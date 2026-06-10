Levelet írt a polgármester – jelentősen átalakítaná a dohányboltok működését

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Lengyel Róbert többek között azt szeretné elérni, hogy a nemzeti dohányboltok ne élvezzenek kivételezett helyzetet az alkoholárusítás szabályozásában.
Jogalkotási kezdeményezéssel fordult Csatári Ernőhöz, a térség tiszás országgyűlési képviselőjéhez a siófoki polgármester. Lengyel Róbert azt szeretné elérni, hogy
a nemzeti dohányboltok ne élvezzenek kivételezett helyzetet az alkoholárusítás szabályozásában, valamint hosszabb távon az alkoholtartalmú italok értékesítése is kikerüljön a trafikok tevékenységi köréből.
A politikus a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy hivatalos levélben juttatta el javaslatait a választókerület országgyűlési képviselőjének – írta a Világgazdaság.
Lengyel szerint a jelenlegi helyzet azért igazságtalan, mert a dohányboltokra nem vonatkoznak azok az önkormányzati rendeletek, amelyek számos településen korlátozzák vagy tiltják az éjszakai alkoholeladást. Mint fogalmazott, miközben az élelmiszerüzletek és a benzinkutak kötelesek betartani ezeket a szabályokat, a trafikok továbbra is árusíthatnak szeszes italokat az éjszakai órákban.
A településvezető véleménye szerint ez nemcsak versenyhátrányt okoz más kereskedelmi szereplőknek, hanem gyengíti az önkormányzatok szabályozási lehetőségeit is.
Levelében a dohányboltok kialakulásának körülményeire is utalt. Emlékeztetett arra, hogy a dohány-kiskereskedelem állami újraszabályozása idején számos korábbi vállalkozó elveszítette értékesítési jogát.
Lengyel Róbert arra is kitért, hogy tapasztalata szerint több balatoni településen, köztük Siófokon is megfigyelhető, hogy egyes dohányboltok gyakorlatilag „kiülős-kiállós” italfogyasztó helyekként működnek, ami szerinte nincs összhangban a trafikhálózat eredeti rendeltetésével.
Kezdeményezése két fő elemet tartalmaz:
„Most ennek az áldatlan állapotnak a megszüntetését kezdeményezem, mégpedig konkrét javaslatok megfogalmazásával” – zárta sorait Lengyel Róbert.
Csatári Ernő, a térség tiszás országgyűlési képviselője a kommentek között reagált, és támogatásáról biztosította a kezdeményezést. „Köszönöm a kezdeményezést és a részletes javaslatot. Fontosnak tartom, hogy minden kereskedelmi szereplőre azonos szabályok vonatkozzanak, és megvizsgálom, milyen jogalkotási lehetőségek vannak a felvetett problémák kezelésére. A választókerület lakóinak nyugalma és a tisztességes versenyfeltételek biztosítása közös érdekünk” – húzta alá válaszában.
Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Sóki Tamás
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A kormányzat határozott szakpolitikai elköteleződést vállal a dohányzás és a nikotinos termékek használatának további visszaszorítása mellett.