Vészhelyzet a Velencei-tónál: órák kérdése lehet a történelmi negatív rekord

Rendkívül kritikus szintre süllyedt a Velencei-tó vízállása, amely kedd reggel Agárdnál mindössze 54 centimétert mutatott – írta meg az Időkép. Ez az érték már csak egyetlen centiméterrel marad el az eddigi legalacsonyabb vízállástól, és a meteorológiai előrejelzések szerint a napokban megdőlhet a történelmi negatív rekord.

Küszöbön a történelmi mélypont

A Velencei-tó medréből a tartós aszály miatt folyamatosan tűnik el a víz. Amennyiben a következő időszakban folytatódik az apadás,