A zöld átállás újabb akadályba ütközhet: mégsem lesz az Északi-tenger szélenergia-központ

Az iráni háború miatt az európai országok felgyorsítanák a tiszta energiára való átállást, azonban a német kormány ilyen törekvései jelentős akadályba ütközhetnek. Fonay Tamást, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért projektvezetőjét kérdeztük!
A Welt a héten arról számolt be, hogy Európa tervei, amelyek szerint a Északi-tengert hatalmas tengeri szélenergia-központtá alakítanák, veszélybe kerültek, mivel olyan nagy energiavállalatok, mint a TotalEnergies és a BP, fontolgatják, hogy feladják költséges építési projektjeiket, és visszaadják az Északi-tengeri építési jogokat a német kormánynak. Az üggyel kapcsolatban megkerestük Fonay Tamást, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért projektvezetőjét, akit arról kérdeztünk, hogy mit is jelente Németország számára egy ilyen projekt összeomlása.
„Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a német kormány döntésén múlik, hogy számon kérik-e jogilag a befektetőket, akik nem kifejezetten megalapozott indodokra hivatkozva próbálnak kibújni vállalásaik alól” – mondta a szakértő.
Fonay Tamás elmondta, hogy ha a projekt meghiúsul, az nem csak energetikai átállást fogja érinteni.
„Mindenesetre, ha ez a projekt nem valósul meg az több fronton is érinti a német kormány tervezéseit, hisz ezzel nem csak az energetikai átállásra vonatkozó központi tervek kerülnek veszélybe, hanem a beszállítóiparban több ezer munkahely is, valamint a szövetségi kormány által biztosra vett, már a költségvetésbe kalkulált milliárdos bevételek is elmaradhatnak így.”
A klímasemlegességre való törekvéseket is visszavetheti a projekt elmaradása.
„Ha a tervezett szélparknak a hosszabb távon várt teljesítményét vizsgáljuk, az szintúgy jelentős mértékben érintené Németország klímasemlegességi célkitűzéseit, egyúttal újratervezést kikényszerítve. ”
Az újratervezés azért szükséges, mert mint Fonay Tamás elmondta: a projekt keretében az Északi-tenger partvidéki országai 300 gigawatt szélenergia-kapacitás kiépítésében állapodtak meg korábban.
„Ez körülbelül 20.000 új, 15 megawattos tengeri szélturbina felépítését jelenti. Németország vállalt részesedése ebből 70 gigawatt, vagyis 4600 szélmalom. Csak összehasonlításképpen: a 70 gigawatt beépített turbinateljesítmény 70 atomerőmű teljesítményének felel meg, bár a szélturbinák esetében az időjárástól függ, hogy milyen gyakran használhatók áramtermelésre. Tehát ha ez a forrás, amivel számoltak, hosszú távon kiesik, megnehezítheti ezen területen vállalt célkitűzéseiket is.”
Az elmúlt években Németország fokozottan igyekezett klímatudatos energia-politikára váltani, aminek nem mindig kedvezett a világpolitika. 2022-ben az orosz energia kiesése miatt még szérerőműveket is újra kellett nyitni.
Fonay Tamás a zöld átállással kapcsolatban elmondta: nagyon drága az energia az országban, és sajnos az átállás sokszor szembe megy a gazdasági érdekekkel.
„Az energia ára rendkívül magas Németországban, különösen az ipari felhasználóknak. Nem véletlenül panaszkodnak nem csak kis- és közepes vállalkozások, de nagy konszernek is a magas energiaárakra, ami miatt egyúttal fontolóra veszik – vagy éppen már meg is tették – németországi termelésük és működésük áttelepítését más országokba, ahol kedvezőbbek például az energiaárak.
Általánosságban nem a megújuló energiaforrásokra való átállással van a probléma, hanem ha az ideológiai alapon a gazdasági racionalitással szembemenve és erőltetve történik, mint erről Németország esetében beszélhetünk”
– magyarázta a szakértő.
A zöld átállás kapcsán Fonay Tamást megkérdeztük a nukleáris erőművek leállításáról. Nemrég Katherina Reiche német energiaügyi miniszter is arról beszélt, hogy hiba volt az atomenergia kivezetése.
„Az atomerőművek leállítása és az atomenergia feladása kiváló példa az erőltetett és ideológiai alapon történő energiapolitikára.
Azt egyébként, hogy az atomenergia feladása Németországban nem volt jó döntés, már Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is elismerte, csak úgy, mint a kancellárt adó párt, a CDU legtöbb képviselője is. Mindezt teszik úgy, hogy az ő pártjuk döntött Angela Merkel, akkori kancellár vezetésével az atomenergia feladásáról. Fontos ezzel kapcsolatban továbbá azt is megjegyezni, hogy ez nem csak az energiaárak alakulása szempontjából volt kérdéses döntés, hanem a klímasemlegességi célok eléréséhez is szüksége lehetne Németországnak az atomenergiára, hisz az egyik „legtisztább” energiaforrásról beszélünk az atomenergia esetében” – magyarázta Fonay Tamás.
