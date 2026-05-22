Rendkívüli: Robbie Keane felmondott a Ferencvárosnál – sajtóhír

Az M4 Sport értesülései szerint Robbie Keane vezetőedző távozik a Ferencvárostól. A sportcsatorna információit több más forrás is megerősítette. A Ferenczvárosi C-közép szurkolói oldal tudomása szerint az ír szakember felmondott, míg az Öltözőn Túl azt írta a Facebookon, hogy Keane-t nem egy másik klub vásárolta ki a szerződéséből, hanem maga fizette ki azt az összeget, hogy elhagyhassa az FTC-t. A klub egyelőre nem erősítette meg a hírt.

Robbie Keane 2025 elején vette át a Ferencváros irányítását (Fotó: fradi.hu)

Keane 2025 januárjában érkezett a Fradihoz. Tavaly bajnoki címet, idén Magyar Kupát nyert a zöld-fehérekkel, akikkel az Európa-ligában ebben az idényben a nyolcaddöntőig jutott. Az előző év végén szerződést hosszabbított a Fradival, de most úgy tűnik, ezt nem tölti ki. Közvetlenül a bajnoki cím elvesztése után, múlt szombaton azonban a tréner még pozitívan nyilatkozott a ferencvárosi jövőjéről.