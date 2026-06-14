Ruszin-Szendi Romulusz: Az EU-s pénzeket a haderő helyett az egészségügyre kell költeni

Nem számít a honvédelmi költségvetés rendkívüli növekedésére az első két évben Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, aki szerint az Európai Unióból érkező plusz forrásokat a haderő helyett az egészségügy és a szociális rendszer problémáinak kezelésére kellene fordítani. A tárcavezető az Indexnek adott interjújában beszélt a honvédség stabil működéséről, a katonai morál helyreállításáról és az előző miniszter irodafejlesztéseinek leállításáról.

Prioritás az egészségügynek és a szociális ágazatnak

A miniszter elmondta, hogy a honvédelem költségvetése a kötelező, GDP-arányos 2 százalékos szinttel stabil alapokon nyugszik, és a Pénzügyminisztériummal közösen már dolgoznak a 2035-ig tartó védelmi költségvetési pályán, amely a tervek szerint eléri majd a 3,5 százalékot. Ugyanakkor Ruszin-Szendi Romulusz hangsúlyozta, hogy tekintettel kell lenni az ország gazdasági teherbíró képességére és a más társadalmi ágazatokban tapasztalható súlyos hiányosságokra is.