Puskás Akadémia Vladimir Weiss Slovan Bratislava Hornyák Zsolt Slovan NB I Szlovákia

Kapós lett a felcsúti rekorder, már Szlovákiában is nézegetik

2026. május 12. 18:53

Rövid időn belül eldőlhet Hornyák Zsolt sorsa. A hírek szerint a PAFC vezetőedzőjére szemet vetettek Szlovákiában.

Esély van arra, hogy a labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt vegye át a szlovák Slovan Bratislava irányítását – hívta fel a figyelmet a Csakfoci.

Hornyák Zsolt visszatérhet Szlovákiába
Hornyák Zsolt visszatérhet Szlovákiába (Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

A Magyar Távirati Iroda kedd délután megírta, hogy ismét Vladimir Weiss lesz a szlovák válogatott szövetségi kapitánya. A helyi szövetség kedden jelentette be a 61 éves szakember visszatérését, aki 2008 és 2012 között már irányította az együttest, amellyel a 2010-es világbajnokságon a nyolcaddöntőig menetelt. Az volt a szlovákok első és eddigi egyetlen vb-szereplése. A tréner a múlt hónapban lemondott olasz Francesco Calzonát váltja a kispadon.

Hornyák Szlovákiában?

Weiss 2021 óta volt a Slovan Bratislava vezetőedzője, amellyel azóta minden évben bajnok lett, ám a mostani kinevezésével együtt távozik a pozsonyiaktól. Itt jön a képbe a PAFC vezetőedzője, Hornyák Zsolt, aki a szlovák Sport értesülése szerint az utódja lehet. A Csakfoci ugyanakkor úgy tudja, hogy Hornyák számára nem ez az egyetlen opció, ugyanis Felcsúton is maradhatna, ott a gyengébb szereplés ellenére nem terveznek váltást a kispadon.

A magyar származású szlovák tréner 2019 óta a Puskás Akadémia edzője, azóta két bajnoki ezüstérmet és három bronzérmet szerzett a felcsútiakkal, igaz, ebben az idényben nem sikerül kiharcolniuk a nemzetközi kupaindulást, az utolsó forduló előtt a hatodik helyen állnak, és maximum az ötödik helyre léphetnek fel.

Hornyák a jelenleg legrégebb óta alkalmazásban álló NB I-es edző.

A csakfoci.hu emlékeztetett arra, hogy az 53 éves tréner játékosként három korszakban is erősítette a Slovant, így nem lenne ismeretlen számára a klub, amellyel több bajnoki címet is nyert. A szlovák csapat a mostani idényben is megnyerte az első osztályt, így a következőben a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat.

Nyitókép: Vajda János/MTI/MTVA

 

 

