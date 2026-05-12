Kapós lett a felcsúti rekorder, már Szlovákiában is nézegetik

Esély van arra, hogy a labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt vegye át a szlovák Slovan Bratislava irányítását – hívta fel a figyelmet a Csakfoci.

A Magyar Távirati Iroda kedd délután megírta, hogy ismét Vladimir Weiss lesz a szlovák válogatott szövetségi kapitánya. A helyi szövetség kedden jelentette be a 61 éves szakember visszatérését, aki 2008 és 2012 között már irányította az együttest, amellyel a 2010-es világbajnokságon a nyolcaddöntőig menetelt. Az volt a szlovákok első és eddigi egyetlen vb-szereplése. A tréner a múlt hónapban lemondott olasz Francesco Calzonát váltja a kispadon.