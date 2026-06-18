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siófok pákozd gárdony agárd vízszint balaton Velencei-tó

Vészhelyzet a Velencei-tónál: órák kérdése lehet a történelmi negatív rekord

2026. június 18. 06:36

Rendkívül kritikus szintre süllyedt a Velencei-tó vízállása.

2026. június 18. 06:36
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Rendkívül kritikus szintre süllyedt a Velencei-tó vízállása, amely kedd reggel Agárdnál mindössze 54 centimétert mutatott – írta meg az Időkép. Ez az érték már csak egyetlen centiméterrel marad el az eddigi legalacsonyabb vízállástól, és a meteorológiai előrejelzések szerint a napokban megdőlhet a történelmi negatív rekord. 

Küszöbön a történelmi mélypont

A Velencei-tó medréből a tartós aszály miatt folyamatosan tűnik el a víz. Amennyiben a következő időszakban folytatódik az apadás, 

a tó vízszintje alulmúlhatja a 2022 szeptemberében rögzített eddigi negatív rekordot, amely 53 centiméter volt. 

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy Pákozdnál és Gárdonynál már szürreális kép fogadja a látogatókat: egyes öblökben teljesen kiszáradt a meder, pedig június elvileg a legcsapadékosabb hónapnak számítana.

A Balaton vízszintje is folyamatosan csökken

Az aszályos időjárás és a tartós csapadékhiány az ország többi állóvizét is sújtja. A Balaton vízállása Siófoknál szintén alacsony, kedd reggel mindössze 78 centimétert rögzített az Országos Vízjelző Szolgálat.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a kánikula beköszöntével a párolgás mértéke fokozódni fog, ami a Balaton és a Velencei-tó vízszintjét is tovább csökkenti majd. Bár az elmúlt időszakban helyenként záporok és zivatarok enyhítették a szárazságot, a hazai állóvizek helyzetének normalizálásához tartós és jelentős mennyiségű csapadékra lenne szükség.

Nyitókép: Időkép/Gárdony/Surf Camping

Összesen 2 komment

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csicseriborso3
2026. június 18. 07:28
A helyieket sajnálom, de nem érdekelnek a pesti nyaralótulajdonosok.
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haxima
2026. június 18. 07:06
Vigyen oda vizet MP a pofájában. Elég nagy hozzá
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