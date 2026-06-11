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siófok balatonlelle közterületi alkoholfogyasztás szabályozás vendéglátóhely

Ennyi volt: betiltották a népszerű balatoni üdülővárosban a közterületi alkoholfogyasztást

2026. június 11. 07:00

Kifejezetten a nyári szezonra fókuszálva.

2026. június 11. 07:00
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Siófok után Balatonlellén is korlátozták a közterületi alkoholfogyasztást – adta hírül a Police.hu, hogy június 1-től szigorodnak a szabályok. Balatonlelle Város Önkormányzatának 9/2026. számú rendelete értelmében, június 1-től új szabályozás lépett hatályba a közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében. Az intézkedés célja a közrend, és a közbiztonság megőrzése a nyári idegenforgalmi időszakban is, tették hozzá.

A hatályos szabályozás alapján tilos szeszes italt fogyasztani:

  • az utcákon,
  • a tereken,
  • a parkokban,
  • a sétányokon,
  • a játszóterek környezetében,
  • valamint Balatonlelle egyéb közterületein.

A tilalom azonban nem érinti:

  • a vendéglátóhelyek belső tereit,
  • a vendéglátóhelyek engedéllyel működő teraszait,
  • a rendezvények hivatalosan kijelölt területeit,
  • a vásárok és fesztiválok helyszíneit,
  • a közforgalmú strandok kijelölt területeit,
  • valamint a Rendezvénytér területét.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

 

Összesen 6 komment

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Sorrend:
krisztoforo48-2
2026. június 11. 08:01
Ez eddig is tilos volt,csak be kellett volna tartatni.Évtizedek alatt sem sikerült.
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0
0
gullwing
2026. június 11. 07:57
Mi lesz a több tizezer turistával, ki fogja ezeket csekkolni? Azért erre kíváncsi leszek hogy fogják betartani....
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0
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parabellum-p9r
2026. június 11. 07:23
Hogy is szoktuk mondani? Irigylem a problémájukat.......................
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2
0
regginafeyenoordinterstpaulivasas
2026. június 11. 07:19
A rendelet aláírása után pedig koccinotttak rá a városatyák.
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