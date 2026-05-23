Véget értek a találgatások: a Fradi bejelentette, marad-e Robbie Keane a vezetőedző – Kubatov Gábor is reagált

Rendkívüli: Robbie Keane felmondott a Ferencvárosnál – sajtóhír
A friss hírek szerint az ír szakember másfél év után távozik az FTC-től.
A Ferencváros hivatalosan is megerősítette, távozik a labdarúgócsapat vezetőedzője. Robbie Keane saját maga kezdeményezte szerződése felbontását.
Pénteken robbant a bomba: több magyar médium is arról számolt be, hogy információik szerint az FTC vezetőedzője, Robbie Keane felmondott csapatánál. A Ferencváros egészen idáig hivatalosan nem szólalt meg az ügyben – pedig kaptak megkeresést bőven –, de szombat délután egy szűkszavú közleményben megerősítették: az ír tréner valóban távozik.
Távozik az FTC férfi labdarúgócsapatának vezetőedzője. Robbie Keane úgy döntött, elhagyja a klubot”
– áll a közlemény leadjében, vagyis igazak voltak a pletykák, a tréner valóban maga kezdeményezte szerződése felbontását.
„A 146-szoros ír válogatott egykori labdarúgó 2025. január 6-án csatlakozott vezetőedzőként az FTC-hez. Az azóta eltelt több mint 16 hónapban a Fradival bajnokságot nyert, idén pedig elhódította a Magyar Kupát és a legjobb 16 közé jutott az UEFA Európa-ligában. Csapatával többek között legyőzte a Genk, a Salzburg, a Glasgow Rangers, a Ludogorec és a Braga együttesét is. A távozó vezetőedző utódjáról később születik döntés.
Robbie Keane-nek további pályafutásához sok sikert kívánunk! Mindent köszönünk, Robbie!” – írják a klubhonlapon.
Arról, hogy Keane miért mondott fel, két teória is született. A skót sajtó szerint egyértelműen azért, mert a Celticbe tart. Magyar sajtóértesülések szerint viszont nem tetszett neki a Kubatov Gábor elnök által felvázolt projekt a következő évadra.
Hajnal Tamás követi?
A klubvezető egyébként közösségi oldalán maga is reagált Keane távozására:
„Köszönünk mindent, Robbie!”
Az ír szakember utódjáról egyelőre nincs hír, de a Fradiverzum szerint az FTC felvette már a kapcsolatot a neves horvát trénerrel, Nenad Bjelicával.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor