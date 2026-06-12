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Ligue 1 Ibrahim Cissé Fradi Le Mans Ferencváros Toulouse FTC

Topligás csapatok vinnék a Fradi elfeledett kulcsemberét – ingyen

2026. június 12. 16:04

Hazatérhet a rutinos védő. A Ferencváros középhátvédje, Ibrahim Cissé iránt francia élvonalbeli csapatok érdeklődnek.

2026. június 12. 16:04
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A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencvárosi TC 30 éves francia védője, Ibrahim Cissé iránt több francia élvonalbeli csapat is érdeklődik – számolt be a Csakfoci a L'Équipe értesüléseire hivatkozva.

A Ferencváros játékosa, Cissé legutóbb a Braga ellen játszott
A Ferencváros játékosa, Cissé legutóbb a Braga ellen játszott / Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A hírek szerint a Fradi játékosa iránt a Toulouse és a frissen feljutó Le Mans is érdeklődést mutat. A lap úgy tudja, hogy középhátvéd szerződése lejár a zöld-fehéreknél, így szabadon igazolhatóvá válik. Megjegyzik, hogy a Tours-neveléseként ismertté vált védő korábban 157 mérkőzésen lépett pályára a Ligue 2-ben, magyarországi időszaka alatt pedig tovább fejlődött, ami több francia élvonalbeli klub figyelmét is felkeltette.

Cissé két bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert a Ferencvárossal, és három egymást követő kiírásban (előbb a Konferencia-ligában, majd két idényen át az Európa-liga főtábláján) szerepelt az európai kupaporondon, ám könnyen lehet, hogy a nyáron visszatér Franciaországba. A lap kiemeli, hogy Cissé egyik legnagyobb erőssége a sebessége, a mérések szerint akár a 36 km per órás végsebességet is képes megközelíteni.

Hozzáteszik: tapasztalata komoly erősítést jelenthetne a Le Mans számára, de a Toulouse-nál is szükség lehet új középhátvédre, mivel a klub várhatóan elveszíti a több kérővel rendelkező Charlie Cresswellt, és az sem kizárt, hogy a 2026-os világbajnokságon az Egyesült Államok válogatottját erősítő Mark McKenzie is távozik a nyári átigazolási időszakban.

A Ferencváros védője legutóbb márciusban játszott

„Cissé 2023 nyarán igazolt az NB I-be, azóta 127 tétmeccsen öt-öt gólja és gólpassza volt. A legutóbbi idényben 17 bajnokin és 16 hazai, illetve nemzetközi kupameccsen kapott szerepet, volt, hogy a csapatkapitányi karszalagot is viselhette, de február óta nem lépett pályára a Fradiban az első osztályban” – fűzte hozzá a Csakfoci. Cissé legutóbb a márciusi Braga elleni Európa-liga-meccseken szerepelt.

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Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

 

 

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