Emellett eltörpül a magyarszabály – milliárdokat kaszált a Fradi Európában

Rendkívüli: Robbie Keane felmondott a Ferencvárosnál – sajtóhír
A friss hírek szerint az ír szakember másfél év után távozik az FTC-től.
A Ferencváros több mint 7 milliárd forintot kaszált az Európa-ligában elért eredményeiért az Európai Labdarúgó-szövetségtől. Az FTC ezzel a kereseti lista 10. helyén végzett.
A futballstatisztikákkal, adatokkal, valószínűségekkel, szimulációkkal foglalkozó oldal, a Football Meets Data érdekes rangsort közölt a minap, miszerint az Európa-liga 2025–2026-os idényének kereseti listáján az FTC labdarúgócsapata a 10. helyen zárt – szúrta ki a Csakfoci.
A kimutatás szerint a Ferencváros a történelmi El-menetelése során 20 millió eurót, vagyis mintegy 7,2 milliárd forintot kaszált.
Mondhatni, emellett az összeg mellett eltörpül a „magyarszabály” bevétele, amiért a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) 500 millió forintot fizet a kluboknak, amennyiben 5 hazai labdarúgót folyamatosan a pályán tartanak, és ami ellen a sajtóhírek szerint már felmondott Robbie Keane vezetőedző folyamatosan kikelt.
A vonatkozó listán a Fradi olyan klubokat utasított maga mögé, mint a szerb Crvena zvezda, a francia Lille, az olasz Bologna, a spanyol Celta Vigo vagy a skót Rangers. A lista élén egyébként a sorozatot is megnyerő angol csapat, az Aston Villa végzett, mögötte döntős ellenfele, a német Freiburg, a harmadik helyen pedig a csupán a magyar bajnokság második helyén végző zöld-fehéreket kiejtő portugál Braga áll.
Az UEFA által kiosztott pénzdíjrendszer fizet
A főtáblás indulásért is jár külön összeg, továbbá a Fradi még a selejtezőkben való részvétellel is növelte a pénzdíjat.
Miután a Ferencváros a bajnoki tabellán második helyen végzett az ETO FC mögött, a következő kiírásban az Európa-liga selejtezőjében indulhat.
