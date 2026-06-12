Topligás csapatok vinnék a Fradi elfeledett kulcsemberét – ingyen

Világbajnokság helyett Fradi – az FTC új igazolása lemondta a vb-t a Ferencváros miatt
Inkább a magyar csapatot választotta.
Hazatérhet a rutinos védő. A Ferencváros középhátvédje, Ibrahim Cissé iránt francia élvonalbeli csapatok érdeklődnek.
A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencvárosi TC 30 éves francia védője, Ibrahim Cissé iránt több francia élvonalbeli csapat is érdeklődik – számolt be a Csakfoci a L'Équipe értesüléseire hivatkozva.
A hírek szerint a Fradi játékosa iránt a Toulouse és a frissen feljutó Le Mans is érdeklődést mutat. A lap úgy tudja, hogy középhátvéd szerződése lejár a zöld-fehéreknél, így szabadon igazolhatóvá válik. Megjegyzik, hogy a Tours-neveléseként ismertté vált védő korábban 157 mérkőzésen lépett pályára a Ligue 2-ben, magyarországi időszaka alatt pedig tovább fejlődött, ami több francia élvonalbeli klub figyelmét is felkeltette.
Cissé két bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert a Ferencvárossal, és három egymást követő kiírásban (előbb a Konferencia-ligában, majd két idényen át az Európa-liga főtábláján) szerepelt az európai kupaporondon, ám könnyen lehet, hogy a nyáron visszatér Franciaországba. A lap kiemeli, hogy Cissé egyik legnagyobb erőssége a sebessége, a mérések szerint akár a 36 km per órás végsebességet is képes megközelíteni.
Hozzáteszik: tapasztalata komoly erősítést jelenthetne a Le Mans számára, de a Toulouse-nál is szükség lehet új középhátvédre, mivel a klub várhatóan elveszíti a több kérővel rendelkező Charlie Cresswellt, és az sem kizárt, hogy a 2026-os világbajnokságon az Egyesült Államok válogatottját erősítő Mark McKenzie is távozik a nyári átigazolási időszakban.
„Cissé 2023 nyarán igazolt az NB I-be, azóta 127 tétmeccsen öt-öt gólja és gólpassza volt. A legutóbbi idényben 17 bajnokin és 16 hazai, illetve nemzetközi kupameccsen kapott szerepet, volt, hogy a csapatkapitányi karszalagot is viselhette, de február óta nem lépett pályára a Fradiban az első osztályban” – fűzte hozzá a Csakfoci. Cissé legutóbb a márciusi Braga elleni Európa-liga-meccseken szerepelt.
Ezt is ajánljuk a témában
Inkább a magyar csapatot választotta.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA