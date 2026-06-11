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tálibok brüsszel belgium európai bizottság

Emlékeznek még a Brüsszelbe igyekvő tálibokra? Problémájuk akadt

2026. június 11. 06:41

Meg akarják vitatni az afgánok Európából történő kitoloncolását, de egyelőre még magára a kontinensre sem tudnak bejutni.

2026. június 11. 06:41
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Vizaproblémákba ütköztek a Brüsszelbe tartó tálibok – adta hírül az Euractiv hírlevele. „A táliboknak valószínűleg még várniuk kell egy kicsit, mielőtt személyesen is megcsodálhatnák a befejezetlen Schuman körforgalmat” – írták, ugyanis „a brüsszeli útjuk, amelynek célja az európai uniós tisztviselőkkel folytatott egyeztetés lenne az Európában élő afgánok kitoloncolásáról, és amelyet eredetileg még erre a hónapra vártak, egyelőre nem indult el. Belgium ugyanis még mindig várja az Európai Bizottság által meghívott delegáció vízumkérelmeit.”

A belga külügyminiszter közölte a brüsszeli lappal, a kérelmeket a táliboknak kellett volna benyújtaniuk, de eddig semmi sem érkezett be – az eljárás pedig több hetet vesz majd igénybe várhatóan.

Az Európai Bizottság által kezdeményezett, „technikai szintű” tárgyalások középpontjában az elítélt bűnözők, illetve a biztonsági kockázatot jelentő személyek visszaküldése áll majd.

Az Euractiv áprilisban elsőként számolt be az utazás tervéről, amelyet uniós szinten szerveznek a belga migrációs minisztérium kezdeményezésére, az Európai Bizottság és a svéd kormány meghívására.

A delegációt várhatóan Abdul Qahar Balkhi, a tálibok külügyi szóvivője vezeti majd. Balkhi nem válaszolt a lap megkeresésére, amely arra irányult, miért nem nyújtották még be a vízumkérelmeket.

Az ügy ellenkezést váltott ki európai parlamenti képviselők, civil szervezetek és nemzeti politikusok részéről, és újra fellángolt a vita arról, hogy a tálibokkal való kapcsolattartás nem jelent-e hallgatólagos legitimációt egy olyan rezsim számára, amelyet súlyos emberi jogi visszaélésekkel vádolnak.

Nyitókép: AFP

 

Összesen 10 komment

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pollip
2026. június 11. 07:57
Onnan papírok nélkül szoktak jönni. Nem gondolták, hogy nekik kell valami.....
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google-2
2026. június 11. 07:53
A tálibok megszelidítése. Vajon melyik fél a tálibabb? Nem tudok dönteni.
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cofax01
2026. június 11. 07:43
Brüsszelita csinovnyik: - Akkor feltesszük a kétes hátterű összefogott afgákokat, és feltesszük őket a charter gépre... Tálib tisztviselő: - Hozzánk ne hozd őket! Allah szemében ezek árulók, a tömegek meg fogják lincselni őket, ha megtudják, hogy azért kaptak menekültstátuszt, mert buzinak vallották magukat! - Akkor viszont kellene valami köztes megoldás. A hegyekbe nem vihetitek őket? - Az egész ország hegyvidék... Meg amúgy is kevés a kecske, ezek meg buzik, ugye. Allah nem nézné jó szemmel! - Hm, jó... Akkor közelebbre kell vinni őket. A közel-kelet most nem jó, oda nem mernek repülni a pilótáink. - Akkor csak Európa marad, hitetlen barátom! - Nos, van egy ország, ahol a múltkori választások eredménye szerint örülnének a migránsoknak. Magyarország. - Magyarország? Onnan még nem jelentkezett senki kitoloncolás ugyben... - Mert oda eddig kevés migráns került, gyakorlatilag nulla. - És van elég kecskéjük? Mert ha ezek az afgánok begerjednek... - Európa legnagyobb prideja is ott van!
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szim-patikus
2026. június 11. 07:28
Tutálibe málibe A jó k. anyjuk is tálibe?
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