Meglepetés Zalaegerszegen – vasárnap bronzérmes lehet a Debrecen az NB I-ben

A fordulást követően a Puskás Akadémia visszaállt a saját térfelére, hosszú ideig szinte csak ott zajlott a játék, ám a Szappanos Péter által irányított vendégvédelem magabiztosan őrizte az előnyt. A felcsúti gárda ritkán merészkedett át a túloldalra, de a 79. percben az egyik ilyen alkalomkor kis szerencsével megduplázta előnyét Nagy Zsolt révén. A hajrában visszaállt a korábbi „rend”, a ZTE támadott, de hiányzott játékából az átütőerő, a Puskás Akadémia így három ponttal távozott Zalaegerszegről.