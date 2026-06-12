A sokszínűség mellett ugyanis legalább ennyire fontos tényező, hogy bár sok tekintetben mást gondolunk a világ dolgairól, de végső soron mégis egyetértünk abban, hogy egy polgári Magyarországot akarunk. Nem politikai termékként, hanem jövőként gondolunk egy olyan országra, amelynek a munkaalapú gazdaság, az autonóm közösségek, az erős családok és az önmagukat és szeretteiket a munkájukból eltartani képes polgárok jelentik az alapját. Bár a kormányzati propaganda igyekszik szégyenpadra ültetni, a mi tizenhat éves kormányzati időszakunk óriási előrelépést jelentett ezen a téren.

Kár lenne ugyanakkor tagadni: a sikerek fényét óriási hibák árnyékolták be. Bár ezek nem mindegyike múlott rajtunk, a választópolgárok joggal tettek minket felelőssé minden károkozásért, sértésért, bűncselekményért. Összességében a polgári oldal lelkével fizettünk ezekért a bűnökért. Annak ellenére, hogy ma erősebb a középosztály, a polgárság, mint valaha, tagjai úgy érzik, hogy elárultuk őket.

A polgári Magyarország, amiben hiszünk, soha nem állt ilyen közel a megvalósuláshoz, mégis, reménybeli tagjai nem szövetségest, hanem élősködőt látnak bennünk. Van úgy, hogy a jövőbe vezető út azzal kezdődik, hogy visszafordulunk azért, amit a nagy sietségben elhagytunk útközben. Vissza kell fordulnunk és újra találkoznunk kell szövetségeseinkkel, akik elhagyatva érzik magukat.