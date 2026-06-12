Topligás csapatok vinnék a Fradi elfeledett kulcsemberét – ingyen

A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencvárosi TC 30 éves francia védője, Ibrahim Cissé iránt több francia élvonalbeli csapat is érdeklődik – számolt be a Csakfoci a L'Équipe értesüléseire hivatkozva.

A Ferencváros játékosa, Cissé legutóbb a Braga ellen játszott / Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A hírek szerint a Fradi játékosa iránt a Toulouse és a frissen feljutó Le Mans is érdeklődést mutat. A lap úgy tudja, hogy középhátvéd szerződése lejár a zöld-fehéreknél, így szabadon igazolhatóvá válik. Megjegyzik, hogy a Tours-neveléseként ismertté vált védő korábban 157 mérkőzésen lépett pályára a Ligue 2-ben, magyarországi időszaka alatt pedig tovább fejlődött, ami több francia élvonalbeli klub figyelmét is felkeltette.