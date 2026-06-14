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ruszin - szendi romulusz sándor zsolt európai unió egészségügy honvédelmi miniszter

Ruszin-Szendi Romulusz: Az EU-s pénzeket a haderő helyett az egészségügyre kell költeni

2026. június 14. 07:01

Az új honvédelmi miniszter kifejtette: „Mi nem urizálunk.”

2026. június 14. 07:01
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Nem számít a honvédelmi költségvetés rendkívüli növekedésére az első két évben Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, aki szerint az Európai Unióból érkező plusz forrásokat a haderő helyett az egészségügy és a szociális rendszer problémáinak kezelésére kellene fordítani. A tárcavezető az Indexnek adott interjújában beszélt a honvédség stabil működéséről, a katonai morál helyreállításáról és az előző miniszter irodafejlesztéseinek leállításáról.

Prioritás az egészségügynek és a szociális ágazatnak

A miniszter elmondta, hogy a honvédelem költségvetése a kötelező, GDP-arányos 2 százalékos szinttel stabil alapokon nyugszik, és a Pénzügyminisztériummal közösen már dolgoznak a 2035-ig tartó védelmi költségvetési pályán, amely a tervek szerint eléri majd a 3,5 százalékot. Ugyanakkor Ruszin-Szendi Romulusz hangsúlyozta, hogy tekintettel kell lenni az ország gazdasági teherbíró képességére és a más társadalmi ágazatokban tapasztalható súlyos hiányosságokra is.

„Az első két évben nem valószínű, hogy ezen a 2 százalékon felül plusz forrásokhoz jutunk, hiszen sokkal nagyobb problémák vannak például az egészségügyben vagy a szociális rendszerben. Az Európai Unióból érkező plusz pénzeket ott kell elkölteni, nem pedig a haderőre” – nyilatkozta a miniszter, hozzátéve, hogy a honvédség fejlesztése nem szakadhat el a többi hivatásrend, így a rendőrök vagy a tűzoltók helyzetétől sem.

Leállított beruházások

A honvédelmi tárcán belüli szemléletváltást Ruszin-Szendi azzal is illusztrálta, hogy azonnal leállította az előző miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf irodafejlesztési terveit, a felszabaduló összegeket pedig a mindennapi körülmények javítására fordítja.

„Az előző miniszter például 13 plusz 5 milliárd forintot akart elkölteni a saját irodájának a fejlesztésére. Ezt a pénzt azonnal elvontam tőlük, és átcsoportosítottam a laktanyák korszerűsítésére” – fejtette ki a miniszter. 

Hozzátette: „mi nem urizálunk, hanem ha van forrásunk, azt igyekszünk közvetlenül a katonáknak odaadni.” 

Ruszin-Szendi elmondta, hogy látogatásai során maga is minimalistább módon jár el, és luxusszállodák helyett laktanyákban vagy a katonákkal az erdőben alszik.

Morális megújulás és a bizalom elve

A miniszter az azonnali intézkedések között említette a katonai identitás és a morál helyreállítását. Ennek részeként a Petőfi laktanya és más alakulatok is visszakapják történelmi neveiket. Emellett jogszabályi szinten rendezik a katonák pihenőidejét és szabadságait, valamint a jövőben bevonják az állományt a döntéshozatali folyamatok előkészítésébe.

Az új vezérkari főnök, Sándor Zsolt vezérezredes kinevezését is a bizalom alapelveivel indokolta. Mint fogalmazott, a modern hadvezetés alapja a bizalom: „Zsolttal ez a bizalmi viszonyunk hosszú évekre nyúlik vissza. A harcászatról, a hadműveletekről és a hadászatról is pontosan ugyanazt gondoljuk.” Sándor Zsolt a volt helyettese Ruszin-Szendi Romulusznak.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Összesen 44 komment

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Obsitos Technikus
2026. június 14. 08:41
Valaki említse meg ennek a zseninek, hogy az uniós pénzeket arra lehet költeni, amire adják. Ha vonatfejlesztésre, akkor nem lehet belőle vízibuszt venni (illetve lehet, csak akkor visszakérik...) Ha légvédelemre, akkor meg nem lehet belőle sebészrobotot vennmi.
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Obsitos Technikus
2026. június 14. 08:37
A honvédelemmel meg majd Oroszlándöglesztő Richárd foglalkozik?
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zakar zoltán béla
2026. június 14. 08:35
tik tok tok toka
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europész
2026. június 14. 08:18
Ez nettó hülye.A környező országok veszettül fegyverkeznek.Vajon miért?Az Orbán kormány miért hozta létre a Zrinyi programot?Valószínüleg nem a saját szórakoztatására. Most ez a hájleszivató átadná annak a másik táncos hülyének.hogy majd az elveri a magánorvosi szektorban.Majd ott elintézik a zsírleszívást,hogy többé ne tudja meg senki. Aztán ha valamelyik jól felfegyverzett szomszédnak kedve szottyan egy kis Balatonig történö kirándulasra akkor az erdőben szunyókálo bohócokat felébresztik és a zsírleszívókkal visszaterelik a birkának álcázott farkasokat oda ahonnan jöttek.Mondjuk az a harom és félmillás csöcselék meg is érdemlik az ordasékat,hogy náluk verjenek tanyát. Már nem is beszélek a batelepitendő agy és atomtudósokról.Szép jövőt Magyarország!
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