Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
06. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
siófok csatári ernő lengyel róbert nemzeti dohányboltok javaslat alkohol levél

Levelet írt a polgármester – jelentősen átalakítaná a dohányboltok működését

2026. június 10. 09:46

Lengyel Róbert többek között azt szeretné elérni, hogy a nemzeti dohányboltok ne élvezzenek kivételezett helyzetet az alkoholárusítás szabályozásában.

2026. június 10. 09:46
null

Jogalkotási kezdeményezéssel fordult Csatári Ernőhöz, a térség tiszás országgyűlési képviselőjéhez a siófoki polgármester. Lengyel Róbert azt szeretné elérni, hogy 

a nemzeti dohányboltok ne élvezzenek kivételezett helyzetet az alkoholárusítás szabályozásában, valamint hosszabb távon az alkoholtartalmú italok értékesítése is kikerüljön a trafikok tevékenységi köréből.

A politikus a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy hivatalos levélben juttatta el javaslatait a választókerület országgyűlési képviselőjének – írta a Világgazdaság.

Lengyel szerint a jelenlegi helyzet azért igazságtalan, mert a dohányboltokra nem vonatkoznak azok az önkormányzati rendeletek, amelyek számos településen korlátozzák vagy tiltják az éjszakai alkoholeladást. Mint fogalmazott, miközben az élelmiszerüzletek és a benzinkutak kötelesek betartani ezeket a szabályokat, a trafikok továbbra is árusíthatnak szeszes italokat az éjszakai órákban. 

A településvezető véleménye szerint ez nemcsak versenyhátrányt okoz más kereskedelmi szereplőknek, hanem gyengíti az önkormányzatok szabályozási lehetőségeit is.

Levelében a dohányboltok kialakulásának körülményeire is utalt. Emlékeztetett arra, hogy a dohány-kiskereskedelem állami újraszabályozása idején számos korábbi vállalkozó elveszítette értékesítési jogát.

Komoly változásokat hozhat a kezdeményezés

Lengyel Róbert arra is kitért, hogy tapasztalata szerint több balatoni településen, köztük Siófokon is megfigyelhető, hogy egyes dohányboltok gyakorlatilag „kiülős-kiállós” italfogyasztó helyekként működnek, ami szerinte nincs összhangban a trafikhálózat eredeti rendeltetésével.

Kezdeményezése két fő elemet tartalmaz:

  • Egyrészt azt, hogy a dohányboltokra is maradéktalanul vonatkozzanak a helyi önkormányzatok alkoholeladást szabályozó rendeletei,
  • másrészt pedig, hogy a trafikok fő tevékenysége kizárólag a dohánytermékek értékesítése legyen, alkoholt pedig ne forgalmazhassanak.

„Most ennek az áldatlan állapotnak a megszüntetését kezdeményezem, mégpedig konkrét javaslatok megfogalmazásával” – zárta sorait Lengyel Róbert.

Reagált az országgyűlési képviselő

Csatári Ernő, a térség tiszás országgyűlési képviselője a kommentek között reagált, és támogatásáról biztosította a kezdeményezést. „Köszönöm a kezdeményezést és a részletes javaslatot. Fontosnak tartom, hogy minden kereskedelmi szereplőre azonos szabályok vonatkozzanak, és megvizsgálom, milyen jogalkotási lehetőségek vannak a felvetett problémák kezelésére. A választókerület lakóinak nyugalma és a tisztességes versenyfeltételek biztosítása közös érdekünk” – húzta alá válaszában.

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Sóki Tamás

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
radler
2026. június 10. 11:09
Nem kell nemzeti trafik. Egyetlen rendelettel vissza kell adni a dohánytermékek árusítását az üzleteknek, ahogy régen is volt. És ne tessenek jönni a fiatalok védelmével, mert alkoholt sem lehet venni 18 éves kor alatt, mégis minden Tescoban árulnak pálinkát. Ez semmi másra nem volt jó, mint a fideszes haverok pénzelésére.
Válasz erre
1
1
auditorium
2026. június 10. 10:36
Vissza a TRAFIKokhoz. Most kezd kiderülni, mi fájt az ellenzéknek a Fideszkormány alatt. Az alkohol árusitásának betiltása dohányboltokban helyes. Ha pedig kevesebb az alkoholista Mo-n, ide számitanak a kiskorúak is, az is előnyére válik az országnak.
Válasz erre
1
0
kbs-real
2026. június 10. 10:35
Van valami trafikos haragosuk, nyilván.
Válasz erre
7
0
Sróf
2026. június 10. 10:35
Összefoglalom a siófoki független tiszás exrendőr polgárjenő előterjesztését: 1. a dohányboltokra is vonatkozzanak a helyi önkormányzatok alkoholeladást szabályozó rendeletei - maximálisan támogatható kezdeményezés 2. a trafikok alkoholt ne forgalmazhassanak - önleleplezés, hogy fullkretén lobbista
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!