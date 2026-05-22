Rendkívüli: Robbie Keane felmondott a Ferencvárosnál – sajtóhír

„Tisztán kell látnunk, hogy pontosan mi is fog történni” – a kormány után a szövetségnek is üzent a Fradi edzője
„Egyelőre még mindig nem mondta meg senki, hogy ugyanezek lesznek-e a szabályok.”
Úgy tűnik, a Fradi új edzőt kereshet a nyáron. A hírek szerint Robbie Keane felmondott, és távozik a Ferencvárostól.
Az M4 Sport értesülései szerint Robbie Keane vezetőedző távozik a Ferencvárostól. A sportcsatorna információit több más forrás is megerősítette. A Ferenczvárosi C-közép szurkolói oldal tudomása szerint az ír szakember felmondott, míg az Öltözőn Túl azt írta a Facebookon, hogy Keane-t nem egy másik klub vásárolta ki a szerződéséből, hanem maga fizette ki azt az összeget, hogy elhagyhassa az FTC-t. A klub egyelőre nem erősítette meg a hírt.
Keane 2025 januárjában érkezett a Fradihoz. Tavaly bajnoki címet, idén Magyar Kupát nyert a zöld-fehérekkel, akikkel az Európa-ligában ebben az idényben a nyolcaddöntőig jutott. Az előző év végén szerződést hosszabbított a Fradival, de most úgy tűnik, ezt nem tölti ki. Közvetlenül a bajnoki cím elvesztése után, múlt szombaton azonban a tréner még pozitívan nyilatkozott a ferencvárosi jövőjéről.
A pletykákat ignorálom, csak a két gyermekem olvassa őket. Jól érzem magam itt, ez egy kiváló klub, kiváló emberekkel, kiváló elnökkel. Pár hét szünet után még eltökéltebben térek vissza
– mondta akkor az M4 Sportnak.
A ZTE elleni bajnoki idényzárót követő sajtótájékoztatón emellett arról is beszélt, hogy mielőbbi tájékoztatást vár a magyar kormánytól a magyar sport finanszírozásának jövőjével kapcsolatban. Keane néhány nappal később a ferencvárosi klubhonlapon is értékelte az évadot, és megfogalmazott egy üzenetet az MLSZ irányába.
„A következő idény előtt tisztán és időben kell látnunk, hogy pontosan mi is fog történni. Még mindig nem mondta meg senki, hogy ugyanezek lesznek-e a szabályok. Miközben nekünk csapatot kell építeni, és a stábnak is fel kell készülnie az évadra. Kell egy csapat az Európa-ligára és egy másik a bajnokságra? Nagyon nehéz kérdés, mert vannak olyan játékosok, akik érthetően nem akarnak egy ilyen helyzetben hozzánk jönni, mert nem kapják meg a játékperceket. Mások ugyanezért távozni akarnak” – adott hangot az aggályainak.
Csütörtöki hír, hogy a szlovák bajnok Slovan Bratislava több jelölt mellett Keane és Szerhij Rebrov szerződtetésén is gondolkodik, tavasszal pedig felröppentek olyan pletykák is, melyek szerint Keane munkáját játékos-pályafutása két korábbi klubjánál, a Tottenham Hotspurnél és a Celticnél is figyelemmel kísérik.
Az Öltözőn Túl információi szerint
Keane távozása esetén a Fradi kispadjára a legfőbb jelölt a bajnok ETO trénere, Borbély Balázs lesz,
aki 2019 és 2022 között már dolgozott a kilencedik kerületi klub utánpótlásában, de korábban az is felvetődött, hogy az FTC-nél évek óta másodedzőként ténykedő Leandrót léptetnék elő.
Keane lemondása kapcsán – az M4 Sporthoz hasonlóan – a Mandiner is kereste az FTC-t, de egyelőre nem kaptunk választ.
Nyitókép: fradi.hu