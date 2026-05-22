európa-liga Ferencváros FTC

Emellett eltörpül a magyarszabály – milliárdokat kaszált a Fradi Európában

2026. május 22. 16:23

A Ferencváros több mint 7 milliárd forintot kaszált az Európa-ligában elért eredményeiért az Európai Labdarúgó-szövetségtől. Az FTC ezzel a kereseti lista 10. helyén végzett.

A futballstatisztikákkal, adatokkal, valószínűségekkel, szimulációkkal foglalkozó oldal, a Football Meets Data érdekes rangsort közölt a minap, miszerint az Európa-liga 2025–2026-os idényének kereseti listáján az FTC labdarúgócsapata a 10. helyen zárt – szúrta ki a Csakfoci.

FTC
A nyolcaddöntőig menetelt az FTC az Európa-ligában / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A kimutatás szerint a Ferencváros a történelmi El-menetelése során 20 millió eurót, vagyis mintegy 7,2 milliárd forintot kaszált.

Mondhatni, emellett az összeg mellett eltörpül a „magyarszabály” bevétele, amiért a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) 500 millió forintot fizet a kluboknak, amennyiben 5 hazai labdarúgót folyamatosan a pályán tartanak, és ami ellen a sajtóhírek szerint már felmondott Robbie Keane vezetőedző folyamatosan kikelt.

Kiket előzött meg az FTC?

A vonatkozó listán a Fradi olyan klubokat utasított maga mögé, mint a szerb Crvena zvezda, a francia Lille, az olasz Bologna, a spanyol Celta Vigo vagy a skót Rangers. A lista élén egyébként a sorozatot is megnyerő angol csapat, az Aston Villa végzett, mögötte döntős ellenfele, a német Freiburg, a harmadik helyen pedig a csupán a magyar bajnokság második helyén végző zöld-fehéreket kiejtő portugál Braga áll.

Az UEFA által kiosztott pénzdíjrendszer fizet 

  • a győzelmekért, 
  • a döntetlenekért, 
  • a ligaszakaszban elért helyezésért és 
  • a kieséses szakaszba való jutásért is. 
  • Ezen kívül a televíziós piaci érték, 
  • az ötéves UEFA-koefficiens és 
  • a tízéves nemzetközi rangsor alapján bónuszt is adnak. 

A főtáblás indulásért is jár külön összeg, továbbá a Fradi még a selejtezőkben való részvétellel is növelte a pénzdíjat.

Miután a Ferencváros a bajnoki tabellán második helyen végzett az ETO FC mögött, a következő kiírásban az Európa-liga selejtezőjében indulhat.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

