Ennyi volt: betiltották a népszerű balatoni üdülővárosban a közterületi alkoholfogyasztást

Siófok után Balatonlellén is korlátozták a közterületi alkoholfogyasztást – adta hírül a Police.hu, hogy június 1-től szigorodnak a szabályok. Balatonlelle Város Önkormányzatának 9/2026. számú rendelete értelmében, június 1-től új szabályozás lépett hatályba a közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében. Az intézkedés célja a közrend, és a közbiztonság megőrzése a nyári idegenforgalmi időszakban is, tették hozzá.

A hatályos szabályozás alapján tilos szeszes italt fogyasztani: