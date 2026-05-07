Nem egy életbiztosítás, de van rosszabb Magyarországnál egy svájci tanulmány szerint

A szórás persze nagy, a ciprusi élvonalban például minden klub cserélt edzőt az elmúlt évben, miközben a norvég első osztályban csak a csapatok 18.8 százaléka – ez utóbbi a legalacsonyabb arány a vizsgált ligák között.

Mi a helyzet az NB I-ben?

A magyar NB I átlagon felül teljesített, ugyanis a klubok 66,7 százalékánál cseréltek edzőt az elmúlt évben, vagyis a 12 csapatos élvonal kétharmadánál.

Ezzel nagyjából a középmezőnyben helyezkedünk el, az 55 liga közül a 31. helyen. A magyar bajnokságban az edzők átlagosan 19,4 hónapot ülnek a kispadon. Átlagéletkoruk 50,8 év, 40 év alattiakat pedig a nemzetközi tendenciákkal ellentétben nem találunk a mezőnyben. A legfiatalabb vezetőedző az MTK kispadján ülő Pinezits Máté a maga 42 évével.

Az NB I-ben egyébként a Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt ül legrégebben egyhuzamban ugyanannak a csapatnak a kispadján: 2019 júniusa óta, azaz lassan már 7 éve.