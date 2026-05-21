Felcsút helyett Budapestről vinnének edzőt a szlovákok, de a Fradi korábbi mestere is a jelöltek között

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt is esélyes lehet a szlovák Slovan Bratislava megüresedő vezetőedzői posztjára. A Csakfoci most arról számolt be, hogy a legújabb hírek szerint többek között a Ferencváros trénere, Robbie Keane is a jelöltek között van.

A Slovan ügyvezető igazgatója, Ivan Kmotrík Jr. egy podcastban elárulta, hogy több ismert szakember is szerepel a listán. Azt korábban már megerősítette, hogy Igor Biscan és a korábbi világklasszis középpályás, Yaya Touré neve is már felvetődött a posztra. Hozzájuk most három további ismert név csatlakozott: a korábbi Fradi-tréner, az ukrán válogatottat elhagyó Szerhij Rebrov (akit nemrég a Panathinaikosszal is szóba hoztak), Valérien Ismael és Robbie Keane – írta a Csakfoci az infotbal.cz-re hivatkozva. Kmotrík hozzátette, hogy a lista akár még bővülhet is, a vezetőség pedig egy hatodik jelöltet sem zár ki.