Vészhelyzet a Velencei-tónál: órák kérdése lehet a történelmi negatív rekord

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Rendkívül kritikus szintre süllyedt a Velencei-tó vízállása.
Rendkívül kritikus szintre süllyedt a Velencei-tó vízállása, amely kedd reggel Agárdnál mindössze 54 centimétert mutatott – írta meg az Időkép. Ez az érték már csak egyetlen centiméterrel marad el az eddigi legalacsonyabb vízállástól, és a meteorológiai előrejelzések szerint a napokban megdőlhet a történelmi negatív rekord.
A Velencei-tó medréből a tartós aszály miatt folyamatosan tűnik el a víz. Amennyiben a következő időszakban folytatódik az apadás,
a tó vízszintje alulmúlhatja a 2022 szeptemberében rögzített eddigi negatív rekordot, amely 53 centiméter volt.
A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy Pákozdnál és Gárdonynál már szürreális kép fogadja a látogatókat: egyes öblökben teljesen kiszáradt a meder, pedig június elvileg a legcsapadékosabb hónapnak számítana.
Az aszályos időjárás és a tartós csapadékhiány az ország többi állóvizét is sújtja. A Balaton vízállása Siófoknál szintén alacsony, kedd reggel mindössze 78 centimétert rögzített az Országos Vízjelző Szolgálat.
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a kánikula beköszöntével a párolgás mértéke fokozódni fog, ami a Balaton és a Velencei-tó vízszintjét is tovább csökkenti majd. Bár az elmúlt időszakban helyenként záporok és zivatarok enyhítették a szárazságot, a hazai állóvizek helyzetének normalizálásához tartós és jelentős mennyiségű csapadékra lenne szükség.
Nyitókép: Időkép/Gárdony/Surf Camping