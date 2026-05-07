Nem egy életbiztosítás, de van rosszabb Magyarországnál egy svájci tanulmány szerint

Robbie Keane meglepő választ adott a távozásáról szóló pletykákra – a helyettese is szóba került
Drága mulatság lesz.
A magyar labdarúgó-bajnokságban a klubok kétharmada váltott edzőt az elmúlt 365 napon belül. Az NB I ezzel a középmezőnyben helyezkedik el a világ 55 legerősebb ligájának rangsorában.
Érdekes tanulmányt készített a svájci Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES): a vezetőedzők helyzetét vizsgálták meg a világ 55 legerősebb bajnokságában, köztük az NB I-ben. Egészen pontosan arra voltak kíváncsiak, mennyit ülnek átlagosan ugyanannál a csapatnál a kispadon, illetve milyen gyakran váltanak a klubok edzőt – szúrta ki a csakfoci.hu.
Az eredmény: a vizsgált bajnokságokban a klubok 65,2 százalékánál történt legalább egy edzőcsere az elmúlt kevesebb mint 365 napban.
Ebből is jól látszik, egyáltalán nem magyar sajátosság, hogy a vezetőedzői szakmai bizony messze nem életbiztosítás, többnyire egy évre sem szól.
A szórás persze nagy, a ciprusi élvonalban például minden klub cserélt edzőt az elmúlt évben, miközben a norvég első osztályban csak a csapatok 18.8 százaléka – ez utóbbi a legalacsonyabb arány a vizsgált ligák között.
A magyar NB I átlagon felül teljesített, ugyanis a klubok 66,7 százalékánál cseréltek edzőt az elmúlt évben, vagyis a 12 csapatos élvonal kétharmadánál.
Ezzel nagyjából a középmezőnyben helyezkedünk el, az 55 liga közül a 31. helyen. A magyar bajnokságban az edzők átlagosan 19,4 hónapot ülnek a kispadon. Átlagéletkoruk 50,8 év, 40 év alattiakat pedig a nemzetközi tendenciákkal ellentétben nem találunk a mezőnyben. A legfiatalabb vezetőedző az MTK kispadján ülő Pinezits Máté a maga 42 évével.
Az NB I-ben egyébként a Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt ül legrégebben egyhuzamban ugyanannak a csapatnak a kispadján: 2019 júniusa óta, azaz lassan már 7 éve.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert