Tisztítótűz kell mától a magyar jobboldalon: metanoia, nostos, humilitas, fortitudo
Négy szó a kongresszus előtt, amitől a teljes jobboldal függ. Varga Mátyás Zsolt írása.
Az elmúlt hetekben jól látszott, hogy a jobboldal sokszínű. Megjelentek a „különutasok”, akik a nemzeti liberális vagy polgári identitásukat hangsúlyozzák, de hangosak a radikálisok is, akik sokszor olyan nyelvezetet használnak, amely a jobboldali tábor közepének ellenszenves.
„Visszatérő kritika, hogy miért Orbán Viktor maradt a Fidesz elnöke, miközben a párt a megújulást hangoztatja. Gyakran hangzik el az a vélemény is, hogy »Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt«.
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Annak ellenére, hogy ma erősebb a középosztály, a polgárság, mint valaha, tagjai úgy érzik, hogy elárultuk őket.
Az elmúlt hetekben jól látszott, hogy a jobboldal kifejezetten sokszínű. Megjelentek a »különutasok«, akik a nemzeti liberális vagy polgári identitásukat hangsúlyozzák, de hangosak a radikálisok is, akik sokszor olyan nyelvezetet használnak, amely a jobboldali tábor közepének kifejezetten ellenszenves.
Az egymással szembeni kritikák és ellenérzések mellett azonban van egy közös pont bennük: Orbán Viktort fogadják el politikai vezetőjüknek.
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Négy szó a kongresszus előtt, amitől a teljes jobboldal függ. Varga Mátyás Zsolt írása.
Ha megnézzük a felméréseket, azokból is világosan látszik, hogy még a választási kudarc ellenére is messze Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus a jobboldalon. Sőt, nekem is van olyan ismerősöm, aki 2026-ban ugyan a Tiszára szavazott, mégis azt mondja: igen, Orbán Viktor államférfi, őt elismerem, nekem csak a Fidesszel és a NER-rel volt bajom.
Mindezek alapján egyértelműnek tűnik, hogy Orbán Viktor távozása a Fidesz éléről komoly integrációs kihívást jelentene a jobboldal számára. Jelenleg ugyanis ő az a szereplő, akit a jobboldali tábor különböző irányzatai egyaránt elfogadnak vezetőként.
Éppen ezért Orbán Viktor most egy évre vállalta az elnökséget. Elsődleges feladata, hogy egyben tartsa politikai közösségét, és olyan strukturális, politikai és személyi változtatásokat hajtson végre, amelyek révén a Fidesz ismét valós alternatívaként jelenhet meg. Ennek folyamatai már elkezdődtek: a tegnapi kongresszus jelentős szervezeti átalakításokat hozott, és a párt vezető arcai sem ugyanazok, mint korábban.
A megújulás természetesen nem egyik napról a másikra történik. Ez egy szerves folyamat, amelynek még számos fejezete lesz. Az idő dönti majd el, milyen irányt vesz a jobboldal. Megmaradnak-e a pártok a politikai szerveződés fő kereteinek, vagy létrejönnek különféle mozgalmak, amelyek eltérő társadalmi csoportokat képviselnek, majd a választásokon együttműködnek? Ezt ma még nem tudjuk, és nem is tudhatjuk.
Nagyban függ attól, hogy milyen lesz a választási rendszer, hogyan kormányoz a Tisza, illetve milyen gazdasági változások vagy akár megszorítások következnek. Ezek a tényezők jelentős mértékben meghatározzák majd, milyen irányt vesz a jobboldali ellenzéki politizálás Magyarországon.”
Nyitókép: Fischer Zoltán/Fidesz