonyából..." "Öld meg a vezért, a nyáját tedd rabszolgáddá"
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