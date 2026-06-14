Mindezek alapján egyértelműnek tűnik, hogy Orbán Viktor távozása a Fidesz éléről komoly integrációs kihívást jelentene a jobboldal számára. Jelenleg ugyanis ő az a szereplő, akit a jobboldali tábor különböző irányzatai egyaránt elfogadnak vezetőként.

Éppen ezért Orbán Viktor most egy évre vállalta az elnökséget. Elsődleges feladata, hogy egyben tartsa politikai közösségét, és olyan strukturális, politikai és személyi változtatásokat hajtson végre, amelyek révén a Fidesz ismét valós alternatívaként jelenhet meg. Ennek folyamatai már elkezdődtek: a tegnapi kongresszus jelentős szervezeti átalakításokat hozott, és a párt vezető arcai sem ugyanazok, mint korábban.

A megújulás természetesen nem egyik napról a másikra történik. Ez egy szerves folyamat, amelynek még számos fejezete lesz. Az idő dönti majd el, milyen irányt vesz a jobboldal. Megmaradnak-e a pártok a politikai szerveződés fő kereteinek, vagy létrejönnek különféle mozgalmak, amelyek eltérő társadalmi csoportokat képviselnek, majd a választásokon együttműködnek? Ezt ma még nem tudjuk, és nem is tudhatjuk.