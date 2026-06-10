Levelet írt a polgármester – jelentősen átalakítaná a dohányboltok működését

Lengyel szerint a jelenlegi helyzet azért igazságtalan, mert a dohányboltokra nem vonatkoznak azok az önkormányzati rendeletek, amelyek számos településen korlátozzák vagy tiltják az éjszakai alkoholeladást. Mint fogalmazott, miközben az élelmiszerüzletek és a benzinkutak kötelesek betartani ezeket a szabályokat, a trafikok továbbra is árusíthatnak szeszes italokat az éjszakai órákban.

A településvezető véleménye szerint ez nemcsak versenyhátrányt okoz más kereskedelmi szereplőknek, hanem gyengíti az önkormányzatok szabályozási lehetőségeit is.

Levelében a dohányboltok kialakulásának körülményeire is utalt. Emlékeztetett arra, hogy a dohány-kiskereskedelem állami újraszabályozása idején számos korábbi vállalkozó elveszítette értékesítési jogát.