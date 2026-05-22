Robbie Keane Fradi Ferencváros FTC

Rendkívüli: Robbie Keane felmondott a Ferencvárosnál – sajtóhír

2026. május 22. 12:24

Úgy tűnik, a Fradi új edzőt kereshet a nyáron. A hírek szerint Robbie Keane felmondott, és távozik a Ferencvárostól.

Az M4 Sport értesülései szerint Robbie Keane vezetőedző távozik a Ferencvárostól. A sportcsatorna információit több más forrás is megerősítette. A Ferenczvárosi C-közép szurkolói oldal tudomása szerint az ír szakember felmondott, míg az Öltözőn Túl azt írta a Facebookon, hogy Keane-t nem egy másik klub vásárolta ki a szerződéséből, hanem maga fizette ki azt az összeget, hogy elhagyhassa az FTC-t. A klub egyelőre nem erősítette meg a hírt.

Robbie Keane 2025 elején vette át a Ferencváros irányítását (Fotó: fradi.hu)

Keane 2025 januárjában érkezett a Fradihoz. Tavaly bajnoki címet, idén Magyar Kupát nyert a zöld-fehérekkel, akikkel az Európa-ligában ebben az idényben a nyolcaddöntőig jutott. Az előző év végén szerződést hosszabbított a Fradival, de most úgy tűnik, ezt nem tölti ki. Közvetlenül a bajnoki cím elvesztése után, múlt szombaton azonban a tréner még pozitívan nyilatkozott a ferencvárosi jövőjéről.

A pletykákat ignorálom, csak a két gyermekem olvassa őket. Jól érzem magam itt, ez egy kiváló klub, kiváló emberekkel, kiváló elnökkel. Pár hét szünet után még eltökéltebben térek vissza

– mondta akkor az M4 Sportnak.

A ZTE elleni bajnoki idényzárót követő sajtótájékoztatón emellett arról is beszélt, hogy mielőbbi tájékoztatást vár a magyar kormánytól a magyar sport finanszírozásának jövőjével kapcsolatban. Keane néhány nappal később a ferencvárosi klubhonlapon is értékelte az évadot, és megfogalmazott egy üzenetet az MLSZ irányába.

„A következő idény előtt tisztán és időben kell látnunk, hogy pontosan mi is fog történni. Még mindig nem mondta meg senki, hogy ugyanezek lesznek-e a szabályok. Miközben nekünk csapatot kell építeni, és a stábnak is fel kell készülnie az évadra. Kell egy csapat az Európa-ligára és egy másik a bajnokságra? Nagyon nehéz kérdés, mert vannak olyan játékosok, akik érthetően nem akarnak egy ilyen helyzetben hozzánk jönni, mert nem kapják meg a játékperceket. Mások ugyanezért távozni akarnak” – adott hangot az aggályainak.

Ezt is ajánljuk a témában

Csütörtöki hír, hogy a szlovák bajnok Slovan Bratislava több jelölt mellett Keane és Szerhij Rebrov szerződtetésén is gondolkodik, tavasszal pedig felröppentek olyan pletykák is, melyek szerint Keane munkáját játékos-pályafutása két korábbi klubjánál, a Tottenham Hotspurnél és a Celticnél is figyelemmel kísérik.

Az Öltözőn Túl információi szerint 

Keane távozása esetén a Fradi kispadjára a legfőbb jelölt a bajnok ETO trénere, Borbély Balázs lesz,

aki 2019 és 2022 között már dolgozott a kilencedik kerületi klub utánpótlásában, de korábban az is felvetődött, hogy az FTC-nél évek óta másodedzőként ténykedő Leandrót léptetnék elő.

 

Keane lemondása kapcsán – az M4 Sporthoz hasonlóan – a Mandiner is kereste az FTC-t, de egyelőre nem kaptunk választ.

Nyitókép: fradi.hu

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
yalaelnok
2026. május 22. 14:22
Borbély Balázs nem hülye, hogy átigazoljon egy jobb helyről egy élő szerződést felbontva. Majd Kubatov talál egy felső polcos mulattot vagy zambót.
irondome
2026. május 22. 14:15
SAD NEWS! Whatever the reason behind it, Robbie has made his mark on FTC history in a big way! A huge thank you, Robbie, for all your hard work. For the uncompromising fighting spirit you tried to instill, fighting until the very last second. For the atmosphere that keeps the Premier League great. Wherever you go, may you be successful; may God be with you and bless you!
dave
2026. május 22. 13:54
Lentebbi szólásomat annyiban megkövetem, hogy akkor kellemesen csalódtam benne, amikor Tóth Alex továbbigazolásában tevőlegesen segített.
Reszelő Aladár
2026. május 22. 13:52
Jó eséllyel megkapják a szavazók, amit kívántak. Most majd várhatják a mégtöbb sikert a korábbi ráfordítások negyedéből. Tehát a cirkusz ugrott, talán marad a kenyér. Illetve nem igaz, sport helyett lehet majd dr Bütyök miniszterelnök posztjait olvasgatni és kommentelni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!