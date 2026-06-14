Ruszin-Szendi Romulusz: Az EU-s pénzeket a haderő helyett az egészségügyre kell költeni

„Az első két évben nem valószínű, hogy ezen a 2 százalékon felül plusz forrásokhoz jutunk, hiszen sokkal nagyobb problémák vannak például az egészségügyben vagy a szociális rendszerben. Az Európai Unióból érkező plusz pénzeket ott kell elkölteni, nem pedig a haderőre” – nyilatkozta a miniszter, hozzátéve, hogy a honvédség fejlesztése nem szakadhat el a többi hivatásrend, így a rendőrök vagy a tűzoltók helyzetétől sem.
Leállított beruházások
A honvédelmi tárcán belüli szemléletváltást Ruszin-Szendi azzal is illusztrálta, hogy azonnal leállította az előző miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf irodafejlesztési terveit, a felszabaduló összegeket pedig a mindennapi körülmények javítására fordítja.