Emlékeznek még a Brüsszelbe igyekvő tálibokra? Problémájuk akadt

Vizaproblémákba ütköztek a Brüsszelbe tartó tálibok – adta hírül az Euractiv hírlevele. „A táliboknak valószínűleg még várniuk kell egy kicsit, mielőtt személyesen is megcsodálhatnák a befejezetlen Schuman körforgalmat” – írták, ugyanis „a brüsszeli útjuk, amelynek célja az európai uniós tisztviselőkkel folytatott egyeztetés lenne az Európában élő afgánok kitoloncolásáról, és amelyet eredetileg még erre a hónapra vártak, egyelőre nem indult el. Belgium ugyanis még mindig várja az Európai Bizottság által meghívott delegáció vízumkérelmeit.”

A belga külügyminiszter közölte a brüsszeli lappal, a kérelmeket a táliboknak kellett volna benyújtaniuk, de eddig semmi sem érkezett be – az eljárás pedig több hetet vesz majd igénybe várhatóan.

Az Európai Bizottság által kezdeményezett, „technikai szintű” tárgyalások középpontjában az elítélt bűnözők, illetve a biztonsági kockázatot jelentő személyek visszaküldése áll majd.