Ft
Ft
27°C
12°C
Ft
Ft
27°C
12°C
05. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Robbie Keane Kubatov Gábor FTC

Véget értek a találgatások: a Fradi bejelentette, marad-e Robbie Keane a vezetőedző – Kubatov Gábor is reagált

2026. május 23. 16:30

A Ferencváros hivatalosan is megerősítette, távozik a labdarúgócsapat vezetőedzője. Robbie Keane saját maga kezdeményezte szerződése felbontását.

2026. május 23. 16:30
null

Pénteken robbant a bomba: több magyar médium is arról számolt be, hogy információik szerint az FTC vezetőedzője, Robbie Keane felmondott csapatánál. A Ferencváros egészen idáig hivatalosan nem szólalt meg az ügyben – pedig kaptak megkeresést bőven –, de szombat délután egy szűkszavú közleményben megerősítették: az ír tréner valóban távozik.

Robbie Keane
Robbie Keane felmondott. Fotó: MTI/Purger Tamás

Ezt is ajánljuk a témában

Távozik az FTC férfi labdarúgócsapatának vezetőedzője. Robbie Keane úgy döntött, elhagyja a klubot”

 – áll a közlemény leadjében, vagyis igazak voltak a pletykák, a tréner valóban maga kezdeményezte szerződése felbontását.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„A 146-szoros ír válogatott egykori labdarúgó 2025. január 6-án csatlakozott vezetőedzőként az FTC-hez. Az azóta eltelt több mint 16 hónapban a Fradival bajnokságot nyert, idén pedig elhódította a Magyar Kupát és a legjobb 16 közé jutott az UEFA Európa-ligában. Csapatával többek között legyőzte a Genk, a Salzburg, a Glasgow Rangers, a Ludogorec és a Braga együttesét is. A távozó vezetőedző utódjáról később születik döntés.

Robbie Keane-nek további pályafutásához sok sikert kívánunk! Mindent köszönünk, Robbie!” – írják a klubhonlapon.

Miért mondhatott fel Robbie Keane?

Arról, hogy Keane miért mondott fel, két teória is született. A skót sajtó szerint egyértelműen azért, mert a Celticbe tart. Magyar sajtóértesülések szerint viszont nem tetszett neki a Kubatov Gábor elnök által felvázolt projekt a következő évadra.

Ezt is ajánljuk a témában

A klubvezető egyébként közösségi oldalán maga is reagált Keane távozására:

„Köszönünk mindent, Robbie!”

Az ír szakember utódjáról egyelőre nincs hír, de a Fradiverzum szerint az FTC felvette már a kapcsolatot a neves horvát trénerrel, Nenad Bjelicával.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Squalline
2026. május 23. 17:42
Az az igazság, hogy nem volt igazán jó edző. A Fradi borzasztó sematikus, csúnya focit játszott, és csak olykor tendált a magyarosabb kreatívabb foci irányába. De ennek ellenére az EL-ben eredményes volt. Az egy örök kérdés marad, hogy mi lett volna, ha marad, mert úgymond "hagyjuk tovább építkezni". Szerintem a teljesítménye a vám-rév esete, sosem lett volna jobb vele a Fradi. Nem lett volna képes olyan focit kihozni amire a keret predesztinálva volt, ennek egyértelmű szimptómája a bajnokság bebukása. Most különösen fontos ha anyagilag nehezebb idők jönnek, hogy az esetleg kevesebből többet hozzon ki a Fradi. Anyagilag rövid távú veszélyt nem látok, inkább középtávút. Szerintem egy évet simán túlélnek. De tovább akkor megy a szekér ha valami látványosat produkál, ami anyagilag is jó bevétel és a szurkolókat is maga mellé állítja. Ha Fradi az ellenszél ellenére is egy szimpatikus, szerethető csapat. Amiben ott van Simon és Lipcsei szelleme, aki fityiszt mutat a globálfostoséknak.
Válasz erre
0
0
wadcutter
2026. május 23. 17:26
megteheti, nem hazája, veszi a kalapját és "alásszolgája"
Válasz erre
1
0
kamasuka
2026. május 23. 16:42
"Magyar sajtóértesülések szerint viszont nem tetszett neki a Kubatov Gábor elnök által felvázolt projekt a következő évadra."=Sorosista csicskamédia.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!