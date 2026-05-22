A zöld átállás újabb akadályba ütközhet: mégsem lesz az Északi-tenger szélenergia-központ

A Welt a héten arról számolt be, hogy Európa tervei, amelyek szerint a Északi-tengert hatalmas tengeri szélenergia-központtá alakítanák, veszélybe kerültek, mivel olyan nagy energiavállalatok, mint a TotalEnergies és a BP, fontolgatják, hogy feladják költséges építési projektjeiket, és visszaadják az Északi-tengeri építési jogokat a német kormánynak. Az üggyel kapcsolatban megkerestük Fonay Tamást, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért projektvezetőjét, akit arról kérdeztünk, hogy mit is jelente Németország számára egy ilyen projekt összeomlása.

„Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a német kormány döntésén múlik, hogy számon kérik-e jogilag a befektetőket, akik nem kifejezetten megalapozott indodokra hivatkozva próbálnak kibújni vállalásaik alól” – mondta a szakértő.