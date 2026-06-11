Emlékeznek még a Brüsszelbe igyekvő tálibokra? Problémájuk akadt

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Jacek Karnowski szerint egy jól működő politikai szervezet egy választási vereség után is képes talpra állni.
Meg akarják vitatni az afgánok Európából történő kitoloncolását, de egyelőre még magára a kontinensre sem tudnak bejutni.
Vizaproblémákba ütköztek a Brüsszelbe tartó tálibok – adta hírül az Euractiv hírlevele. „A táliboknak valószínűleg még várniuk kell egy kicsit, mielőtt személyesen is megcsodálhatnák a befejezetlen Schuman körforgalmat” – írták, ugyanis „a brüsszeli útjuk, amelynek célja az európai uniós tisztviselőkkel folytatott egyeztetés lenne az Európában élő afgánok kitoloncolásáról, és amelyet eredetileg még erre a hónapra vártak, egyelőre nem indult el. Belgium ugyanis még mindig várja az Európai Bizottság által meghívott delegáció vízumkérelmeit.”
A belga külügyminiszter közölte a brüsszeli lappal, a kérelmeket a táliboknak kellett volna benyújtaniuk, de eddig semmi sem érkezett be – az eljárás pedig több hetet vesz majd igénybe várhatóan.
Az Európai Bizottság által kezdeményezett, „technikai szintű” tárgyalások középpontjában az elítélt bűnözők, illetve a biztonsági kockázatot jelentő személyek visszaküldése áll majd.
Az Euractiv áprilisban elsőként számolt be az utazás tervéről, amelyet uniós szinten szerveznek a belga migrációs minisztérium kezdeményezésére, az Európai Bizottság és a svéd kormány meghívására.
A delegációt várhatóan Abdul Qahar Balkhi, a tálibok külügyi szóvivője vezeti majd. Balkhi nem válaszolt a lap megkeresésére, amely arra irányult, miért nem nyújtották még be a vízumkérelmeket.
Az ügy ellenkezést váltott ki európai parlamenti képviselők, civil szervezetek és nemzeti politikusok részéről, és újra fellángolt a vita arról, hogy a tálibokkal való kapcsolattartás nem jelent-e hallgatólagos legitimációt egy olyan rezsim számára, amelyet súlyos emberi jogi visszaélésekkel vádolnak.
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