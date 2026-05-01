Puskás Akadémia Debrecen ZTE FC DVSC Zalaegerszeg NB I

Meglepetés Zalaegerszegen – vasárnap bronzérmes lehet a Debrecen az NB I-ben

2026. május 01. 22:01

A Puskás Akadémia győzelmével kezdődött a labdarúgó NB I utolsó előtti, 32. fordulója. A felcsúti együttes a harmadik helyért harcoló Zalaegerszeg otthonában nyert 3–1-re.

A kupadöntős Zalaegerszeg hazai pályán 3–1-es vereséget szenvedett a Puskás Akadémiától a labdarúgó NB I 32. fordulójának pénteki nyitó mérkőzésén.

Kiválóan kezdett a ZTE, amely a 26. életévét éppen ezen a napon betöltő Csonka András fejesével már a hetedik percben megszerezte a vezetést. A klub által szervezett, késő délután kezdődött majálison hangolódó szurkolók azonban nem örülhettek sokáig, mert a Puskás Akadémia húsz perc alatt fordított Németh András és az immár 16 találatnál járó, ezzel a góllövőlista élén az újpesti Aljosa Matkót utolérő Lukács Dániel góljával. 

A fordulást követően a Puskás Akadémia visszaállt a saját térfelére, hosszú ideig szinte csak ott zajlott a játék, ám a Szappanos Péter által irányított vendégvédelem magabiztosan őrizte az előnyt. A felcsúti gárda ritkán merészkedett át a túloldalra, de a 79. percben az egyik ilyen alkalomkor kis szerencsével megduplázta előnyét Nagy Zsolt révén. A hajrában visszaállt a korábbi „rend”, a ZTE támadott, de hiányzott játékából az átütőerő, a Puskás Akadémia így három ponttal távozott Zalaegerszegről.

 

A zalaiak ezzel nagyon nehéz helyzetbe kerültek a biztos európai kupaszereplést jelentő harmadik helyért zajló versenyfutásban, hiszen 

  • megmaradt a kétpontos hátrányuk a DVSC mögött, 
  • és az utolsó fordulóban a Ferencvárossal játszanak idegenben, 
  • ugyanakkor jövő szombaton akár kupagyőztesként is kiléphetnek a nemzetközi porondra. 

Amennyiben a Debrecen vasárnap nyer Pakson, akkor megszerzi a bronzérmet, de a Lokinak a hátralévő két meccsén két döntetlen is elegendő a harmadik hely megőrzéséhez.

LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
ZTE FC–Puskás Akadémia 1–3 (Csonka 7., ill. Németh A. 15., Lukács D. 27., Nagy Zs. 79.)

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

A mérkőzés összefoglalója

 

 

